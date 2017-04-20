В Вашингтоне планируется встреча на уровне министерств иностранных дел возглавляемой США международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. В ее состав входят 68 стран коалиции и это будет, как отметил исполняющий обязанности пресс-секретаря Госдепа Марк Тонер, «самое большое собрание с момента ее первого заседания в 2014 году». Сразу отметим, что такое решение Вашингтон обнародовал после того, когда в ряде СМИ появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп вопреки своим предвыборным заявлениям о намерениях сотрудничать с Россией в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), намерен пока от этого воздержаться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, что 10 сентября 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Конечно, США могли сами решить эту проблему, но тогда в Вашингтоне доминировала стратегии отказа от односторонних действий, поскольку попытки осуществлять глобальные имперские устремления натолкнулись на реальности современного мира. Обама обозначил четыре направления деятельности США в формате широкой коалиции: систематическое нанесение авиаударов по позициям боевиков; наращивание поддержки силам, ведущим борьбу с террористами в регионе; использование всех антитеррористических мер для предотвращения возможных терактов; оказание гуманитарной помощи гражданским лицам, страдающим от действий террористов. Эта кампания состояла из трех стадий. Первая стадия заключается в нанесении авиаударов по силам террористов для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также американского дипломатического, военного и разведывательного персонала. Вторая стадия была направлена на тренировку и снабжение обмундированием иракских и курдских вооруженных сил, а также, возможно, представителей суннитских племен. Третья стадия предполагала уничтожение армии боевиков в Сирии. При этом срок действия коалиции определялся в 36 месяцев, что и выводит на дату марта 2017 года.

U.S. Air Force Самолёт ВВС Саудовской Аравии

Надо заметить, что Россию в коалицию приглашать не стали, хотя ранее в начале 2000-х годов США и Россия сумели найти «общий язык» в борьбе с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Таким образом, США обозначили политику фрагментации борьбы с международным терроризмом, что привело в 2015 году к появлению российско-иранского блока, который заявил, что «любые военные действия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии будут считаться агрессией и покушением на ее суверенитет». В этой связи известный французский востоковед Ален Родье отмечал, что все вылилось в то, что «долгое время о возможности ударов по Сирии говорили только американцы и их британские союзники», что «с точки зрения международного права было совершенно незаконно». И не только это. Вскоре выяснилось, что созданная США коалиция состоит из соперничающих друг с другом стран, пытающихся решать собственные геополитические задачи через объединение ради уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это вынудило США выстраивать коалицию внутри коалиции, что стало сказываться на эффективности борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), привело к расцвету экстремизма и нестабильности практически во всех странах региона. Вскоре многие западные политики и эксперты стали открыто заявлять, что «политика Обамы на Ближнем Востоке полностью провалилась», поскольку появились реальные сомнения в способности Запада справиться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь об этом открыто говорит и президент США Дональд Трамп.

30 сентября 2015 года в Сирии появились российские ВКС. Это — первая военная операция России за пределами границ бывшего Советского Союза после кампании в Афганистане в 1979 году. Для США это стало символическим знаком того, что Россия уже не «региональная держава». При этом Россия стала формировать коалицию сначала с Ираном, а потом и с Турцией, которая, кстати, входит и в состав возглавляемой США коалиции. В итоге, как стали признавать чиновники Государственного департамента, «Россия стала очень влиятельным игроком не только в Сирии, но и на Ближнем Востоке», инициировала вместе с Турцией и Ираном процесс сирийского урегулирования. Это значит и то, что США вынуждены искать способы сотрудничества с Россией в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем сначала заявлял президент Трамп. Но сейчас он пока выстраивает отношения с Россией на двухсторонней основе без привлечения ее в коалицию. 16 февраля в Баку прошла встреча начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных США генерала Джозефа Данфорда.

Mil.ru Российские военные в Сирии

Пока такой политический маневр выглядит несколько нелогично. Не будем забывать и о том, что формально обозначена и коалиция исламских государств во главе с Саудовской Аравией, то есть еще одна коалиция внутри коалиции. Поэтому саммит международной коалиции, который устраивает Вашингтон, будет всего лишь своеобразными смотринами для президента Трампа, и от него не стоит ожидать принятия каких-либо знаковых конкретных решений.