Согласно заявлению первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Михаила Старшинова, комитет одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Ожидается, что Госдума РФ может рассмотреть законопроект в первом чтении в марте 2017 года. Речь идёт о законопроекте № 69 201−7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка (в части упрощения порядка предоставления российского гражданства), зарегистрированном 14 декабря 2016 года депутатом ГД К. Ф. Затулиным с целой группой присоединившихся к нему после регистрации законопроекта «инициаторов» — А. В. Турова, Н. В. Поклонской, У. М. Умаханова, В. П. Водолацкого, М. Т. Гаджиева, И. Х. Зиннурова и Ю. Н. Мищерякова.

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При рассмотрении законопроекта в первую очередь вызывает немалое удивление обоснование его разработки ссылкой на то, что «предлагаемые поправки приведут законодательство в соответствие с поручением, данным в Послании президента РФ от 12 декабря 2012 года»?! Неужели разработчики законопроекта действительно считают, что ни президент, ни его администрация настолько не контролируют выполнение президентских поручений, что только через четыре года группа «особо внимательных» депутатов ГД это обнаружила и решила исправить их упущение?! Вообще-то именно во исполнение этого поручения президента РФ от 12 декабря 2012 года правительство РФ ещё 11 марта 2014 года зарегистрировало в ГД законопроект № 469 727−6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (о введении упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных носителями русского языка, а также об установлении дополнительных льготных условий въезда и пребывания в Российской Федерации указанных иностранных граждан и лиц без гражданства с целью обеспечения возможностей для приобретения ими гражданства России)», который ГД приняла 04 апреля 2014 года, Совет Федерации 16 апреля 2014 года его одобрил, а президент РФ 20 апреля 2014 года его подписал, признав таким образом, что его поручение полностью выполнено. После этого неизбежно возникает вопрос — на каком основании группа «особо внимательных» депутатов через два с половиной года после выполнения поручения президента решила указать правительству, ГД, СФ и даже президенту, что в действительности, по их мнению, его поручение на самом деле не выполнено либо не выполнено полностью?!

Что касается существа поправок, то они сводятся к предложению «дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии», а также исключить из действующего закона «О гражданстве Российской Федерации» ограничение «в пределах Государственной границы Российской Федерации». Предлагается также отменить необходимость предварительного получения «носителями русского языка» разрешения на временное проживание в России для получения вида на жительство и предоставления документа о выходе из гражданства иностранного государства от посольства, консульства или других полномочных органов этого иностранного государства;

Отрадно, что эти предложения поддержал комитет ГД РФ по делам национальностей, однако следует учитывать, что иногда самые разумные и дельные предложения в сочетании с другими, не менее разумными и дельными, предложениями приобретают смысл, совершенно отличающийся от предполагаемого. Например, совершенно несложно понять, что «носители русского языка из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии родились на территории, относившейся к СССР» — это не кто иной, как миллионы гастарбайтеров из бывших республик СССР, которые после принятия этого законопроекта получат право получения гражданства РФ «в ускоренном порядке», чем незамедлительно воспользуются, к тому же не отказываясь от прежнего гражданства, что их также весьма устроит. Видимо, во избежание именно такого сценария разработчики законопроекта № 469 727−6 в 2014 году и ограничили территорию его действия только «пределами Государственной границы Российской Федерации». Вполне возможно, что в настоящее время миграционная политика в отношении гастарбайтеров кардинально изменилась, вследствие чего и появился законопроект Затулина и Ко, но это вызывает большие сомнения, поскольку появление такого количества соискателей российского гражданства неизбежно должно вызвать и дополнительные затраты, однако в финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что его принятие «не повлечет дополнительных финансовых расходов из федерального бюджета».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

А «носителями русского языка из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии родились на территории, относившейся к Российской империи», которые после принятия этого законопроекта получат право получения гражданства РФ «в ускоренном порядке», станут практически все жители Финляндии, Польши, Аляски и Алеутских островов, которые в настоящее время разговаривают на русском языке. Конечно, гораздо уместнее в этой формулировке вместо широкого и совершенно безликого определения «носитель русского языка» выглядело бы словосочетание «российский соотечественник», однако за 28 лет существования Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» законодательно приемлемое определение понятия «российский соотечественник» так и не было выработано, о чём писалось ранее и что служит непреодолимым препятствием для использования понятия «российский соотечественник» в других законах, особенно касающихся каких-то конкретных льгот.

К тому же определение «носитель русского языка» вкупе с предлагаемыми поправками, если они, конечно, будут приняты, не такое уже и безобидное, поскольку предполагает, что на ускоренное получение российского гражданства может претендовать любой «иностранный гражданин или лицо без гражданства», который «имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся на территории, относившейся к Российской империи или СССР», причём абсолютно неважно, где в действительности этот любой «иностранный гражданин» родился, — в Африке, в Австралии или в какой-то стране американского континента. Главное, ему необходимо предоставить документ (нотариально заверенную копию записи) о рождении своей, например, бабушки (прапрабабушки), отец которой был гражданином СССР либо подданным Российской империи, а также документ (нотариально заверенную копию записи) о рождении этого гражданина СССР либо подданного Российской империи и документ, подтверждающий нахождение этого лица в данной стране за 7−9 месяцев до рождения своего «родственника по прямой восходящей линии».

В принципе, этот гипотетический вариант мало кому интересен, кроме жителей одной из соседних с Россией стран, в которой он вполне может иметь весьма практическое и, более того, массовое применение. Не секрет, что Китай заинтересован в освоении Сибири и Дальнего Востока, о чём, например, говорил (http://tass.ru/ekonomika/1 212 483) заместитель председателя Китайской Народной Республики Ли Юаньчао: «Как сказали наши бизнесмены, в России обширная территория, а в Китае самый трудолюбивый в мире народ. Если мы сможем сочетать эти факторы, то получим существенное развитие. В России большая территория и мало народа, в Китае — наоборот». Так что, учитывая прагматизм китайского руководства, его заинтересованность в освоении Сибири и Дальнего Востока, неограниченные человеческие ресурсы и неоспоримое умение любой процесс поставить «на конвейер», абсолютно не исключено, что Китай постарается использовать такую законодательную возможность максимально заселить Сибирь и Дальний Восток «носителями русского языка» китайского происхождения. А с учётом аренды у Китая определённых территорий сначала Российской империей, а затем и СССР общим сроком с 1898 по 1965 год и «белой эмиграции» в Китай по окончании Гражданской войны, проблем с кандидатами в «родственники по прямой восходящей линии родившихся на территории, относившейся к Российской империи или СССР», у китайских «носителей русского языка» точно не будет, особенно, если к этому процессу подключится государство.

Естественно, что все вопросы о возможных последствиях принятия законопроекта с такими поправками пока находятся в стадии обсуждения, и вполне возможно, что он даже не доберётся до рассмотрения Госдумой в первом чтении, тем не менее сам факт появления таких законопроектов — это уже вопрос о способности отдельных законодателей предусматривать реальные последствия их «законотворчества».