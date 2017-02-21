Некоторыми экспертами высказывались предположения о том, что Херсонский МТП может быть интересен. KLASCO для увеличения транзита белорусских грузов, в частности нефтепродуктов белорусских НПЗ. Однако насколько реальны эти предположения? Вопрос очень многоплановый, поэтому перечислим лишь основные моменты.

Киноцитата. К/ф «Белое солнце пустыни», реж. В.Мотыль, Мосфильм, 1970

Профиль порта

Проект не предусматривает какого-либо генерального направления. Порт в Херсоне одинаково успешно может работать по перевалке генеральных, навалочных и насыпных грузов. Однако характерно, что в 2016 году перевалка зерна в порту выросла более чем на 50%, до 870 тыс. тонн. Учитывая, что всего в прошлом году в порту было обработано 3,71 млн тонн грузов (на 10% меньше, чем в 2015 году), а грузооборот зерна растёт такими темпами, можно заключить, что именно зерновые грузы сегодня являются профилем порта. Данные, приведённые на официальном интернет-сайте порта это подтверждают: согласно им около 40% всей перевалки в порту — зерно и хлебные грузы. Это соответствует общей тенденции в портах Украины за последние годы. Большинство из них переживают бум экспорта зерна, выделяют и/или строят зерновые терминалы, мощности хранения и т.п. Украина наращивает зерновой экспорт, прогноз на 2017/2017 м.г. составляет 40−45 млн тонн, отправлять которые предстоит преимущественно портам юга Украины. По всей видимости, уже в текущем году, в том числе на фоне падения прочего грузопотока, главным грузом порта станет зерно.

Эта тенденция определяет интерес к порту зерновиков. На концессию Херсонского МТП имеют виды серьёзные игроки: компании Bunge и Cargill — известные американские ТНК агропромышленной направленности. Если говорить о фаворитах концессии, в первую очередь, следует обратить внимание на них. Дополнительный момент: украинская портовая компания «ТИС» (МТП «Южный») может выступить в связке с одной из этих ТНК.

Проблемная нефтеперевалка

Мощности по перевалке нефтепродуктов в Херсонскому порту имеют довольно сложную и запутанную историю владения. Некогда нефтяной терминал контролировал бизнесмен Сергей Курченко, которого считали близким к окружению Виктора Януковича. В бытность последнего президентом Курченко получил в НБУ рефинансирование для своего банка «Реал банк» в размере 874 млн грн.

После событий 2014 года Курченко бежал из Украины, банк не смог вернуть Нацбанку кредит. НБУ обратился в суд и получил контроль над Херсонским НПК в обеспечение кредита. В настоящее время, по информации СМИ и словам экспертов, нефтеперевалка херсонского порта работает под контролем структур, связываемых с Петром Порошенко (что логично, учитывая, что изначально ХНПК попал в орбиту НБУ, возглавляемого близкой к Порошенко Валерией Гонтаревой).

«По Херсону: они действительно понемногу наращивают поставки, перевалку нефтепродуктов. Но в контексте всех последних событий очень сомнительно, что его ждёт «приход инвестора». Там как раз часть поставок идёт через компании, которые сейчас связывают с Медведчуком. Но часть тех людей, которые там работают с этими компаниями, я знаю как людей из окружения Порошенко» — сообщил в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В последние годы ХНПК мощностью 1 млн тонн нефти в год работал с крайне незначительной загрузкой. Так, он использовался в 2015 году, во время запрета поставок дизтоплива на Украину, введённого РФ. Украина была вынуждена пойти на этот шаг, хотя «трубопроводное» топливо существенно дешевле «морского». В остальное же время терминал большей частью простаивает или же разгружает контрабандные поставки нефтепродуктов — иные схемы работы в текущих условиях экономически невыгодны. Так было во времена Януковича, так происходит при Порошенко.

Контрабанда и теневая схема передачи в концессию

Периодически в новостях появляются сообщения об обнаружении в порту груза контрабандного металлолома либо леса-кругляка (его экспорт запрещён ещё с ноября 2015 года). Т. е. в сегодняшних условиях Херсонский порт входит в когорту портов (к таким портам относится, например, Ренийский порт в Одесской области), через которые можно отправлять и принимать незаконные грузы. Этот профиль хорошо известен бизнесу и власти, по поводу чего существует молчаливый консенсус.

Такому положению вещей сильно способствует и.о. директора порта. Украинские СМИ открыто пишут о том, что его назначение связано с предстоящей передачей порта в концессию. Однако, как говорится, никто не обещал, что это произойдёт честно и по закону.

«С самого начала Андрей Соколов не скрывал — готовит порт под определенных людей. Неких эффективных инвесторов. В качестве доказательства демонстрировал красивые презентации, убедительную инфографику, делал посты на Фейсбуке, привозил даже представителей посольств различных стран. Но все это почему-то оставалось просто красивыми словами», — писал в прошлом году журналист издания «Капитал» Дмитрий Товстенко. Т. е. посол Литвы — отнюдь не первый посол, который посещает порт (как литовская компания не первая, кто выражает интерес к концессии порта). В самом порту этот интерес всячески стимулируют: чем больше названий потенциальных концессионеров будет звучать в СМИ, тем проще в этом круговороте упрятать название компании, которую изначально планируется заводить в порт.

Таким образом, по мнению журналистов, профильно интересующихся темой, кандидатура будущего концессионера Херсонского МТП определена уже давно: именно под него Андрей Соколов стал и.о. директора порта в прошлом году и действует исключительно в интересах своего патрона. В том числе презентуя многочисленные проекты развития порта (по словам того же Товстенко, на сайте Мининфраструктуры ему удалось обнаружить не менее 5 штук). Они, а также все прочие компании, проявляющие интерес к порту, служат лишь информационной завесой.

Исходя из этого заход в Херсонский МТП литовских портовиков видится довольно маловероятным. Это особенности приватизации по-украински и смена чиновников в киевских кабинетах на это никак не влияет. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, комментируя такой вывод для ИА REGNUM, заявил, что приход KLASCO в Херсонский порт, теоретически возможен, учитывая многопрофильность интересов компании: нефтепродукты, зерно, удобрения. Однако в данный момент он не видит, как компания могла бы встроить украинский порт в транзит белорусских нефтепродуктов. «Ни по логистике, ни по экономике мне такая версия непонятна. Белорусские нефтепродукты продаются на Украине по причине упадка собственного производства и обходятся потребителю уже сравнительно недёшево. Но тут фактор безальтернативности. Везти их через всю Украину по железной дороге, чтобы погрузить в порту и продать? Но кому?» — задается вопросом эксперт.