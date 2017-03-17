



Владимир Станулевич Зимняя грунтовая одноколейная дорога от Солзы до шоссе Вологда — Вытегра — этот участок после передачи дороги в федеральную собственность будет двусторонним и асфальтовым

Неразрывной частью Русского Севера были Белоозеро, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Собственно с Белоозера (ныне Белозерск) и призвания трех братьев-варягов на княжение: в Новгород — Рюрика, в Белоозеро — Синеуса и в Копорье — Трувора, и началась Русь, а затем и Русский Север. Правильно будет каждому архангелогородцу посетить эти уникальные места. Ферапонтовские 1502 года фрески Дионисия, автора росписей Успенского собора Московского Кремля, иконостасы XIV века, книги XVI—XVII веков, крепостные стены XVII веков — в Кирилло-Белозерском монастыре, огромные валы древнейшего Белоозера неотъемлемы от соборов Каргополя, соляных варниц Неноксы — когда-то принадлежавших и Кирилло-Белозерскому монастырю.

Дорога Архангельск — Каргополь через Брин-Наволок полностью заасфальтирована, есть проблемы по содержанию — весной очень скользко, но качество покрытия позволяет высокую скорость движения. Навигатор подсказывает, что монастырей Вологодской области скорее можно достигнуть по этой дороге — продолжив движение через Каргополь, Песок и Солзу, а затем по 40-километровому участку вологодской дороги — до шоссе Вологда — Вытегра. В интерактивной карте «Архангельскавтодора» участок до Солзы — «региональная дорога особо важного значения», и содержится на хорошем уровне.

Владимир Станулевич Знак на дороге через деревню Солза — на границе Архангельской области

Но после Солзы начинается одноколейная лесная дорога-зимник без карманов — с лесовозом не разъехаться! На сайте департамента транспорта Вологодской области висит информация, что на этой «дороге регионального значения» готова только первая очередь — 9 км из 40, и что 20-километровый участок Прокшино — Солза (I пусковой комплекс) пока в планах. Если учесть, что еще губернатор Ефремов убеждал вологодские власти привести эту дорогу в порядок, то перспектива ее расширения за счет Вологды растянулась бы на годы вперед.

Но, по словам члена Общественного совета Министерства транспорта РФ, члена Общественной палаты РФ Петра Орлова, федеральная дорожная служба согласилась с предложением губернаторов Петербурга, Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелия о принятии в 2017—2018 гг. трассы Архангельск — Каргополь — Прокшино в федеральную собственность, с выходом ее на шоссе Петербург — Вологда. Это будет значить, что через пару-тройку лет дорога должна стать как минимум асфальтовой двухполосной.

Что значат эти изменения для транспортно-туристической логистики?

Из Архангельской области можно будет быстрее попасть в Петербург — миновав 1153 км, вместо нынешних 1519 км через Череповец, и 1418 км через Вологду. Сейчас с дороги Архангельск — Каргополь на Петербург едут через Пудож, но эта дорога не самая хорошая, а решить проблему можно только с помощью федеральных денег. Проще будет доехать до Кириллова — 747 км, сейчас через Вологду 888 км; Ферапонтова — 728 км, сейчас 876 км, и Белоозеро — 716 км, сейчас 931 км.

Навстречу поедут питерские туристы и грузы — не по шоссе М8, а через глубинку Каргопольского и Плесецкого районов, и поддержат ее туристическими деньгами. Получат шанс привлечь проезжих туристов как минимум 20 архангельских деревень на отрезке Солза — Каргополь, сейчас тупиковом — при сохранении потоков через деревни пудожского и няндомского направления. Добавится проезжающих через деревни, села и города на трассе Архангельск — Каргополь.

В Архангельскую область и в Каргополь быстрее (831 м) смогут попасть и москвичи — которые сейчас едут до Каргополя через Няндому (900 км). Казалось бы — небольшая экономия километров, но сейчас и на сотню пробега смотрят.

Главный выгодоприобретатель — город Каргополь. Но шансом надо еще уметь воспользоваться. Чтобы не получилось так, что мы больше денег отвезем в Петербург, чем Петербург привезет в Каргополь и Архангельск, надо сделать туристические приманки, ввести в оборот забытые достопримечательности и местные легенды, доказать свою уникальность. Хорошие дороги — палка о двух концах.

На бумаге все интересно: городу 637 лет, долгие годы в его руках была монополия на соляную торговлю по всей России, каргопольская крепость отбилась в 1612 году от поляков, здесь пустили под лед бунтовщика Ивана Болотникова (1565−1608), здесь родился управляющий Русской Америки Александр Баранов (1746−1819), славная история у Каргопольского драгунского полка, город посещал император Александр Первый (1777−1825). И город, и музей много чего делают, но лучше о проблемах. И если о памятниках, то приоритеты надо продвигать. Искушенных жителей Москвы, Петербурга, Вологды этнографией, костюмами и прялками становится всё тяжелее привлечь.

Владимир Станулевич Башня Кирилло-Белозерского монастыря (основан в 1397 году) на Сиверсовом озере — путь к которому для архангелогородцев после реконструкции дороги станет на 150 километров короче

Наиболее уникальна в Каргополе тема Русской Америки, которую с 1780 по 1819-й возглавлял уроженец города Александр Баранов. Соборы есть в Вологде и Кириллове, но нигде нет памяти о Русской Америке, которой должна гордиться вся Россия. Есть повод обратиться за помощью в работе к Российскому географическому, Военно-историческому, Историческому обществам, к науке, ВМФ России, Торгово-промышленной палате РФ, властям Иркутска, Охотска, Петропавловска-Камчатского, Сахалина, американской Ситки, консульствам США, Англии, Испании. Очень богатая тема, по которой в зале краеведческого музея Каргополя пока только инсталляции — энтузиасты ведут ее как могут.

Я был удивлен полным отсутствием в городе и музее памяти о героическом воеводе Алексее Ивановиче Зюзине (?—1619), отстоявшем крепость от поляков в 1612 году. После осады он стал послом в Англии (1613), а затем одним из авторов Столбовского мира 1617 года со Швецией, по которому та вернула России Новгород, Ладогу, Старую Руссу, Порхов и часть Карелии. Прославление этой личности может получить поддержку исторических обществ России, МИДа и Минобороны РФ, по линии международных связей. По обеим этим темам надо работать в архивах, нужны ученые-историки, грантовая поддержка как минимум области.

Очень большая проблема привлекательности Каргополя — набор десятков деревянных зданий-памятников истории и культуры XIX века — в ужасном состоянии. Их уже расселяют по аварийности, и скоро они станут руинами. Единственная возможность спасти — стимулировать неэффективных собственников избавляться от них для передачи в руки собственников эффективных — которых тоже нужно стимулировать. Или заселять в них всякие районные, областные и федеральные бюджетные учреждения.

Владимир Станулевич Фрески Дионосия в Рождественском соборе Ферапонтова монастыря (основан в 1398 году) — к которому архангелогородцы после реконструкции дороги смогут проехать путь на 150 километров короче

Деревням вдоль дороги надо брать пример с мезенской Кимжи и создавать свои народные музеи и гостевые, с банями и этнографией, домики. Первый кандидат на музей — село Архангело по трассе Архангельск — Каргополь, где стоят деревянные Сретенская и Михайло-Архангельская церкви с уникальными «небесами». В селе в 1819 году, по пути в Архангельск, останавливался император Александр Первый. К сожалению, местные жители не только не знают дома или места, где останавливался государь, но и кто был у них проездом.

Все перечисленное может состояться при одном условии — если работа с историческим прошлым, влекущим туристов, станет приоритетом в работе не столько музея, а каргопольских городских и районных властей. Наравне с дровами, водой и канализацией.

Кстати, о достопримечательностях. По этой дороге через Солзу от Кирилло-Белозерского монастыря на Каргополь в декабре 1612 года ускоренным маршем прошли польско-литовско-казацкие отряды («черкасы»), разорившие Вологду. То ли дорога была тогда лучше, то ли конные поляки были неприхотливее к бездорожью, но в день они одолевали по 20−30 километров, даже с награбленным добром.

Но Каргопольскую крепость они не взяли:

«В Каргополе был воевода Алексей Иванович Зюзин да дьяк Богдан Ильич Губин, а с ним дворяне и дети боярские, стрельцы и казаки. Послыша приход черкас на Каргополь, они с немногими людьми заперлись в осаде без запасов. После трех приступов воры-черкасы, зажегши Каргопольский посад, во вторник, декабря, в 13-й день, поутру, пошли на низ в Каргопольский уезд. Утеклецы от них сказывали, что воры меж собой говорят, идти де им на Двину к великому посаду, что на Двине реке близко моря».

Через полгода, в 1613 году, «черкасы» прошли огнем и мечом по Двинскому краю, осаждали Емецк, Холмогоры, Архангельск, разорили Неноксу, Уну, Луду, были разбиты под Сумским острогом и бежали в Новгород.

Такая вот история у лесной дороги через Солзу!