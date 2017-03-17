Чем мы живы: дорога Архангельск—Каргополь выйдет на шоссе Петербург—Вологда
Неразрывной частью Русского Севера были Белоозеро, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Собственно с Белоозера (ныне Белозерск) и призвания трех братьев-варягов на княжение: в Новгород — Рюрика, в Белоозеро — Синеуса и в Копорье — Трувора, и началась Русь, а затем и Русский Север. Правильно будет каждому архангелогородцу посетить эти уникальные места. Ферапонтовские 1502 года фрески Дионисия, автора росписей Успенского собора Московского Кремля, иконостасы XIV века, книги
Дорога Архангельск — Каргополь через Брин-Наволок полностью заасфальтирована, есть проблемы по содержанию — весной очень скользко, но качество покрытия позволяет высокую скорость движения. Навигатор подсказывает, что монастырей Вологодской области скорее можно достигнуть по этой дороге — продолжив движение через Каргополь, Песок и Солзу, а затем по 40-километровому участку вологодской дороги — до шоссе Вологда — Вытегра. В интерактивной карте «Архангельскавтодора» участок до Солзы — «региональная дорога особо важного значения», и содержится на хорошем уровне.
Но после Солзы начинается одноколейная лесная дорога-зимник без карманов — с лесовозом не разъехаться! На сайте департамента транспорта Вологодской области висит информация, что на этой «дороге регионального значения» готова только первая очередь — 9 км из 40, и что 20-километровый участок Прокшино — Солза (I пусковой комплекс) пока в планах. Если учесть, что еще губернатор Ефремов убеждал вологодские власти привести эту дорогу в порядок, то перспектива ее расширения за счет Вологды растянулась бы на годы вперед.
Но, по словам члена Общественного совета Министерства транспорта РФ, члена Общественной палаты РФ Петра Орлова, федеральная дорожная служба согласилась с предложением губернаторов Петербурга, Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелия о принятии в 2017—2018 гг. трассы Архангельск — Каргополь — Прокшино в федеральную собственность, с выходом ее на шоссе Петербург — Вологда. Это будет значить, что через пару-тройку лет дорога должна стать как минимум асфальтовой двухполосной.
Что значат эти изменения для транспортно-туристической логистики?
Из Архангельской области можно будет быстрее попасть в Петербург — миновав 1153 км, вместо нынешних 1519 км через Череповец, и 1418 км через Вологду. Сейчас с дороги Архангельск — Каргополь на Петербург едут через Пудож, но эта дорога не самая хорошая, а решить проблему можно только с помощью федеральных денег. Проще будет доехать до Кириллова — 747 км, сейчас через Вологду 888 км; Ферапонтова — 728 км, сейчас 876 км, и Белоозеро — 716 км, сейчас 931 км.
Навстречу поедут питерские туристы и грузы — не по шоссе М8, а через глубинку Каргопольского и Плесецкого районов, и поддержат ее туристическими деньгами. Получат шанс привлечь проезжих туристов как минимум 20 архангельских деревень на отрезке Солза — Каргополь, сейчас тупиковом — при сохранении потоков через деревни пудожского и няндомского направления. Добавится проезжающих через деревни, села и города на трассе Архангельск — Каргополь.
В Архангельскую область и в Каргополь быстрее (831 м) смогут попасть и москвичи — которые сейчас едут до Каргополя через Няндому (900 км). Казалось бы — небольшая экономия километров, но сейчас и на сотню пробега смотрят.
Главный выгодоприобретатель — город Каргополь. Но шансом надо еще уметь воспользоваться. Чтобы не получилось так, что мы больше денег отвезем в Петербург, чем Петербург привезет в Каргополь и Архангельск, надо сделать туристические приманки, ввести в оборот забытые достопримечательности и местные легенды, доказать свою уникальность. Хорошие дороги — палка о двух концах.
На бумаге все интересно: городу 637 лет, долгие годы в его руках была монополия на соляную торговлю по всей России, каргопольская крепость отбилась в 1612 году от поляков, здесь пустили под лед бунтовщика Ивана Болотникова (1565−1608), здесь родился управляющий Русской Америки Александр Баранов (1746−1819), славная история у Каргопольского драгунского полка, город посещал император Александр Первый (1777−1825). И город, и музей много чего делают, но лучше о проблемах. И если о памятниках, то приоритеты надо продвигать. Искушенных жителей Москвы, Петербурга, Вологды этнографией, костюмами и прялками становится всё тяжелее привлечь.
Наиболее уникальна в Каргополе тема Русской Америки, которую с 1780 по 1819-й возглавлял уроженец города Александр Баранов. Соборы есть в Вологде и Кириллове, но нигде нет памяти о Русской Америке, которой должна гордиться вся Россия. Есть повод обратиться за помощью в работе к Российскому географическому, Военно-историческому, Историческому обществам, к науке, ВМФ России, Торгово-промышленной палате РФ, властям Иркутска, Охотска, Петропавловска-Камчатского, Сахалина, американской Ситки, консульствам США, Англии, Испании. Очень богатая тема, по которой в зале краеведческого музея Каргополя пока только инсталляции — энтузиасты ведут ее как могут.
Я был удивлен полным отсутствием в городе и музее памяти о героическом воеводе Алексее Ивановиче Зюзине (?—1619), отстоявшем крепость от поляков в 1612 году. После осады он стал послом в Англии (1613), а затем одним из авторов Столбовского мира 1617 года со Швецией, по которому та вернула России Новгород, Ладогу, Старую Руссу, Порхов и часть Карелии. Прославление этой личности может получить поддержку исторических обществ России, МИДа и Минобороны РФ, по линии международных связей. По обеим этим темам надо работать в архивах, нужны ученые-историки, грантовая поддержка как минимум области.
Очень большая проблема привлекательности Каргополя — набор десятков деревянных зданий-памятников истории и культуры XIX века — в ужасном состоянии. Их уже расселяют по аварийности, и скоро они станут руинами. Единственная возможность спасти — стимулировать неэффективных собственников избавляться от них для передачи в руки собственников эффективных — которых тоже нужно стимулировать. Или заселять в них всякие районные, областные и федеральные бюджетные учреждения.
Деревням вдоль дороги надо брать пример с мезенской Кимжи и создавать свои народные музеи и гостевые, с банями и этнографией, домики. Первый кандидат на музей — село Архангело по трассе Архангельск — Каргополь, где стоят деревянные Сретенская и Михайло-Архангельская церкви с уникальными «небесами». В селе в 1819 году, по пути в Архангельск, останавливался император Александр Первый. К сожалению, местные жители не только не знают дома или места, где останавливался государь, но и кто был у них проездом.
Все перечисленное может состояться при одном условии — если работа с историческим прошлым, влекущим туристов, станет приоритетом в работе не столько музея, а каргопольских городских и районных властей. Наравне с дровами, водой и канализацией.
Кстати, о достопримечательностях. По этой дороге через Солзу от Кирилло-Белозерского монастыря на Каргополь в декабре 1612 года ускоренным маршем прошли польско-литовско-казацкие отряды («черкасы»), разорившие Вологду. То ли дорога была тогда лучше, то ли конные поляки были неприхотливее к бездорожью, но в день они одолевали по 20−30 километров, даже с награбленным добром.
Но Каргопольскую крепость они не взяли:
«В Каргополе был воевода Алексей Иванович Зюзин да дьяк Богдан Ильич Губин, а с ним дворяне и дети боярские, стрельцы и казаки. Послыша приход черкас на Каргополь, они с немногими людьми заперлись в осаде без запасов. После трех приступов воры-черкасы, зажегши Каргопольский посад, во вторник, декабря, в 13-й день, поутру, пошли на низ в Каргопольский уезд. Утеклецы от них сказывали, что воры меж собой говорят, идти де им на Двину к великому посаду, что на Двине реке близко моря».
Через полгода, в 1613 году, «черкасы» прошли огнем и мечом по Двинскому краю, осаждали Емецк, Холмогоры, Архангельск, разорили Неноксу, Уну, Луду, были разбиты под Сумским острогом и бежали в Новгород.
Такая вот история у лесной дороги через Солзу!