Потребность современных высокотехнологичных аппаратов в автономных источниках энергии может превратить Латинскую Америку в Саудовскую Аравию.

Andrey Stekachev Салар-де-Уюни (Боливия) — крупнейшее литиевое месторождение мира

Речь, конечно, не о парандже, законах шариата и установлении монархии. Речь о возможности разбогатеть. И быстро. О новых разведанных запасах черного золота на американском континенте пока что-то не слышно, но не в них — ключ к хорошей жизни. Саудиты разбогатели на нефти. Черное золото, это конечно, здорово, но с точки зрения моды — вчерашний день. Чили, Боливия и Аргентина (им повезло) могут набить кошельки и карманы днем завтрашним — у них обнаружились запасы лития, без которого будущего у человечества просто быть не может.

Справедливости ради надо сказать, что литиевые руды найдены тут были не сегодня и даже не позавчера, но разрабатывались месторождения вяло. Потребность в этом металле высокой не была, цена тонны лития на лондонской бирже в 1998 году составляла в пересчете на вошедшую в оборот несколькими годами единую европейскую валюту, всего 1670 €. В конце 2016 тонна лития, по данным испанского информационно-аналитического издания El Confidencial, стоила уже 7200 €, сейчас котируется в районе 8600 €, и намерений падать не обнаруживает.

Электрические автомобили, смартфоны, игровые устройства, переносные компьютеры, планшеты, пресловутые батарейки Tesla, наконец, — везде нужен литий. Спрос на него даже не вырос — он выстрелил. Теперь литий — уважаемая персона рынка. Даже собственной престижной кличкой обзавелся — «белое золото», что ставит его на одну доску с нефтью. А Goldman Sachs зовет этот элемент таблицы Менделеева «новым газом», что тоже очень показательно.

Dnn87 Литий

«Бело-золотой треугольник».

Названная выше латиноамериканская тройка не просто имеет залежи литиевой руды — она, эта тройка или, если глянуть на карту, треугольник (назовем его по первым буквам государств ЧБА, например. Размещение букв не по алфавиту — это чтобы с инициалами известного российского политического деятеля не ассоциировалось) обладает 58% всех ее мировых запасов.

«В контексте резкого увеличения спроса на литий становится ясно, что мы на пороге возникновения и возможной консолидации в ближайшие 20 лет нового энергетического центра планеты в треугольнике ЧБА, — считает боливийский эксперт рынка минералов Хуан Карлос Сулета. — Потребность в этом металле в ближайшие годы может вырасти по сравнению с нынешним днем в два с половиной — три раза. Особенно, если мы вспомним об активных попытках создания электробусов и идеях перевода городского общественного транспорта с ДВС на электромоторы».

Самый сильный импульс интереса к минералу исходил в 2015 году от небезызвестного Илона Маска, канадо-американского инженера и предпринимателя, уроженца Южной Африки, главы Tesla Motors, крупнейшего в мире производителя электромобилей. «Постройка 500 000 электромобилей в год обернется поглощением всего вырабатываемого на планете лития», — сказал Маск тогда.

Нет данных, сколько в тот момент биржевые игроки заработали на словах этого, по мнению одних — смелого предпринимателя, по мнению других — авантюриста, по мнению третьих — и того и другого вместе: котировки металла круто пошли вверх и никак не могут остановиться до сих пор. Но кроме спекулянтов, мощный куш сорвали и добывающие и перерабатывающие компании. В 2008 году в мире было произведено 27 400 тонн лития. В 2020 объем производства составит не менее 60 000 тонн, уверены аналитики фирмы Allied Market Research, полагающие, что рынок литиевых батарей в названном году выйдет на объем 46 миллиардов евро.

Китай — самый емкий рынок.

Главным потребителем лития в ближайшее время будет Китай — все более или менее крупные фирмы планеты, имеющие касательство в своей деятельности к автономным источникам питания, открыли здесь свои производства и основные объемы продукции вырабатывают именно на территории Поднебесной. Только производство смартфонов в КНР, по данным упоминавшегося выше издания, подскочило в течение ноября и декабря 2015 г. вдвое, «поместив в глаза руководителей горнорудных предприятий, добывающих «батареечный» минерал, символы доллара вместо зрачков», метко выразился колумбийский корреспондент El Confidencial Эктор Эстепа. Десятки консорциумов активно «работают локтями» на литиевом рынке с тем, чтобы захватить контроль над ним, видя сногсшибательные перспективы.

Крупнейшее литиевое месторождение мира — Салар-де-Уюни в боливийских Андах. Тысячи лет назад здесь на высоте почти 3700 м над уровнем моря было озеро, которое постепенно высохло, превратившись в огромную пустыню литиевосодержащей соли площадью 10 500 квадратных километров. Боливия еще ничего практически не извлекла из этих неожиданно свалившихся на нее перспектив разбогатеть, кроме ощущения, что «счастье так возможно и так близко».

Дело за малым: устроить конкурс для рудокопов и не продешевить на нем. Пока, по мнению того же Хуана Сулеты президенту Боливии Эво Моралесу удается сохранять холодную голову в переговорах с горнодобывающими компаниями. Некоторые другие эксперты в то же самое время считают, что «у президента отсутствует стратегическое мышление, и он ставит слишком строгие ограничения на допуск иностранных компаний к разработке месторождения». Моралес мыслит реализовать идею суверенизации добычи лития, то есть доверить все национальным предприятиям, которые будут находиться под полным контролем государства. Для осуществления этого грандиозного плана президенту требуется найти 900 миллионов евро инвестиций. Литиевокарбонатный завод в Уюни Боливия рассчитывает запустить в эксплуатацию в 2018 году.

Claudio Lobos Салар-де-Атакама, Чили

Стратегический актив Чили.

В Чили разработка литиевых месторождений ведется уже довольно давно — эта латиноамериканская страна считается сегодня крупнейшим производителем элемента номер 3 таблицы Менделеева — она контролирует около 33% мирового рынка. Природе было угодно создать в Чили второе на планете по величине запасов литиевое месторождение Салар-де-Атакама.

В чилийской горнодобыче, в отличие от боливийской, инициатива и контроль на стороне частных предприятий. Главная действующая сила на чилийском рынке — компания SQM, имеющая долгую историю, полную противоречий. В течение многих лет эта фирма управлялась Хулио Понсе, бывшим зятем диктатора Аугусто Пиночета. Этот пост Понсе занимал до 2015 года, когда ему пришлось уйти в отставку по причине возбуждения дела по обвинению компании в уклонении от уплаты налогов. После этого президент Чили Мишель Бачелет решила поставить разработку месторождений лития под контроль государства. Новая политика добычи была утверждена в начале 2016 года. Литиевая руда в соответствии с ней была признана стратегическим активом нации.

«Это не означает, что для частных компаний пути к сотрудничеству с государственными в этом секторе перекрыты, — заявила тогда президент Чили, комментируя решение. — Но теперь стратегического партнера-частника себе будет выбирать государственное горнодобывающее предприятие Codelco, а не наоборот. И плодами труда будет пользоваться все государство».

«Чили нужно максимально увеличить сегодня выработку лития, чтобы стать ведущим производителем этого металла в мире, максимально поднявшись над остальными и не дожидаясь, пока наберут силу конкуренты, — считает Хайме Алее, директор Инновационного центра лития Университета Чили (Centro de Innovación del Litio de la Universidad de Chile). — Пока у чилийцев есть преимущество над Боливией, благодаря тому, что месторождение Уюни последние еще только собираются разрабатывать в промышленном масштабе (за всю историю Уюни там было добыто лишь 25 тонн лития). Не воспользоваться имеющимся гандикапом во времени будет непростительной ошибкой».

Diariolareforma.com.ar Маурисио Макри

Аргентина: странные действия президента Макри.

Основные пункты добычи лития в Аргентине находятся на севере страны. Там работает несколько частных компаний. Президент Маурисио Макри в феврале 2016 года подписал для них закон об отмене экспортных налогов на добычу полезных ископаемых. Однако действия Макри не остались в стороне от взглядов любопытствующих. Журналистское расследование газеты The Washington Post выявило интересные подробности насчет условий, на которых совместное чилийско-канадское предприятие Exar будет эксплуатировать территорию. Компания подписала договоры с несколькими местными общинами на добычу лития. По расчетам специалистов, продажи добываемых объемов будут приносить Exar 236 миллионов евро ежегодно. Индейским общинам, проживающим на здешней территории компания будет от щедрот своих отстегивать аж 9 000 € за использование воды и 58 000 € за аренду пространства с правом пользования его недрами. Тысяч, не миллионов.

Надо ли говорить о том, что после публикации The Washington Post своего расследования Макри вместе с Exar очутился в эпицентре урагана скандала? Рудокопы, правда, в оправдание сообщили, что кроме того, уже потратили 227 000 € на благоустройство территории, а соглашение также предусматривает и прием на работу в первую очередь местных жителей, но почему-то это все равно никого не убедило в том, что тут все чисто.

Реальны ли ожидания?

ЧБА для горнордобывающих транснациональных корпораций сегодня — «яблочко» мишени, глобальная цель. Их сюда тянет, как гвоздь магнитом. Однако некоторые эксперты полагают, что ситуация раздута, а ожидания могут быть преувеличены.

«Да, литий здесь есть, и добыча его относительно дешева. Но применение материала слишком узконаправленно и шумиха вокруг добычи не соответствует реальным перспективам, — уверен Хайме Алее. — Да, на этом можно зарабатывать, но так чтобы доходы от добычи лития долгое время кормили всю страну и обеспечили ей «сладкую жизнь» — это перебор.

Литий — это всего лишь катализатор для ускорения развития некоторых технологий. Называть его белым золотом и ставить на один уровень с черным — слишком пышно и картинно. Технологиям на литиевой основе предстоит долго развиваться и расширяться, чтобы занять столь же значимое место, какое занимают нефть и газ в современном мире. Электромобиль станет привлекательным, когда его аккумулятор можно будет зарядить всего за несколько минут. И никто не гарантирует, что, в конце концов, именно литиевым технологиям удастся добиться решения этой задачи. Но пока ажиотажный спрос на литий есть, страны-обладатели месторождений этого металла могут себе обеспечить некоторое время благоденствия».

Логика в этих рассуждениях есть. Но это совсем не означает, что они — единственно верные и правильные. Не будем забывать, что подобные речи могут являться и банальной попыткой «уценить» объект. В интересах какого-либо конкретного покупателя, пообещавшего «уценивателям» достойные комиссионные.