На последней встрече 18−20 января 2017 года в Женеве была учреждена Конференция по вопросам объединения Кипра, а также рабочая группа, занимающаяся разработкой конкретных предложений. Очередную встречу на уровне министров иностранных дел планировалось провести после 13 марта 2017 года, однако переговорный процесс снова зашел в тупик. В этот раз «яблоком раздора» стала поправка о праздновании в кипрских школах дня Энозис, принятая парламентом Республики Кипр 10 февраля. Фактически сразу последовала реакция лидера Турецкой Республики Северного Кипра Мустафы Акынджи, который расценил такие действия греческой стороны как неприемлемые и подрывающие основы взаимного доверия. Вслед за этим, турецкой стороной была отменена встреча лидеров двух общин — Мустафы Акынджи и Никоса Анастасиадиса, назначенная на 23 февраля.

Telegraf-spb.ru Флаг Республики Кипр

Лидер турок-киприотов заявляет, что он не вернется за стол переговоров, пока не будет отменена поправка об Энозисе. Никос Анастасиадис подтвердил, что, возможно, принятие этой поправки было «ошибкой», однако это историческое событие, которое имело место и о котором подрастающее поколение имеет право знать, поэтому отменять поправку он не намерен. При этом лидер греков-киприотов настроен на продолжение переговоров, к чему и призывает своего коллегу.

Неужели после достижения фактически беспрецедентного прогресса в решении кипрского вопроса все дипломатические усилия сойдут на «нет»? На данный момент, сторонам практически удалось прийти к соглашению по территориальному вопросу: турецкая сторона согласилась сократить размер территории, находящейся в распоряжении турецкой стороны с 36 до 29,2%. Однако греческая сторона настаивает на 28,2%. Великобритания в ответ на это согласилась вдвое сократить свои территориальные владения на острове, которые сейчас составляют порядка 6% территории. Чувствительным остается и вопрос гарантий безопасности: в северной части острова сейчас располагается 35 тысяч турецких военнослужащих. Это, естественно, вызывает недовольство греческой стороны, которая, в свою очередь, условием возобновления переговоров видит вывод турецких войск с территории Кипра.

Аммохостос (Фамагуста) после турецкой бомбардировки. 1974 год

В Республике Кипр стартуют предвыборные кампании в преддверии президентских выборов — 2018, в том числе и социологические опросы относительно политики действующего президента. В субботу, 12 марта, были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно Университетом Никосии и платформой Instance Membership Recovery (IMR) для ежедневной кипрской газеты Simerini. Согласно результатам опроса, 64% греков-киприотов признают, что решение о принятии поправки об Энозисе было неверным, но при этом 77% процентов против изменения даже такого «ошибочного» решения лишь с целью удовлетворить турецкую сторону. 90% греков и вовсе считают подобную реакцию турецкой стороны неадекватной. Трое из пяти респондентов обвинили Турцию в том, что переговоры зашли в тупик, 19% — лидера ТРСК, 14% — кипрский парламент, 4% — Анастасиадиса, и лишь 3% опрошенных считают, что виноваты все стороны. Наблюдается также поразительно низкий уровень доверия к международным институтам — лишь 18−19% населения РК поддерживает позиции ООН и ЕС по кипрскому вопросу, в то время как лидеру турецкой общины, Мустафе Акынджи, высказывает доверие 24% греков-киприотов. Стоит отметить некоторый прогресс, так как опрос, проведенный Simerini в 2016 году показал, что 86% населения вообще не верит в возможность достижения соглашения по кипрской проблеме.

Очевидно, что президентские выборы 2018 года не сулят перспектив по достижению компромисса, а потому, если сейчас не выработать общих точек соприкосновения, то переговоры будут отложены еще как минимум на два года. На данный момент дата новой конференции пока остается неопределенной.