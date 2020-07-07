«Радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени все же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма. Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

Напомним, в одном из барнаульских судов сейчас рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, занимавшегося вовлечением жителей Барнаула и Новосибирска в деятельность международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Следствие установило, что собрания потенциальных членов с соблюдением мер конспирации проводились весной 2015 года в арендованном помещении одного из барнаульских кафе, в котором подсудимый организовал молельную комнату. При задержании вербовщика в октябре 2016 года была изъята экстремистская литература.

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В Рубцовске одним из членов приходского совета Соборной мечети является выходец из Республики Таджикистан, который раньше тоже был сторонником «Таблиги Джамаат» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ФСБ подтвердили, что 2015 году этому человеку было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») за распространение запрещенной религиозной литературы, навязывание радикальных идей в мусульманской общине.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

Сложно сказать, что послужило причиной — незнание этого факта или вынужденная необходимость, но осенью 2016 года, когда уважаемому имаму местной мусульманской организации «Приход соборной мечети г. Рубцовска» пришлось на месяц покинуть город, его обязанности было поручено исполнять племяннику вышеупомянутого человека. А ходатайствовал об этом сам бывший приверженец запрещенной организации. По словам местных прихожан, временный статус имама был использован им для дискредитации уважаемого духовного лидера и попытки перехватить власть. «Это хитрый и скрытный человек, всегда ищущий для себя выгоду», — такую характеристику в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM дал ему один из посетителей прихода, по понятным причинам пожелавший остаться неизвестным. На вопрос о том, что стоит за подрывом авторитета действующего имама, респондент признался, что эти действия, скорее всего, нужны для развязывания внутриконфессиональнного конфликта с последующим созданием на территории Рубцовска и Рубцовского района обособленных мусульманских ячеек (джамаатов) с самостоятельным изучением ислама и совершением религиозных обрядов.

По мнению экспертов, течения радикального ислама имеют свои черты и причины зарождения. В Рубцовске была предпринята попытка (к счастью, безуспешная) расколоть мусульманскую организацию и создать свою. По словам главного имама Духовного управления мусульман Алтайского края Фагима Ахметгалиева, опасность таких ситуаций в том, что они могут повлечь за собой ошибочное толкование догматов истинного ислама и распространение радикальных его течений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

«Все нетрадиционное таит в себе опасность. Ибо нет четкого представления, для чего отдельные личности хотят отдалиться от общего числа мусульман», — подчеркнул он. Имам сожалеет о том, что новообращенные, не понимающие многовековые традиции, очень своеобразно трактуют основы ислама. По его словам, совершенно другое восприятие веры навязывает не религия, а политика.

«Ислам — это и согласие, и послушание, и покорность. Все радикальные вещи — это политика. Сколько людей страдают, сколько погибли, сколько детей остались сиротами из-за этой политики. Обманывают молодых, незрелых юношей, и они идут убивать», — подчеркнул Фагим Ахметгалиев. По его словам, именно неосведомленность направляет людей на негативный путь.

«В любом вероисповедании источник один — Всевышний. Ни в какой религии нет установок, чтобы мы уничтожали друг друга. В Коране так и написано, что убийство одного невинного человека приравнивается к убийству всего человечества. Все высказывания, которыми прикрываются экстремисты, противоречат основам Корана. В Сирии воюют не за распространение веры. Это война за власть», — считает имам.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

Об основных способах распространения экстремистской идеологии весьма хорошо осведомлены алтайские правоохранители. Причем такая деятельность может наблюдаться не только на обычном, бытовом уровне, но и в армии, и в специализированных исправительных учреждениях.

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«Когда у человека возникают проблемы, то слабый традиционно ищет поддержки у сильного. Иногда эти проблемы намеренно моделируются для вовлечения. А все идеи продвигаются через отдельных представителей, которые, так или иначе, завоевали авторитет (обладают силой, оказывают спонсорскую помощь, являются уважаемыми людьми в обществе). Обычно такой человек появляется возле прихода (фактор доверия) и заводит разговор о том, что местные религиозные лидеры (имамы, муллы) действуют в интересах властей, что слушать их не стоит, что истинные — это те, кто воюет, а не в тылах отсиживается», — поясняют правоохранители.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

Подтверждает это ситуация, наблюдавшаяся в приходе соборной мечети Славгорода. Там интерес и некоторую озабоченность у прихожан и религиозных лидеров вызвал Г. (фамилия известна редакции, прим. ИА REGNUM ), который, по словам прихожан, демонстрирует приверженность к нетрадиционной форме ислама, навязывает учение иностранных духовных лидеров, оправдывает деятельность международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики и даже высказывает свою готовность выехать в Сирию для присоединения к «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Несмотря на то, что в Коране отсутствуют слова о необходимости самопожертвования и суицида, этот человек выражает мнение, что члены запрещенной в России религиозной организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жертвуют собой ради Аллаха и это является примером для любого настоящего мусульманина», — отметил имам соборной мечети Славгорода Тимур Халиков. Его огорчает, что этот человек своими речами о «чистом» исламе, который якобы исповедуют представители «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), воздействует на прихожан, посещающих местный приход. Более того, этот Г. заявил недавно, что примерно через год ситуация изменится, и к власти придут его единомышленники, которые разрушат действующие мечети, построят новые.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Приход соборной мечети Барнаула

И все же основную массу так называемых вербовщиков представляют собой граждане, прибывающие в регион «транзитом». В 2016 году УФСБ по Алтайскому краю извещало о пресечении транзитного канала перемещения граждан из стран с повышенной террористической опасностью в Западную Европу через территорию России. «Организатору объявлено официальное предостережение, он выдворен из страны с запретом въезда сроком на пять лет», — об этом ведомство информировало в декабре 2016 года. Действуют они, как правило, в местах большого скопления людей: вокзалах, рынках.

«Если будем говорить, что радикального ислама у нас нет, значит, будем врать. Есть частные случаи, от которых мы избавляемся», — подчеркнул один из правоохранителей.