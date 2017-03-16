Страна взбудоражена, такой вывод можно сделать из статей украинской региональной прессы, опубликованных на неделе с 9 по 16 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последние события в стране — зачистка одного из редутов, который участники торговой блокады установили на железнодорожных путях по линии фронта — это вызов и объявление войны украинскому народу, предупреждает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Дежавю … Порошенко и его камарилья в лице Гройсмана, Авакова, Турчинова, Грицака, Полторака, предателей вроде Парубия, лицемеров вроде Яценюка и другой нечисти уверенно повторяют путь Януковича. В этом уже никто не сомневается, это уже до предела достало всех украинцев! Придя к власти на смертях и крови Майдана, сейчас они цинично обогащаются на смертях и крови наших героев на востоке Украины и готовы уничтожить всех, кто им мешает. Новая киевская камарилья, а по сути правящая хунта, абсолютно не учитывает мнения граждан и сознательно обостряет военную ситуацию в стране. Какая может быть торговля с врагом-«оккупантом»? Это все равно, что дать ему оружие, которое он нацелит на тебя. Торговля на крови недопустима, даже несмотря на определенные экономические потери для государства, ведь это цена жизни каждого украинского бойца, который отстаивает нашу государственность на Донбассе. Собственно, поэтому в конце января народные депутаты и ветераны «АТО», активисты и волонтеры начали блокаду железнодорожных перевозок через линию фронта. С каждым днем ситуация обострялась: ее участники окончательно дали понять, что не уйдут, а заинтересованные в торговле стороны начали всячески на них давить, параллельно продажные телеканалы стали навязывать обществу мнение об огромном вреде этой акции интересам государства. После такой «артподготовки» в понедельник, 13 марта, на редут в Кривой Торец прибыли правоохранители, которые задержали 43 участника блокады. Новоявленные «беркутовцы» зачистили перекрытия путей, и уже через несколько минут с «оккупированной» территории Донбасса на украинскую сторону двинулись нагруженные «под завязку» эшелоны. «Проба сил» порошенковско-гройсманской банде удалась, но это пиррова победа. Так легко и просто все им обойдется? Однозначно — нет! Позорный пример Януковича тому яркий, простите за тавтологию, пример! В Тернополе под стены областной государственной администрации пришли участники «АТО» и неравнодушные жители города. Это была предупредительная акция для нынешней власти, при которой протестующие обсудили дальнейший план действий, а также символически жгли шины. «Автомайдан Тернополь» объявил о полной мобилизации. Во вторник, 14 марта, состоялось внеочередное заседание сессии Тернопольского областного совета, на котором депутаты поддержали обращение к президенту, премьер-министру и председателю парламента по поводу силового разгона участников блокады. Среди требований — создание временной депутатской комиссии для расследования данного инцидента и привлечения виновных к ответственности, отставка главы МВД Арсена Авакова и других высоких полицейских чинов, освобождение задержанных участников блокады, закрытие уголовных дел против них, а также национализация предприятий лиц, причастных к финансированию ДНР и ЛНР. Волна протестов на Украине против силового разгона торговой блокады — очень тревожный «гудок» для Порошенко и его окружения.

13 марта активисты пришли в Волынскую областную государственную администрацию с требованиями освободить блокадников, которых задержали в тот же день во время захвата редута торговой блокады на станции Кривой Торец, передают «Волинські Новини» (Луцк). Активисты требовали отпустить задержанных, освободить украинских пленных на «временно оккупированных территориях» и на законодательном уровне утвердить торговую блокаду. Однако председатель Волынской ОГА Владимир Гунчик заявил, что не поддерживает блокаду торговли с Донбассом, и отказался подписывать заявление к президенту с требованием освободить участников блокады. На что активисты заявили, будто губернатор не поддерживает блокаду, поскольку сам является акционером автомобильного завода, который имеет прямые бизнес-отношения со страной-«агрессором», Россией. 14 марта на внеочередной сессии Волынского областного совета депутаты приняли обращение к власти по вопросу блокады «оккупированных» территорий. В нем говорится, что 2 февраля 2017-го «мы первыми на Украине приняли обращение к Верховной раде Украины, президенту Украины, кабинету министров Украины относительно поддержки торговой блокады. Еще раз настаиваем на выполнении наших требований, а именно, установление моратория на ввоз грузов (товаров) на «временно оккупированную» территорию Украины и вывоз грузов (товаров) из нее, за исключением гуманитарных грузов (товаров), ввозимых на «временно оккупированную территорию» Украины под контролем специально делегированных представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе или с участием Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца». Еще раз обращаемся в Верховную раду Украины с просьбой скорейшего принятия законопроекта «О «временно оккупированных» территориях». Депутат облсовета Александр Зинчук торговые отношения с «оккупантами» сравнил с раковой опухолью, которая «пожирает Украину» и которую нужно «отрезать раз и навсегда». Как подчеркнул Зинчук, «кому война, а кому мать родная. Не забывайте, что конфеты «Вечерний Киев» производятся на крови».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Назвать войну войной призывает руководителей государства областной совет, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). 13-я сессия облсовета начала работу с рассмотрения инициированного депутатами от объединения «Самопомощь» и подготовленного с участием представителей всех фракций проекта обращения к президенту, премьер-министру и председателю Верховной рады о признании части территории Украины «оккупированной» Российской Федерацией, поддержке блокировки торговли с «временно оккупированными» территориями и принятии немедленных мер по укреплению безопасности Украины. При обсуждении этого вопроса депутаты отмечали, что решительно не принимают торгово-экономических отношений нашего государства с «оккупантом». По их мнению, сейчас происходит выгодная для некоторых подмена понятий, которую трудно понять с точки зрения обычной логики. В условиях внешней «агрессии» против нашего государства, которая продолжается уже три года, «российско-украинскую войну» руководство Украины официально и дальше именует «антитеррористической операцией». Правительство даже планирует вкладывать средства в развитие «подконтрольных предприятий на неподконтрольных Украине территориях». Как выразился первый заместитель председателя облсовета Василий Гладий, «получается, что мы, налогоплательщики, должны финансировать «боевиков». Блокаду торговли с «врагом» он охарактеризовал как уже не первую в новейшей истории Украины ситуацию, которая свидетельствует о невыполнении властью государства своих функций, а тогда наступает время прямого народовластия. Областной совет принял обращение.

Возле здания Черкасской областной государственной администрации установили будки для Порошенко и руководителей украинской полиции, сообщает «Провінція» (Черкассы). Активисты выступили против силового разгона блокадников в Донецкой области и выдвинули требования областной и городской власти, призвав принять законы «О «временно оккупированных» территориях Украины» и «О запрете торговли с «временно оккупированными» территориями Украины», запретить работу российских банков и российских платежных систем на Украине, а также на законодательном уровне назвать войной российскую «агрессию» против Украины и ввести военное положение на «оккупированных» и прилегающих к ним территориях. Кроме того, протестующие построили пять будок: для президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, его заместителя Вячеслава Аброськина и главы полиции Черкасской области Валерия Лютого. Одну будку пока оставили без адресата. К протестующим вышли представители областной и городской власти. «Я всегда был против силового разгона любых мирных акций протеста. Что касается вопроса блокады, то этот и другие вопросы должны регулироваться на законодательном уровне. Есть законопроекты, один из которых представлен нашим депутатом Сергеем Рудыком, относительно установления уголовной ответственности за незаконное перемещение товаров через линию соприкосновения. Я являюсь представителем исполнительной ветви власти и руководствуюсь исключительно законами. Сейчас я пришел к людям, потому что хочу пообщаться с ними, услышать аргументы и донести их до администрации президента», — отметил глава области Юрий Ткаченко. Активисты в ответ кричали «ганьба!».

Депутатов Винницкого облсовета собирают на внеочередную сессию, посвященную «отставке» первых лиц в силовых структурах Украины, информирует «Реал» (Винница). Главу облсовета Анатолия Олийныка «дожали», и он согласился подписать соответствующее распоряжение. Правда, поможет ли такое давление убедить собраться и проголосовать депутатский корпус, не совсем ясно. Пока можно лишь констатировать, что поддерживают «обращение в столицу» с требованием об увольнении Грицака, Авакова и Аброськина несколько фракций, составляющих депутатское меньшинство. То, что ответ за «разгон» участников блокады на редуте Кривой Торец не ограничится одномоментными акциями, было ясно тогда, когда увозили «блокадников». Некоторые активисты, не стесняясь, писали в соцсетях, что «все только начинается». Поэтому когда поздно вечером около полусотни винничан собралось у здания отделения Службы безопасности Украины с требованием отпустить задержанных, их лидеры не скрывали, что в любом случае 14 марта соберут людей на пикет облсовета. К 13:00 акция собрала перед зданием довольно «разношерстных» протестующих. Неформальный лидер «партии пенсионеров» Виктор Малиновский был одним из первых, кто вышел на акцию. К ним присоединились лидер «Народного контроля» Воловодюк, уже подзабытый винничанами экс-депутат горсовета и вечный «революционер» Щетинин и другие. Получился некий микс из двух десятков атошников и искренне поддерживающих блокаду, единичных представителей «Азова», «Укропа», «Батькивщины», «Свободы», «Руха новых сил», «Нарконтроля», «Автомайдана» и прочих. Впрочем, если облсовет поддержит «политическое» обращение об отставке Грицака и Авакова, то это вовсе не станет поводом для Порошенко увольнять их. В любом случае в том или ином составе протестующие затем захотят и отставки президента. Пока они об этом говорят шепотом. Но то, что «все только начинается», уже не скрывают.

Председатель полтавской областной организации партии «Гражданская позиция» Василий Перепелица напомнил власти, к чему привели силовые действия в 2013—2014 годах, пишет «Полтавщина» (Полтава). «То, что под стенами административных зданий, в том числе и в Полтаве, пылает костер, как минимум серьезный повод для власти задуматься и воздержаться от дальнейших агрессивных действий по отношению к гражданам Украины. Эскалация насилия может иметь крайне тяжелые последствия для всей страны. Мы уже это проходили в 2013−14 годах и четко видим, к чему все это привело», — отметил Перепелица, комментируя события, связанные с силовым разгоном участников акции протеста против «торговли на крови». По его словам, партия «Гражданская позиция» выражает свою поддержку патриотам Украины, участникам боевых действий и ветеранам «АТО» и осуждает силовые действия власти, направленные против участников мирной акции.

За ночным заседанием Черновицкого горсовета торчат уши «газовиков», которые, очевидно, решили воспользоваться темой «деблокады» Донбасса для расшатывания ситуации, рассуждают «BukNews» (Черновцы). Ночью в Черновцах происходили интересные события, которые продемонстрировали готовность некоторых олигархов и дальше использовать любую удобную для себя тему для ослабления власти в Киеве. Похоже, в Черновцах активизировались политические персонажи из орбиты группы Фирташа — Левочкина. Поводом для экстренного собрания депутатов городского совета послужили якобы требования активистов. Депутаты в обращении к руководству государства озвучили фактически весь «джентльменский» набор требований, который до этого уже озвучили у Андрея Садового и в «Батькивщине». Кто же эти мифические активисты, которые подняли с кроватей депутатов горсовета? На самом деле о предстоящем заседании депутатов уведомили заранее. Реальным организатором данной акции в горсовете называют главу фракции «Родной город» Василия Продана — мужа народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Оксаны Продан. Это семейство в СМИ неоднократно связывали с группой «газовиков», позиции которых на Буковине остаются достаточно сильными. А во времена Януковича наша Черновицкая область находилась фактически под монопольным контролем людей из окружения Фирташа.

В Харьковской области местные жители не дали представителям штаба блокады Донбасса перекрыть движение поездов, передает «Вечерний Харьков» (Харьков). По данным Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, 12 марта около 14:00 группа радикально настроенных лиц установила палатку с пунктом наблюдения на территории железнодорожной станции в Купянске, чтобы заблокировать движение поездов с углем из России. Около 500 человек вышли на акцию против блокады, анонсированную ранее местным профсоюзом железнодорожников. По данным полиции, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны «АТО». Общественный порядок на месте охраняли около 100 сотрудников правоохранительных органов. В результате блокировщики покинули территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали.

Участники блокады Донбасса играют на руку врагам Украины. Об этом сообщает «Индустриалка» (Запорожье), заявил запорожский губернатор Константин Брыль во время заседания областной выездной приемной по рассмотрению обращений субъектов предпринимательской деятельности в Приморском районе. «Некоторые народные депутаты и политические деятели пытаются заработать себе политические дивиденды и делают это, играя на руку врагам Украины. Сейчас у нас пытаются забрать Донбасс, да еще и заставляют покупать его недра. Хочу подчеркнуть, что сейчас нам нужна блокада импорта не энергоносителей, а оружия и техники. Однако мы не можем отвернуться от наших земляков и изолировать «оккупированные врагом» территории. Например, жители Мариуполя — 500 тысяч людей — сегодня получают воду и энергоснабжение из Донбасса. И, заблокировав линию разграничения, мы поставим под удар своих же земляков. Более того, если мы согласимся на блокировку, то это будет говорить о готовности Украины к отделению Донбасса. Между прочим, в течение 2016 года предприятия Донецкой и Луганской областей уплатили в госбюджет Украины более 30 миллиардов гривен налогов. Поэтому раскол общества является просто невыгодным и недопустимым для всех нас. И мы должны отличать торговлю от контрабанды, правду от лжи и патриотизм от популизма», — сказал Брыль.

Президент направил в парламент проект изменений в законодательство, направленных на борьбу с двойным гражданством — это удар по двум областям Украины, Буковине и Закарпатью, предупреждают «BukNews» (Черновцы). Жители первой часто имеют румынское гражданство. Второй — румынское или венгерское. И это вовсе не исключительные случаи, ведь обе соседние страны предлагают упрощенную процедуру получения гражданства. В Береговском районе (Закарпатье) доля совершеннолетних украинцев, имеющих паспорт Венгрии, не намного меньше 100%. В целом число украинцев, получивших венгерский паспорт в последние годы, превысило 100 000 — таковы официальные данные венгерских властей. Румыния не разглашает данные об украинцах, ставших ее гражданами, но экспертные оценки колеблются между 50 и 100 тысячами. Всего на Украине около 150 000 граждан, которые называют себя румынами, а румынский язык первым. Так, 92% населения Герцаевского района (Буковина) заявили во время переписи 2001 года, что их родной язык — румынский. Не стоит сомневаться, что почти все они уже получили румынские паспорта по упрощенной процедуре. Причем, что характерно, эти люди не эмигрируют в соседнее государство. Но на Буковине каждый скажет, что румынский паспорт — это право работать и свободно путешествовать по ЕС, поэтому отказываться от него нет смысла. Все это, конечно, не повод для гордости нашей страны, скорее, наоборот. Но стоит ли сейчас ставить вопрос ребром? Готовы ли мы к тому, что однажды не только отдельные села, но и районы окажутся на 100% заселенными теми, кто уже лишен гражданства, или теми, кого мы лишим его вскоре? Ведь довольно много этнических румын не захотят отказаться от румынского гражданства. Президентские юристы в своем проекте умудрились нарушить обязательства Украины по Европейской конвенции о гражданстве. Согласно этому документу, мы не можем наказывать тех, кто получил гражданство по праву рождения или через брак с иностранцем. Об этих исключениях на Банковой забыли. И второй момент, по Крыму. Молодые крымчане, которым исполнилось 16 лет и которые решили получить украинский паспорт, чтобы жить в Крыму как двойные граждане, останутся без такой привилегии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

В случае запрета двойного гражданства 100 000 венгров Закарпатья станут «бездомными», считает «Mukachevo.net» (Мукачево). Издание ссылается на публикации венгерских средств массовой информации. В них отмечается, что в случае принятия поправки Порошенко закарпатские венгры останутся практически без крыши над головой и в подавляющем большинстве станут резидентами другой страны на родной земле. Тем временем 15 марта в Берегово состоялось празднование 169-й годовщины революции 1848−49 годов в Венгрии. Мероприятие началось с экуменического богослужения в Реформатской церкви на площади Кошута. Далее колонна с флагами Украины, Венгрии, Закарпатья и войска Ференца Ракоци II отправилась через старый мост к памятнику Шандору Петефи, где состоялся митинг и возложение венков. Государственный секретарь министерства иностранных дел и внешних экономических связей Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что «2017-й будет вписан в историю венгров Закарпатья золотыми буквами», поскольку Будапешт в этом году выделяет 20 млрд форинтов (около 65 млн евро) на развитие экономики Закарпатья. Мадьяр также отметил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку со стороны Венгрии, а венгры Закарпатья — на защиту прав национального меньшинства.

Одесса разозлилась, и причиной тому стал львовский мусор. Как пишет «Думская» (Одесса), кучу странных отходов нашли в Овидиопольском районе. При ней был заботливо оставленный кем-то акт о выполнении работ, который не оставил сомнений: нагадила западная столица. Потом настала очередь Белгород-Днестровского района. В селе Молога неизвестные фуры разгружались два раза. Сначала мусор сбросили две машины, затем еще шесть. По словам сельского головы Мологи Анны Гаврилюк, селяне настроены очень агрессивно, так как мусор источает жуткое зловоние, а над ним якобы висит облако пара. Кроме того, пострадали и прямые интересы людей. «Мы делали эту свалку для себя и рассчитывали, что ее селу хватит лет на двадцать, однако теперь эти сроки в разы сократились. Люди очень нервничают, и если эти фуры еще раз появятся здесь, то их просто сожгут», — резюмировала Гаврилюк.

Тему продолжает «Таймер» (Одесса). После закрытия свалки в Лемберге наши исторически патриотичные сограждане решили поделиться своим, простите, дерьмом со всей горячо любимой ими Украиной. Как бы по-братски, а, главное, мало заботясь о мнении жителей регионов нэньки. Таким макаром караваны фур веером разошлись по Днепропетровской, Киевской, Черновицкой, Николаевской, Одесской областям. А в последнее время западяне облюбовали именно Белгород-Днестровский район. И это несмотря на довольно приличное расстояние — почти 700 километров. Уже наблюдалось несколько значительных свалок мусора. Вышеописанные события всколыхнули общественность города и района. Первой забила тревогу депутат областного совета от Белгород-Днестровского района Ирина Ковалиш. Возмущение поддержали и городские парламентарии: Виктор Грозов, Анатолий Ганчурин, Леонид Кондратюк и другие. Народные избранники считают, что гробить нашу и без того несчастную экологию непозволительно никому. «Пусть проблемы переработки бытовых отходов решают у себя во Львове», — возмущенно подчеркнул Кондратюк. Как стало известно, представители некоторых общественных организаций города и района в случае продолжения «поставок» в наши края «черных» караванов с их неведомым грузом рассматривают возможность жесткого перекрытия и блокирования подъездных дорог к городу и крупным селам района.

Путешествие львовского мусора по территории Украины продолжается, констатирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). На тот раз два 20-тонных грузовика, до верху набитые мусором из Львова, правоохранители задержали в направлении Кривого Рога. Об этом сообщил заместитель городского головы Кривого Рога Александр Катриченко. По его словам, «по оперативной линии получена информацию о движении двух транспортных средств в районе Криничок, весом под 20 тонн каждая, с львовскими номерами. После осмотра документов сотрудниками полиции товаром оказался, действительно, мусор с местом доставки в Кривой Рог». Машины с мусором в Кривой Рог не пустили, куда результаты жизнедеятельности львовян отправились дальше, пока неизвестно.

Во Львове опять аврал с мусором, резюмирует «Zaxid.net» (Львов). Отходы просто некуда везти, сетуют чиновники. Въезд мусоровозам блокируют на свалках за пределами областного центра. Зато синоптики прогнозируют потепление, и в городе может возникнуть риск распространения кишечных инфекций. «Это просто ужасно. Дети должны в мусоре играть. Это нереально», — сетует львовянка Юлия. В мэрии признают: сегодня полигоны на Львовщине, которые принимают львовский мусор, можно пересчитать по пальцам. Тем временем в городе переполненными остаются 25% мусорных урн. Не запустили во Львове и так называемые локальные прессовочные линии. Их заблокировали активисты. А вот участок, который передал городу лично премьер-министр, забраковали специалисты. Специально созданная экспертная группа отмечает, что на территории строить ни полигона, ни завода нельзя. Горсовет просит помощи у государства в критической ситуации с вывозом мусора. Но реакции нету. «Такое впечатление, что нас нет и нас не слышат. Ни областная администрация, ни кабмин. Я к ним написал сотни обращений. Но имеем то, что имеем», — признает мэр Львова Андрей Садовый.

На Тернопольщине обострилась ситуации вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата. «За Збручем» (Тернополь) рассказывает, как Московский патриархат «пиарит» Тернопольщину. Отдельные села стали известны многим представителям международных организаций, таким как ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. И это все благодаря работе представителей УПЦ МП. Вспомним села Колосово и Екатериновка Кременецкого района, которые в 2016 году были на пике своей популярности. А все потому, что большая часть их жителей решила изменить принадлежность приходов в пользу Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 2017 году зазвучали села Котюжины и Кинаховцы Збаражского района, где раскольники вместе с радикалами рейдерским методом захватывали храмы. Вероятно, каждый приход УПЦ МП в области, который попытается перейти в Киевский патриархат, будет попадать в заголовки «резонансных статей».

Fizportal.ru Дым на свалке

Ну, а «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) так и прямо утверждает: «Московский патриархат — духовная оккупация». За последние три года на Тернопольщине от Церкви, подчиненной России, отошли более десяти общин, на очереди еще не один десяток. Как конкретно происходит этот процесс? Об этом рассказал председатель центрального штаба «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Василий Лабайчук. По его словам, после майдана «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял решение не только воевать против «оккупантов» на востоке Украины, но и отстаивать украинскую Церковь, помогать общинам выйти из УПЦ МП. Деятельность активистов сосредоточена преимущественно в Тернопольской и Ровненской областях, на востоке и юге Украины они помогают украинским церквям получить земельные участки под строительство храмов. Сейчас помогли трем общинам в Одесской области и на Черниговщине, отстаивают переход общин в УПЦ КП на Сумщине и Донетчине. На Тернопольщине УПЦ МП принадлежит около 70 приходов. Есть села, как скажем, Залесцы Збаражского района, где «московская» Церковь глубоко укоренилась. В Залесцах практически в каждой семье есть батюшка Московской патриархии, поэтому ожидать там быстрых изменений не стоит. Острое конфессиональное противостояние произошло в селе Екатериновка Кременецкого района. Почти четыре месяца активисты еженедельно ездили в село, чтобы поддержать общину. До сих пор продолжаются суды по передаче церкви в селе Куты Шумского района. Украина сейчас балансирует на очень тонкой грани, поэтому надо действовать решительно, в том числе и в религиозной плоскости.