Тюмень, 17 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Юноша в возрасте 19 лет, проживающий в Тюмени, попал в больницу с патологией сердца после того, как съел шаурму. Об этом 17 июня сообщила «КП».

ELENA SIKORSKAYA/Global Look Press Шаурма

По данным журналистов, парню стало плохо вскоре после приёма пищи, но он пытался вылечится самостоятельно и только на четвёртый день обратился к медикам. Молодой человек испытывал боли в груди, также у него были одышка, повышенная температура и тошнота.

Врачи не сразу установили верный диагноз. Сначала в Центре медицины катастроф у него заподозрили острое воспаление поджелудочной железы (панкреатит) и перевели в тюменскую Областную клиническую больницу (ОКД) №2. Там не согласились с диагнозом.

В ОКД №2 выявили у пациента острое воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит), а также воспаление сердечной мышцы (миокардит), которое могут вызвать инфекционное или токсическое воздействие.

«В нашем отделении был выявлен острый гастрит и выставлен предварительный диагноз — миокардит», — сообщил журналистам заведующий кардиологическим отделением больницы Михаил Устьянцев.

Для подтверждения диагноза врачи провели лучевую диагностику, выполнив МРТ сердца. Они смогли увидеть работу сердца, выявили зону инфаркта средней стенки органа и подтвердили миокардит. Юношу успешно вылечили, он выписался из больницы и проходит дома восстановительный период.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в Братске Иркутской области более 60 человек отравились шаурмой и обратились в больницу. Все они ели это блюдо в кафе «Шаурму хочу». 35 человек, в том числе девятерых детей, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция». Часть отравившихся отправили лечиться амбулаторно.

Роспотребнадзор сообщил причиной отравления в Братске стала бактерия сальмонелла. Владельца кафе задержали, в связи с массовым отравлением возбудили уголовное дело.