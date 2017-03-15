Несмотря на то, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом прошло уже два месяца, до сих пор нет оснований считать, что в стратегии США по отношению к Сирии произошли какие-либо изменения. При этом очевидной целью борьбы с боевиками должно стать освобождение города Ракки, однако без изменения общего подхода к ситуации в Сирии даже этой цели не добиться, пишет Майкл О'Хэнлон в статье для The National Interest.

Christiaan Triebert Война в Сирии

Автор отмечает, что в наследство от Обамы Трамп получил «сирийский бардак», но, к счастью, достались президенту-республиканцу и успехи в борьбе с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой по-прежнему принадлежат Ракка и ряд городов в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс. Однако боевики теряют позиции, а Ракка окружена силами так называемой сирийской оппозиции.

Тем не менее с учетом сложившейся ситуации до успеха еще далеко. В ближнесрочной перспективе на фоне яростного противостояния между Турцией и курдами нет даже вероятного плана освобождения города. И даже если турецко-курдская проблема в Сирии будет решена, а Ракка освобождена, боевики по-прежнему могут сохранить за собой маленькие прибежища по всему региону. И если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со временем и удастся уничтожить, проблемой могут по-прежнему остаться такие экстремистские организации, как «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наконец, в случае ослабления этих групп, все равно остается потенциал для появления экстремизма в отсутствии стабильного решения гражданской войны. И взаимодействие с официальными Москвой или Дамаском не может стать окончательным решением этой проблемы, поскольку, как считает автор, у Асада «слишком много крови на руках», из-за чего он не может считаться легитимным правителем Сирии.

Таким образом, освобождение Ракки потребует разработки долгосрочной политической стратегии. Так, заменить Асада на посту главы Сирии вряд ли удастся, тогда как единственным реалистичным ответом на вопрос некая форма самоуправления для курдов и суннитских арабов. Одним из вариантов, теоретически, может стать конфедеративная система, при которой страна будет разделена на зоны. Однако в свете захвата Асадом Алеппо и полного отсутствия со стороны Трампа желания организовывать новое наступление на президента Сирии более реалистичной и минимально приемлемой альтернативой станет создание нескольких автономных зон в тем не менее централизованном государстве.

После их создания международное сообщество может напрямую начать поставлять им гуманитарную помощь, а также оказывать поддержку в восстановлении. Международный миротворческий контингент может помочь местным силам создать собственные правоохранительные органы. Он также сможет следить за тем, чтобы они не передавили оружие Рабочей партии Курдистана или пытались осуществить бессмысленный марш на Дамаск с целью свержения Асада.

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Международный миротворческий контингент может включать в себя Россию, действующую на западе страны, Турцию — на севере, тогда как силы арабских и других преимущественно мусульманских стран могут заняться патрулированием по линиям демаркации. Силы США и НАТО могут оказать поддержку в общей координации, а также с логистикой и борьбой с терроризмом.

Прежде всего иностранная помощь должна поставляться самим автономным регионам, что укрепит рычаг давления международного сообщества на новые региональные правительства. Им можно выдвинуть требование, согласно которому Сирия должна оставаться единой и неделимой. Если же подобную помощь от США, ЕС или стран Персидского залива захочет получить Асад, ему и его окружению придется отозвать атаки на оппозицию, а сам он должен будет создать план сокращения своей роли в управлении государством. Полноценные же поставки помощи тем частям страны, которые он контролирует, смогут начаться только после его ухода, хотя часть помощи может быть направлена и раньше в качестве побудительного мотива для Асада и России, чтобы они приняли этот подход к окончанию войны и поражению экстремистов.

Большей части граждан Сирии не понравится идея конфедеративного государства или даже такого государства, при котором центр контролирует полстраны, а другая половина разделена между четырьмя-шестью автономными зонами. Однако такая структура необязательно должна быть постоянной. Можно принять положение, согласно которому через десять лет в рамках конституционного совещания будет рассмотрена возможность создания более сильного центрального правительства.

На пути к этому нужно ответить на непосредственный вопрос: как освободить Ракку. На данный момент фактической стратегии США не хватает ни огневой мощи, ни человеческих ресурсов. Представителям так называемой умеренной оппозиции, действующей на востоке страны, не хватает людей, тогда как курды не имеют в достаточном количестве оружия, прежде всего, из-за Турции.

Сама Турция представляет собой значительную, но не решающую силу. Силы официального Дамаска демонстрируют признаки продвижения на восток, однако им также не хватает численности войск, несмотря на российскую поддержку, а также помощь «Хезболлы» и других шиитских формирований. Авиация США и коалиции, которую они возглавляют, играют важную роль поддержки, однако их недостаточно для освобождения Ракки и других городов.

Для разрешения этой проблемы необходимо поставить оружие курдам, невзирая на то, понравится ли эта мысль Турции или нет, однако можно принять меры и для смягчения оппозиции Турции.

Для этого, во-первых, потребуется объявить, что Вашингтон стремится к созданию автономных зон, а не независимых мини-государтв, и собрать ключевых союзников в поддержку этого видения будущего Сирии.

Во-вторых, настоять на том, что будет, по меньшей мере, две автономных курдских территории, которые не будут ни соприкасаться, ни стремиться к независимости.

В-третьих, поддержать идею долгосрочного турецкого присутствия на территории Сирии, даже после освобождения востока страна от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по большей части для того, чтобы Турция могла наблюдать за курдами.

В-четвертых, направить некоторую часть американских войск в регионе на длительный период с целью поддержки мониторинга передвижения людей, а также предотвращения пересечения оружия через сирийско-турецкую границу.

Наконец, дать курдским силам понять, что любое оружие, предоставляемое им, за исключением стрелкового, предоставляется в долг. Помощь в восстановлении будет направлена курдам полностью только после того, как будет возвращено тяжелое оружие после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Указанный выше план, заключает автор, не является идеальным и, вероятно, требует доработки. Однако ключевой идеей является необходимость включения данного более широкого военно-политического мышления в расчеты по Сирии. Это необходимо даже для достижения непосредственной цели освобождения города Ракка. Если и получилось извлечь хоть какой-нибудь урок из ситуации на Ближнем Востоке, так это то, что военные успехи, построенные на слабом политическом фундаменте, не продержатся долго, если их вообще удастся достигнуть.