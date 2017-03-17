Новый громкий скандал разгорелся в Санкт-Петербурге. Он оказался связан и с острейшим конфликтом вокруг судьбы Исаакиевского собора, и с пошатнувшимся в последнее время положением губернатора Георгия Полтавченко. Бывший многолетний соратник губернатора и, формально, его идеологический союзник в деле передачи Исаакия в руки РПЦ открыто объявил о том, что намерен добиваться отставки Полтавченко.

Spb.er.ru Василий Кичеджи

Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, работавший в Смольном с 2011 по 2014 годы, курируя культуру и СМИ, а затем возглавлявший (с приставкой и.о.) Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица, 16 марта заявил о том, что его вынудили уйти в отставку по требованию Георгия Полтавченко. Причем, утверждает Кичеджи, поскольку федеральный вуз не подчиняется Смольному, давление было оказано на Министерство образования и науки, которое не имело претензий к и.о. ректора, но уступило настоятельным пожеланиям петербургского градоначальника.

В интервью изданию «Интересант», которое, как полагают наблюдатели, принадлежит самому Кичеджи, он заявил, что был вызван в департамент кадров Минобрнауки, где ему предложили уволиться в связи со всё более настойчивыми просьбами губернатора Петербурга. «Василий Кичеджи уверен: это — личная месть. Но не только. Еще это — эпизод большой политической игры вокруг истории с Исаакиевским собором», — сообщает издание.

Напомним, что Кичеджи был одним из тех, кто 7 февраля, собравшись на приеме в Заксобрании по случаю Дня российской науки, подписал нашумевшее письмо ректоров гражданских и военных вузов Петербурга с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. В том письме была впервые названа дата — 16 апреля, праздник Пасхи, к которому, как считают авторы письма, необходимо уже передать храм в руки Церкви.

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Это письмо, отметим, вызвало настоящий шквал самой резкой критики со стороны представителей музейного и градозащитного сообщества Санкт-Петербурга. Поскольку ранее власти заявляли о том, что на переезд музейной экспозиции и передачу Исаакия РПЦ потребуется от года до двух лет, призыв сжать этот срок до двух месяцев был закономерно воспринят как сигнал к разгрому и уничтожению государственного музея «Исаакиевский собор», вопреки всем критикам власти.

Но доводы критиков не могли поколебать позицию Василия Кичеджи, который и во время своего пребывания в Смольном стяжал славу ревнителя интересов православной церкви. В своем комментарии ИА REGNUM 9 февраля он заявил, что юридически нет никаких преград тому, чтобы передать храм в столь короткий срок. Не смутили его и двусмысленные разговоры о том, что решение о передаче Исаакия стало своеобразным «подарком» властей Петербурга главе РПЦ.

«Если это действительно подарок патриарху, то хорошо. Я бы к такому дарителю присоединился», — сказал тогда Василий Кичеджи. Приурочить передачу собора к Пасхе, которая в 2017 году совпадает у православных и католиков, стало бы хорошим знаком веротерпимости, отметил Кичеджи. «Такие подарки для любого христианина значат очень много», — добавил он.

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Итак, на первый взгляд, позиция бывшего заместителя Георгия Полтавченко практически совпадала с намерениями и действиями губернатора, заявившего еще в январе, что по Исаакию «вопрос решён». Однако, как пишет «Интересант», сегодня Василий Кичеджи заявляет, что его активное участие в подготовке письма ректоров вызвало «особое негодование Смольного». Как же такое случилось?

По версии издания, причиной стал последовавший 17 февраля во всех федеральных СМИ вброс информации близкого к Кремлю источника о том, что Полтавченко не согласовал с президентом передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ, что в Москве обеспокоены массовыми протестами в Петербурге по поводу Исаакия и ищут пути решения проблемы. Одним из них может стать досрочная отставка губернатора. Этот вброс якобы вызвал в Смольном невероятную панику.

Как отмечало тогда ИА REGNUM, после такого ушата холодной воды из центра политический вес губернатора будет стремительно улетучиваться, возможности для управленческого маневра — резко сужаться, а база поддержки его как в Петербурге, так и в Москве, — сокращаться как шагреневая кожа.

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Как явствует из ситуации вокруг Кичеджи, в Смольном действительно увидели одну из причин своих бед в том самом письме ректоров про «собор к Пасхе», которое могло спровоцировать жесткую реакцию Кремля на попытку подтолкнуть историю.

«Я стал первым уволенным из числа ректоров, подписавших письмо в поддержку передачи Исаакиевского собора к Пасхе. Не исключаю, что преследования ждут и других ректоров», — заявил Василий Кичеджи в упомянутом интервью.

На этом фоне еще более прозорливым выглядит поведение двух петербургских ректоров, присутствовавших на февральской встрече в Мариинском дворце, но не подписавших злополучное письмо. А ректор СПбГУ Николай Кропачев и вовсе не пришел. Подпись его заместителя под документом позже была объявлена личным мнением, не отражающим позицию вуза.

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Тем временем Василий Кичеджи ясно дал понять, что не намерен прощать хозяину Смольного уже вторую свою отставку, инициатором которой вновь стал его бывший «патрон». Ведь если в октябре 2014 года Кичеджи покинул Смольный без публичного скандала, ненадолго возглавив исполком городских единороссов и получив вскоре ректорское кресло, то сегодня ситуация иная. Потеря престижной должности ректора известного далеко за пределами Петербурга вуза вряд ли может быть скомпенсирована тем, что 14 марта Кичеджи избрали председателем координационного совета сторонников Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России».

Да и прочность позиций Георгия Полтавченко сегодня уже не та, что в 2014 году, когда его избрали на второй губернаторский срок. Эксперты вовсю гадают, когда произойдет его досрочная отставка — в ближайшее время, на фоне скандала с Исаакием, или же все-таки после президентских выборов. Василий Кичеджи решил не гадать, а действовать. «Я остаюсь в городе, буду пытаться делать все, чтобы ушел Полтавченко», — сказал экс-чиновник и бывший ректор изданию «Фонтанка».

Судя по всему, и вопрос ухода самого Кичеджи еще окончательно не закрыт. Видимо, он рассчитывает на публичную поддержку коллег по академии. Как сообщили в пресс-службе вуза, утром 17 марта в Академии Штиглица состоится встреча трудового коллектива с представителями Министерства образования и науки РФ. Будет обсуждаться тема отставки Василия Кичеджи с поста и.о. ректора.