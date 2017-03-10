Подземный дворец коммунизма: Станция «Павелецкая Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой Линии Московского метрополитена «Павелецкая Кольцевая».
Открыта 1 января 1950 года. Название дано по находящемуся рядом Павелецкому вокзалу.
Архитекторы: Н. Я. Колли, И. Н. Кастель.
Конструкция пилонная трехсводная глубокого заложения (40 м). Массивные кубические пилоны облицованы светлым мрамором «коелга» и коричневым мрамором. По углам — фальшколонны коринфского ордера. Светлые пилоны декорированы геометрическим орнаментом красного мрамора «салиэти». Путевые стены покрыты до половины мрамором «коелга». Залы освещаются десятирожковыми люстрами. Пол выложен черными габбро с геометрическим узором из серого гранита. В торце зала — мозаичное панно П.Д. Корина «Единство рабочих и крестьян», первоначально там находился рельеф с изображением Ленина и Сталина (автор М. Г. Манизер).
Круглый эскалаторный зал перекрыт куполом, покрытым лепными розетками, уменьшающимися кверху. В центре — углубление, имитирующее ночное небо. Под куполом мозаичный фриз «Сталинский план преобразования природы» (автор Рабинович И. А.). Над эскалаторным спуском — флорентийская мозаика с изображением Мавзолея Ленина в окружении знамен, фруктов и овощей.