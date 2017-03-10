



babeltravel Военный парад в Северной Корее

Корейский полуостров на протяжении долгого времени является источником одного из крупнейших вызовов, стоящих перед Вашингтоном. Однако теперь не только Северная Корея вызывает головную боль Белого дома, но и Южная Корея, погрязшая в политическом скандале и столкнувшаяся с необходимостью выбирать нового президента, который должен будет занять пост в мае, а также может полностью изменить курс внешней политики Сеула, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Автор отмечает, что из-за внезапности политического коллапса президента страны Пак Кын Хе когда-то доминирующая политическая партия теперь находится в состоянии полной неразберихи и раскола между сторонниками и противниками отстраненной главы государства. У Пак Кын Хе нет очевидного преемника, а большинство потенциальных кандидатов на пост президента от правых не пользуется популярностью. И хотя на сохранение правых у власти почти никто не рассчитывает, новое лицо или очередная провокация могут значительно изменить курс президентской гонки.

Если же гонка пойдет по ожидаемой траектории, победу одержат левые, и в отличие от нормальных кампаний, после этой не будет переходного периода. Поэтому победитель будет сразу же приведен к присяге, после чего он столкнется с правительством, составленным из назначенцев Пак Кын Хе.

Так, сегодняшний лидер опросов Мун Джэ Ин — в прошлом лидер главной оппозиционной партии, пять лет назад проигравший Пак Кын Хе. Его левая направленность не столь важна для Вашингтона, тогда как его отношение к США и КНДР может вызвать головную боль в администрации Трампа. В частности, он поддерживает союз с Вашингтоном, хотя недавно он дал понять, что Сеул должен научиться говорить США нет, а также что Южная Корея должна преследовать собственные национальные интересы. Поэтому следует ожидать изменения отношений между Сеулом и Вашингтоном в случае его победы.

Однако еще большее беспокойство вызывает вероятное изменений отношений Сеула с КНДР. Так, Мун Джэ Ин выражал недовольство тем, что южнокорейская политика в отношении Пхеньяна за последнее десятилетие состояла из «поношения Северной Кореи» и «по всем направлениям провалилась». В случае своего избрания он, в частности, возобновит «Политику солнечного света» — экономическую поддержку Северной Кореи, целью которой было умерить позиции Пхеньяна. Мун также призывает к открытию промышленного центра в Кэсоне.

Конкуренцию Муну может составить и мэр города Соннам Ли Джэмён, по мнению которого отношения между США и Южной Кореей превратились в отношения между начальником и подчиненным, а также, что Вашингтон должен «умолять Сеул встать на защиту Восточной Азии». Более того, он также стремится к диалогу с Северной Кореей, возобновлению работы комплекса в Кэсоне и блокированию размещения ПРО США на Корейском полуострове.

На этом фоне США необходимо, вместо того чтобы ждать прихода президента Муна или кого-либо, кто придет в результате майских выборов, чтобы президент Трамп взял на себя инициативу.

Во-первых, президент Дональд Трамп должен поставить себе целью передачу неядерной обороны Южной Кореи непосредственно Сеулу, поэтому любое повышение численности вооруженных сил должно исходить со стороны Корейской Республики, обладающей технологическим, экономическим и демографическим преимуществом над КНДР. Сеулу пришло время использовать эти преимущества. Если южнокорейский народ не видит никакой угрозы со стороны Пхеньяна, военнослужащим США нет смысла оставаться на Корейском полуострове.

Во-вторых, администрация Трампа должна приступить к переговорам с КНДР. И хотя в рамках этих переговоров целью должно по-прежнему быть ядерное разоружение, Вашингтону необходимо следовать прагматическому подходу. Так, вопросы повестки дня могут включать в себя заморозку ядерной и ракетной программ, сокращение неядерных сил, мирный договор и дипломатическое признание. Несмотря на то, что к обещаниям КНДР нужно относиться скептически, США должны быть готовы делать шаги к тому, чтобы ответить и на обеспокоенность КНДР.

В-третьих, США необходимо подтолкнуть КНР к поддержке дипломатического наступления Вашингтона с помощью экономической составляющей. Пекин призвал США пойти на взаимодействие с КНДР. Следуя совету Китая, США могут настоять на том, чтобы Пекин побудил Пхеньян к положительной реакции. Недовольство Китая в отношении КНДР очевидно, и США необходимо уделить внимание опасениям КНР относительно возможного коллапса Северной Кореи.

Наконец, Вашингтону следует позволить Южной Корее взять на себя инициативу по решению северокорейской проблемы, однако Белый дом должен настоять в то же самое время, чтобы Сеул нес ответственность за свое решение. Например, если Сеул хочет возобновить «Политику солнечного света», ему не стоит мешать, Южная Корея тем не менее не должна ожидать, что военнослужащие США будет защищать её, пока Сеул направляет деньги в КНДР, которые та использует для создания ядерного оружия. Если Южная Корея видит угрозу, тогда эти деньги лучше потратить на оборону.

Несмотря на царящую в Южной Корее острейшую политическую нестабильность, невиданную с 1987 года, когда демократические протесты положили конец военной диктатуре, или убийства в 1979 году диктатора Пак Чон Хи — отца недавно отстраненной от власти главы государства Пак Кын Хе, страна способна выстоять в политическом шторме. Политика же по отношению к Северной Корее должна пройти кардинальный пересмотр, поскольку ни США, ни Южная Корея не могут позволить себе повторения прошлых восьми лет.