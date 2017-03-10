Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Фальшколонна коринфского ордера. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Кольцевой Линии Московского метрополитена «Павелецкая Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. Название дано по находящемуся рядом Павелецкому вокзалу.

Архитекторы: Н. Я. Колли, И. Н. Кастель.

Николай Иванов ИА REGNUM Орнамент фальшколонны коринфского ордера. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Светлые пилоны декорированы геометрическим орнаментом красного мрамора «салиэти». Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Десятирожковые люстры. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Пол выложен черными габбро с геометрическим узором из серого гранита. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Конструкция пилонная трехсводная глубокого заложения (40 м). Массивные кубические пилоны облицованы светлым мрамором «коелга» и коричневым мрамором. По углам — фальшколонны коринфского ордера. Светлые пилоны декорированы геометрическим орнаментом красного мрамора «салиэти». Путевые стены покрыты до половины мрамором «коелга». Залы освещаются десятирожковыми люстрами. Пол выложен черными габбро с геометрическим узором из серого гранита. В торце зала — мозаичное панно П.Д. Корина «Единство рабочих и крестьян», первоначально там находился рельеф с изображением Ленина и Сталина (автор М. Г. Манизер).

Николай Иванов ИА REGNUM Исаак Рабинович. Мозаичный фриз «Сталинский план преобразования природы». Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Исаак Рабинович. Мозаичный фриз «Сталинский план преобразования природы». Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Флорентийская мозаика с изображением Мавзолея Ленина в окружении знамен, фруктов и овощей. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Мозаика. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Круглый эскалаторный зал перекрыт куполом, покрытым лепными розетками, уменьшающимися кверху. В центре — углубление, имитирующее ночное небо. Под куполом мозаичный фриз «Сталинский план преобразования природы» (автор Рабинович И. А.). Над эскалаторным спуском — флорентийская мозаика с изображением Мавзолея Ленина в окружении знамен, фруктов и овощей.

Николай Иванов ИА REGNUM Фонарь. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Лампы. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»