



tonynetone Флаг Китая

Политика США по отношению к Китаю должна перестать строиться по принципу взаимодействия и поддержки и перейти к подходу, построенному на взаимодействии и сдерживании, пишет Роберт Д. Блекуилл в статье для The National Interest.

Так, бывший посол США в КНР Макс Бокус, исполнявший свои функции при администрации Обамы, недавно заявил, что США нужно прекратить робеть перед Китаем, а также выработать долгосрочную стратегию для решения проблемы укрепления азиатского государства. По словам дипломата, критически выступившего против Обамы за отсутствие у него долгосрочного видения и слабости по отношению к Китаю, целью Пекина является достижение экономической мощи и глобального влияния за счет США. Вашингтон же, напротив, полностью отвлечен на Ближний Восток.

Таким образом, Китай будет продолжать стремление к статусу сверхдержавы, обладающей целым спектром экономических и военных инструментов, направленных на лишение США доминирования в Азии. Такое развитие событий станет лишь прелюдией к оказанию глобального влияния в будущем.

На фоне новых угроз, исходящих из Китая для США, Вашингтону нужна новая стратегия, центральное место в которой занимало бы сдерживание роста мощи Китая, а не продолжение поддержки этого роста. Поэтому нужно внести значительные изменения в нынешний политический курс и тем самым ограничить риски со стороны подрывной дипломатии, геоэкономической кампании принуждения, военного расширения КНР, которые представляют угрозу национальным интересам США.

Эти перемены, находящиеся в основе альтернативной стратегии сдерживания, должны исходить из четкого понимания, что сохранение мощи и влияния США в глобальной системе должно оставаться центральной целью стратегии США в XXI веке. Сохранение этого статуса в условиях набирающего мощь Китая требует, помимо прочего, оживление американской экономики для поддержания тех инноваций, которые и дадут США возможность получить асимметрические преимущества над другими. Также необходимо в значительной степени увеличить оборонный бюджет страны и перенаправить ресурсы в Азию, создать более благоприятные условия торговли для союзников и друзей США и принять ряд других мер.

Необходимость такой стратегии сдерживания, которая также подразумевает включение элементов, ограничивающих способность Китая недолжным образом использовать свою растущую мощь при продолжении экономического и дипломатического сотрудничества, подкрепляется высокой вероятностью долгосрочного и экономического противостояния между Вашингтоном и Пекином. Так, на протяжении следующих десятилетий именно Китай будет той страной, которая может составить самую серьезную конкуренцию США.

Усиление Китая, таким образом, создало геополитические, военные, геоэкономические и идеологические вызовы для мощи США, их союзников и мирового порядка, в котором доминируют США. Развитие успехов КНР будет подрывать интересы США, именно поэтому нынешний подход к Китаю, в котором большое место уделено экономической и политической интеграции Китая в либеральный международный порядок за счет США, едва ли можно считать стратегией, не говоря уже о её эффективности. Поэтому уже давно пришло ответить более когерентно на увеличивающуюся мощь КНР.

Требование осуществить этот шаг носит срочный характер, поскольку нет реальной перспективы создания фундаментального доверия, мирного сосуществования и взаимопонимания, стратегического партнерства или нового типа отношений между США и КНР. Напротив, самое оптимистичное, на что можно надеяться, — это осторожность и сдержанная предсказуемость с обеих сторон на фоне того, как напряженная конкуренция США и КНР становится нормой. И даже этого будет непросто добиться в грядущий период. Целью американской дипломатии в этих условиях должно стать смягчение и урегулирование неотъемлемой напряженности между этими двумя конфликтующими парадигмами, но надежд на их устранение нет.

С учетом этого диалог между США и КНР должен носить более откровенный, высокоуровневый и закрытый характер. Больше не должно быть претензий и причитаний по широкому кругу вопросов как в Вашингтоне, так и Пекине.

Для успеха подобного диалога нужно избегать концентрации преимущественно на предполагаемом неверном поведении одной из сторон. Например, сколько бы США ни обвиняли КНР в нарушении прав человека, на политику Китая это не повлияет. В свою очередь, сколько бы Пекин ни жаловался на США, Вашингтон не откажется от системы союзов, жизненно важных для защиты национальных интересов США. Не стоит также ожидать, что та или иная сторона раскроет свои планы в отношении другой страны. В любом случае многочисленные противоречия со временем приведут к ухудшению двусторонних отношений между США и КНР.

Скорее всего, США придется на протяжении десятилетий противостоять росту Китая. При этом довольно нереалистическим представляется сценарий, при котором стратегия КНР по отношению к США эволюционирует таким образом, что для Пекина станут приемлемыми мощь и влияние США в Азии, необходимые для поддержания там мира и безопасности. Вместо этого Пекин будет подрывать их на систематической основе. Таким образом, центральный вопрос, затрагивающий будущее Азии, состоит в том, будет ли у США политическая воля, геополитические, военные и дипломатические инструменты, связи с союзниками и, что крайне важно, стратегия для противостояния Китаю для защиты национальных интересов США.

К сожалению, заключает автор, первый шаг администрации Трампа был довольно контрпродуктивным в этом отношении. Если абстрагироваться от пренебрежительного отношения президента к союзам США в Азии и Европе, его телефонного разговора с лидером Тайваня Цай Инвэнь, а также сомнения в отношении политики «одного Китая», именно отказ администрации от Транстихокеанского партнерства является серьезным ударом по потенциалу США проецирования мощи в Азии и подарком Китаю с его гегемоническими устремлениями в регионе. Остается надеяться, что окружение Трампа убедит его принять долгосрочную стратегию по отношению к Китаю до встречи главы Белого дома с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем в апреле.