



Петр Третий

От растиражированного вчера вечером российскими СМИ очередного промонархического высказывания можно было бы просто отмахнуться — уж больно далеко отстоят подобного рода призывы от реальности как в смысле проблем, которыми живут сегодня народ и страна, так и в том, что касается их исполнимости. Имеется, однако, ряд причин, по которым сказанное Сергеем Аксёновым стоит обсудить подробнее.

Главная из них — тот факт, что данный призыв прозвучал от действующего главы одного из российских регионов, причём его автор не счёл нужным оговориться, что выступает в данном случае сугубо в своём личном качестве. В порядком надоевших хороводах вокруг монархической идеи Сергей Аксёнов, конечно, не первый и не последний, но одно дело, когда о предпочтительности монархической формы правления заявляет представитель Московского патриархата или некий деятель культуры, а другое — государственный чиновник высокого звена.

Клирикам РПЦ и православным мирянам верить в то, что монархия есть благо для России, логично, хотя и не предопределено. Известно, например, как минимум сдержанное отношение к монархии Поместного собора РПЦ 1917— 918 годов, и в том числе избранного на нём патриархом святителя Тихона, отраженное, в частности, в воспоминаниях митрополита Вениамина (Федченкова) «На рубеже двух эпох».

Другое дело Сергей Аксёнов. Как частное лицо он может думать всё, что угодно, а вот как глава российского региона должен понимать, что такое конституция, в соответствии с которой наша страна является республикой, а он — занимает в органах власти этой республики соответствующее место.

Вместе с тем, как я уже сказал, Сергей Аксёнов в своём промонархическом порыве у нас не исключение. В этой связи направленные против него гневные филиппики представителей Общественной палаты и законодателей выглядят как минимум наигранными.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

Аксёнов говорит о желательности восстановления монархии в России, причём в совершенно конкретном контексте, связанном с необходимостью усиления единоначалия и преодоления безответственности в деятельности государственных органов. Нам, однако, хорошо известен тот, назовём это мягко, пиетет, который испытывают и в Общественной палате, и в Федеральном Собрании, и в Администрации президента к существующему так называемому «Российскому императорскому дому». А также к «государыне великой княгине» Марии Владимировне Романовой — «наследнице престола». Так Романовых-Гогенцоллернов официально именуют не только в РПЦ, но и в российских государственных структурах.

Получается, что мыслить о пользе монархии в будущем времени антиконституционно, а считать, что в сегодняшней Российской Федерации существует некий «императорский дом» и «наследники престола», — конституционно? А если этот «дом» существует не в Российской Федерации, то где он в таком случае существует? Кто ещё его таковым признаёт?

Эта двусмысленность должна быть снята и как можно скорее. В том числе и во избежание соблазнов для государственных служащих, да и всех граждан России.

Теперь от преимущественно формальной стороны дела перейдём к сути вопроса о монархическом правлении в России, причём в том же самом контексте, в котором его поставил Сергей Аксёнов. «Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность», — говорит глава Крыма, делая акцент на современных вызовах и угрозах нашей стране. Но разве в критические периоды российской истории обе царские династии — Рюриковичей и Романовых — не расписались в своей неспособности противостоять подобным внешним и внутренним угрозам, проявить последовательность и волю, собрать воедино страну и народ? Как это ни печально, расписались. А вот выведена из обеих смут Россия была благодаря именно народной воле, оформленной в одном случае в виде Ополчения, а в другом — власти Советов.

Ну и уж совсем некстати приводит Сергей Аксёнов в своих критических рассуждениях о демократии пример Украины. На Украине со времени переворота 2013 года нет вообще никакой демократии, там правит хунта. Это надо хорошо понимать и не давать никому — ни внутри России, ни из Европы, наводить здесь тень на плетень.

Да, у нас есть свои православные ценности, своя основанная на традиции духовность. Но они вовсе не привязаны к монархии — ни целиком, ни даже в значительной части. Монархическая версия крещения Руси великим князем Владимиром, вовсе не безупречная с исторической точки зрения, имеет ведь две стороны. Первая, общепринятая, свидетельствует в пользу лидерства монаршей власти, «помазанников Божьих», в приобщении своих подданных к православию. Вторая наносит ущерб такому пониманию конкретными фактами преступлений Рюриковичей и Романовых и против веры, и против своих подданных, и против своих же родственников.

Ну, а о том, как обстоит дело с духовностью и народностью в современных европейских государствах-монархиях — например, Великобритании или Голландии, — думаю, пояснять не стоит.

Не могу не привести в связи с обсуждаемой темой пример известного славянофила Ивана Аксакова, произведения которого сейчас в очередной раз перечитываю. Сколько в них уничижительной критики романовской России второй половины XIX века, российских западников! Только вот самодержцев Иван Сергеевич из-под этой критики почему-то выводит. Может быть, поэтому и не были его идеи восприняты действительно широко? Русский человек ведь он такой: судить, так судить по-честному, единой мерой.

Валентин Серов. Миропомазание императора Николая Александровича. 1897

Наконец, последний вопрос: неужели действительно в понимании Сергея Аксёнова такая у нас вокруг сегодня безнадёга, что без монарха — никак? Вот тебе и результат четырёхлетнего пребывания Крыма в составе России!

Думаю, однако, что без монарха и Россия, и народы нашей страны, в первую очередь русский народ, вполне справятся. Главное — всемерно заботиться об укреплении народного духа и единства и не вбрасывать в идейное пространство разделяющих общество призывов. Сергей Аксёнов это сделал исходя из благих намерений? Мы знаем, куда ими выстлана дорога.

На этом, в принципе, можно было бы поставить точку, но — нельзя. Важно сказать об искренней вере православного человека в то, что именно самодержавие, именно царь как плод Промысла нужен России. Веришь — молись! В том числе о том, чтобы Бог ни в коем случае не попустил восстановления монархии в нашей стране в качестве только лишь «нового» политического проекта. И чем более сокровенной и искренней, тихой, будет твоя молитва, тем скорее Бог тебя услышит.