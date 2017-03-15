Их наконец-то разогнали

Иван Шилов REGNUM Разгон блокады Донбасса — как это было

«Силами СБУ і «КОРД» [спецподразделение украинской полиции быстрого реагирования — Ред.] был разбит редут «16 добровольческого батальона» [ж/д станция Кривой Торец в Донецкой области — Ред.]. Были применены БТР и огнестрельное оружие. Связь глушили, а мобильные телефоны отобрали. Есть тяжелораненые. Прошу всех мобилизоваться и отправляться на помощь нашим побратимам», — такая запись появилась днём 13 марта в Facebook народного депутата Владимира Парасюка. Парасюк, как известно, является одним из предводителей инициативы очередной блокады Донбасса, стартовавшей ещё 25 января. По вскоре появившейся информации, от 20 до 40 участников блокады были задержаны. «Во время контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. Отказ сдать оружие полиции стал основанием для задержания 43 человек», — представили своё видение ситуации в штабе Антитеррористического центра.

Рано утром 14 марта все задержанные были отпущены. СМИ удалось выяснить у них любопытные подробности. Оказывается, участникам блокады обещали плату по 400 грн. (около 900 руб) в сутки.

Информация о тяжелораненых позднее не подтвердилась. По словам народного депутата Семёна Семенченко, у оборонявших редут лишь обычные физические повреждения (некоторые пострадали от газа).

Допрыгались

Ранее украинские власти предпочитали никак не реагировать на самоуправство Парасюка и Семенченко и возглавляемых ими граждан (в основном бывшие участники евромайдана, а также т.н. «АТО»). Ожидалось, что власть применит силу и ликвидирует блокаду Донбасса в конце февраля, по истечении всех памятных дат евромайдана. На них были назначены мероприятия общественных организаций и партий, так что власти опасались, что могут спровоцировать беспорядки своими действиями. А блокировщики, обманувшись безнаказанностью своих действий, решили с весны расширять свою «блокаду» и на ж/д направления, связывающие Россию и Украину и обеспечивающие немалую долю той торговли между двумя странами, которая пока существует.

Единственное, что власти пытались делать — ограничить ввоз участниками блокады на территорию области зарегистрированного огнестрельного оружия. Как показал разгон — не слишком успешно. 14 марта председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что у участников блокады при себе имелись не только охотничьи ружья, но и боевые гранаты. «Если мы говорим, что оружие было зарегистрировано, то откуда взялись гранаты? Насколько я знаю украинское законодательство, они не могут быть зарегистрированы», — задаётся теперь непростыми вопросами представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов.

Такое ощущение, что организаторы блокады даже ждали хоть каких-то силовых действий со стороны власти — теперь у них появился «законный повод» для ответных действий. Первое, чем они занялись — конечно же мобилизация: «Друзья, появилась информация о том, что готовится штурм следующего редута — на Бахмуте. Сейчас ищем, куда увезли незаконно задержанных с 16 Редута. Полиция и СБУ не дает никакой информации. Ветеранам нужна ваша помощь. Чем больше вас будет там, тем больше шансов у нас будет здесь», — такой призыв Семенченко появился вскоре после информации о разгоне и задержании блокировщиков в Кривом Торце. Экс-командир т.н. добровольческого батальона «Айдар» Валентин Лыхолит в комментарии изданию «Гордон» и вовсе начал грозить, что если им не дадут блокировать ж/д пути, некие партизаны будут их взрывать: «Мы перенесем наш редут в серую зону, и там нам будут помогать вооруженные силы Украины. Нам будут помогать партизаны. Они нас заверили, что, если блокаду начнут атаковать, они будут подрывать железнодорожные ветки. Они нам неподвластны. Мы за них не отвечаем. Как они сказали, другого пути просто не видят».

СВ ДНР ИА Regnum Солдат с ПК. Донецк. ДНР. 2017

На том же месте в тот же час

Но к вечеру политики всё же решились придерживаться знакомых методов борьбы: майданы, требования, в крайнем случае — захваты облгосадминистраций. «Фракция «Самопомощь» [с самого начала поддерживала блокаду Донбасса — Ред.] предостерегает МВД и Антитеррористический центр СБУ от дальнейших провокаций силового противостояния внутри страны. Фракция «Самопомощь» требует освобождения задержанных людей и отставки главы МВД Авакова и руководителя АТЦ СБУ Маликова за применение силы против ветеранов АТО», — такое заявление распространила пресс-служба партии. Народный депутат этой политсилы Егор Соболев через Facebook объявил вечером 13 марта сбор на майдане.

Сборы прошли не только в Киеве. Вечером 13 марта местные евромайдановцы выходили митинговать к горсовету в Одессе, у обладминистрации в Ивано-Франковске и областной СБУ в Виннице знакомо пылали покрышки. Акции протеста разного рода и перед различными административными зданиями состоялись во Львове, Ровно, Виннице, Черновцах, Харькове, Луцке.

Штаб блокады явил предварительный план действий (хотя очевидно, что Парасюк и Семенченко лишь частично контролируют протесты):

«1. Объяснять людям, почему нельзя восстанавливать торговлю с оккупантами и невозможно дальше терпеть такое беззаконие, которое состоялось сегодня. Также рассказывать кто такие на самом деле Виталий Маликов и Вячеслав Аброськин [первый зампредседателя СБУ и зампредседателя Нацполиции, их считают ответственными за разгон «редута» — Ред].

2. Давить через Facebook, а по возможности и лично, на народных депутатов о необходимости принятия закона об оккупированных территориях.

3. Самоорганизовываться. Собирать ребят, которые готовы защищать граждан и порядок внутри страны, чтобы не было таких страшных вещей, которые состоялись в Кривом Торце.

4. 14 марта, в 19:00 собираемся на Майдане Независимости. Майдан сейчас — это место, где мы можем обменяться информацией, пообщаться и познакомиться друг с другом, чтобы дальше успешно действовать». В общем, проверенные временем рецепты.

Дальше всего пошли жители Луцка, Ровно и Черновцов — они решили не мелочиться и захватили облгосадминистрации своих городов. В обоих городах протестующие попытались перетянуть глав администраций на свою сторону. Заведомо сомнительный ход, ведь главы администраций — это вертикаль президента, назначаются из проверенных людей. В итоге глава Луцкой ОГА Владимир Гунчик повеселил заявлением, что он не только поддерживает президента Петра Порошенко, но и в гроб с ним ляжет (если будет нужно). Остальные не столь решительны, однако сдавать Порошенко и переходить к нему в оппозицию тоже не спешат.

Александр Горбаруков ИА REGNUM 3 года майдану

Захватчики выдвинули свой список требований — частично он совпадает с планом штаба блокады торговли: освободить задержанных (выполнено); рассмотреть в Верховной раде представление на увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности; также требуют уволить уже упомянутых Маликова и Аброськина, а также председателя СБУ Василия Грицака.

Официальная позиция

Спустя сутки глава СБУ, отставки которого уже требуют протестующие в трёх городах, решил изложить своё видение ситуации. «По поводу разгона — я не вижу, что кто-то кого-то разгонял, были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили… Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших городов и сел гуляли люди с оружием… Зона АТО, которая контролируется украинской властью, — это тоже украинская территория… Я за то, чтобы люди высказывали свои протесты мирным путем… Давайте проведем какие-то обсуждения, пусть высказывают свою позицию Верховная рада, советы на местах», — высказался он в ходе общения с журналистами. Его «коллега по несчастью» Вячеслав Аброськин также ведёт информационное контрнаступление: «Сегодня представитель «Укрзализныци» после осмотра освобожденного из «плена» в Щербиновке тепловоза с вагонами сообщил о хищении груза и краже комплектующих с «пленного» поезда», — написал заместитель Авакова в своём Facebook.

Поддержал коллег по силовому блоку и Генпрокурор Юрий Луценко, который напомнил участникам блокады, что тут им не майдан: «По информации, которую я получил у правоохранителей, нарушений закона при задержании людей и изъятии у них оружия, которое находилось у них вопреки закона. Никаких нарушений закона со стороны правоохранителей не зафиксировано. В случае если ко мне обратятся пострадавшие с медицинскими справками о телесных повреждениях, журналисты с любыми видеодоказательствами и т.д., я, безусловно, зарегистрирую уголовное производство и проверю законность действия силовых структур. Однако на сегодняшний момент считаю, что законность восстановлена согласно действующему законодательству для общего блага…

…За что мы воюем? За то, чтобы закон действовал как единое правило на всей территории Украины. Не за то, чтобы человек с оружием мог захватить областную администрацию, СБУ, аэропорт, а потом пол-Донбасса».

Стоит обратить внимание на то, что в официальных комментариях правоохранители больше напирают не на незаконность действий участников блокады в принципе, а на то, что последние были с ружьями и гранатами (уже сейчас можно прогнозировать, что гранаты из дела «испарятся» в обмен на уменьшение протестной волны).

Дело в коалиции

Политолог Василий Стоякин в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM обращает внимание на активное участие «Самопомощи» в блокаде и событиях, последовавших после разгона «редута»: «Я полагаю, что в данном случае речь идет о торге. «Самопомощь» рассматривается как перспективный член новой парламентской коалиции. Сейчас коалиция находится в полуобморочном состоянии, а идти на досрочные выборы президенту совершенно не улыбается. Возможность немного поблокировать, заявить свою позицию, отвлечь внимание от львовского мусора (тм) и заработать — расплата власти за будущее сотрудничество. Не знаю, почему Порошенко на это пошел (наверное потому, что платить не ему), но, судя по всему, у мэра Львова, лидера «Самопомощи» Андрея Садового появилось желание получить ещё какие-то уступки. Во всяком случае, «взятие редута» и «захваты» администраций связаны с беседой между Порошенко, Аваковым и Садовым. Понятно, что никакого потенциала [для дальнейшего развития протестов в широкое движение, возможно, угрозу режиму — Ред.] тут нет, и ситуация, в целом, под контролем. Просто внешнее оформление торга».

Встреча, о которой говорит эксперт, произошла 11 марта, т. е. практически накануне текущих событий, и была обставлена в классическом стиле «рояль в кустах»: «Когда мы были у Авакова, министр сообщил, что президент знает о нашей встрече и приглашает меня на чай. Это было спонтанное приглашение…[обсуждали блокаду Донбасса], звучала фамилия Семенченко, Соболева, Пастуха, он [Порошенко] аргументировал, что и как надо делать. Я имею своё понимание по этому поводу. Разговор был очень тяжелый, Аваков в основном слушал», — рассказал Садовый корреспонденту «Украинской правды».

Как реагируют украинцы

Сегодня блокировщики, особенно со славой гонимых властью — весьма популярные медиаперсонажи. Опасности сравнительно никакой, максимум — тумаки и газ от полиции. Блокировать — одно удовольствие. Во-первых, это не под пулями в окопах сидеть, во-вторых, никакими законами эта деятельность не регулируется, каждый сам себе хозяин. В-третьих, как уже было сказано, это работа и неплохо оплачиваемая: 400 грн. в сутки — это примерно в 2,5 раза выше среднеукраинской зарплаты.

Региональный телеканал «Черновицкий промінь» накануне запустил стрим-трансляцию от городской облгосадминистрации, периодически опрашивая присутствующих. Этот опрос довольно грубо выявил, по какому признаку разделила блокада украинцев. На западе её рассматривают как средство прекращения войны, после чего мобилизованные в армию смогут вернуться домой живыми. Жители западной Украины считают, что если Украина перестанет торговать с республиками Донбасса — проблема решится сама собой, поэтому блокаду поддерживают так же, как поддерживали майдан и т.н. добровольческие батальоны, в том числе и финансово.

На востоке Украины видение несколько другое. Там тоже есть лояльные постмайданной власти жители, которым не нравится факт существования ДНР и ЛНР, они готовы поддержать боевые действия, пускай и с оговорками. Однако оказывается, что формой поддержки должно стать прекращение торговли и экономических связей с РФ — едва ли не единственного источника дохода для жителей восточных регионов. И вот тут их жители уже не выдерживают.

«…Господа, а почему вы решили, что все должны поддерживать ваши идеи? Особенно — в Купянске [город в Харьковской области, попытка установить очередной редут там накануне провалилась из-за противодействя местных жителей — Ред.], где самая престижная работа — «на железке». Почему вы решили, что люди должны отказаться от куска хлеба из-за ваших как минимум сомнительных идеалов?

А эти угрозы вернуться большим количеством, и призывы некоторых совсем уж отбитых *** брать с собой «все для охоты и рыбалки»… И что дальше, господа? Вы начнете стрелять? В кого? Да посмотрите фото с места событий: подавляющее большинство — обычные местные мужики и женщины, которые просто вас не поддерживают. За это стоит убивать?» — задается вопросом житель Харькова Павел Федосенко.

Иными словами, пока руководство страны решает свои задачи и давит друг на друга блокадой и её силовым прекращением, блокада становится ещё одной трещиной в украинском обществе — словно и без неё постмайданные элиты подобных трещин наделали недостаточно.