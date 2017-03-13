Вопреки ожиданиям, Польша не спешит с решением вопроса об экстрадиции в США гражданина Украины Артёма Ваулина, предполагаемого создателя интернет-ресурса Kickass Torrents (КАТ) — одного из крупнейших в мире поисковиков торрент-файлов. Международная команда юристов делает всё возможное, чтобы этого вообще не произошло.

KAT

Уже более полугода польские власти всерьёз озадачены запросом США на экстрадицию Артёма Ваулина. А ведь когда 21 июля 2016 года 30-летнего харьковчанина арестовали в Варшаве по решению окружного суда Чикаго в связи с уголовным делом по обвинению в нарушении авторских прав и отмыванию денег, многие СМИ, включая российские, ограничились пересказом позиции Министерства юстиции США и предрекли задержанному скорую выдачу в США.

Не было тогда у СМИ ни малейших сомнений в том, что Ваулин будет экстрадирован, ведь его арест производился по запросу американских властей, слывущих непогрешимыми. Массмедиа представляли Артёма Ваулина преступником, причинившим ущерб на миллиард долларов. Претензии со стороны США распространялись некритически, тогда как позиция защиты главного фигуранта дела в большинстве случаев не отражалась вовсе.

На самом деле всё оказалось далеко не так однозначно. Польша в общем не склонна слепо подчиняться американскому диктату. Польские власти не считают себя вассалами США. Ранее они уже отказывали в экстрадиции по сомнительным обвинениям американских судов. Нельзя исключать того, что и в случае Ваулина Польша в итоге проявит должную осмотрительность.

Флаги Польши

Вопрос об экстрадиции Ваулина рассматривается до сих пор. Процедура, которую США надеялись провернуть в течение недели, длится уже более полугода. При этом США столкнулись с уверенным сопротивлением обвиняемого. Находящийся под экстрадиционным арестом в крупнейшем СИЗО Польши «Варшава-Бялоленка» Ваулин настаивает на своей невиновности и недопустимости выдачи.

К тому же Ваулина защищает внушительная международная команда правоведов. Группой защиты в Польше руководит польский адвокат Татьяна Пацевич. За пределами Польши, на уровне Евросоюза, защиту интересов Ваулина осуществляет латвийский адвокат Валерий Сикко. Главным советником защиты в США является один из ведущих американских адвокатов по делам в области сетевых технологий и права интеллектуальной собственности Айра Роткен. В свою очередь, работа по линии защиты в области прав человека доверена юристу-международнику Иллариону Гирсу.

КАТ работал с 2008 года. По популярности ресурс превзошёл даже нашумевший Pirate Bay. По данным одного из крупнейших статистических агентств мира Alexa, аудитория КАТ насчитывала более 50 миллионов пользователей в месяц. На пике развития КАТ занимал 68-ю позицию в списке самых популярных сайтов мира. По оценке властей США, за годы своего существования КАТ причинил ущерб правообладателям на сумму не менее миллиарда долларов США. СМИ отмечали, что стоимость KAT как коммерческого актива оценивается в 54 миллиона долларов США, а ежегодные доходы сайта от продажи рекламы составляют от 12,5 до 22,3 млн долларов США. Правда, защита Ваулина называет эти цифры плодом нездорового воображения.

Американское обвинение представляет деятельность КАТ в лице Ваулина как элементарное пиратство, а заработок на рекламе называет грязным, вменяя Ваулину отмывание средств, добытых преступным путём. Некоторые СМИ даже окрестили Ваулина «пиратом на миллиард». Однако, по мнению защиты, в деятельности КАТ не было ничего пиратского. Этот сайт работал как специализированный поисковик торрент-файлов, на самом КАТ никаких незаконных материалов не хранилось, поэтому заработок от показов рекламы на сайте мог быть вполне законным и уж точно никак не уголовно наказуемым.

Следует помнить, что никто не виновен, пока его вина не доказана в справедливом суде. Не считаясь с презумпцией невиновности, многие СМИ назначили Ваулина виновным, основываясь на одном лишь факте выдвинутых со стороны США обвинений. Это зря. По мнению защиты Ваулина, ему может быть возвращена свобода, а KAT — реабилитирован.

В настоящий момент на рассмотрении в американском суде находится заявленное адвокатом Роткеном ходатайство о прекращении уголовного преследования Ваулина за отсутствием состава преступления в КАТ. В заключение общедоступного ходатайства заявлено следующее:

«Теория правительства по данному делу, что хостинг или поисковик торрент-файлов является умышленным прямым нарушением авторского права, с точки зрения закона провальна. Любая теория, что поисковик торрент-файлов может быть призван к ответственности за внесистемно нарушающие поступки своих пользователей оказывается теорией вторичного, гражданско-правового, нарушения авторских прав. […] Любые и все пункты обвинения, которые зависят от уголовно-правового нарушения, включая заговор и отмывание денег, должны отпасть […] Суд должен обвинение снять».

По возвращении в Чикаго из Варшавы, где недавно проходила общая встреча команды защиты, адвокат Айра Роткен заявил сетевому изданию TorrentFreak, что преследование Ваулина противоречит правам человека в их европейском понимании. Между прочим, он указал, что Ваулина в США потенциально могут приговорить к миллионам лет тюремного заключения, что является небывалым даже для американской системы наказаний.

— С позиции Конвенции о защите прав человека и основных свобод экстрадиция Ваулина из Польши в США едва ли допустима, — прокомментировал это дело для ИА REGNUM правозащитник Илларион Гирс. — Одним из ключевых препятствий для выдачи Ваулина служит то, что как в Польше, так и в США отсутствует закон, который бы однозначно квалифицировал КАТ в качестве преступления. Это спорная тема, однозначного мнения среди правоведов нет, и это указывает на то, что Ваулина запрашивают к выдаче за то, что по закону преступлением не является.

По словам Гирса, экстрадиция в данном случае означала бы выдачу на произвол американского правосудия, а отнюдь не для справедливого суда.

— Практика ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) такова, что та норма, нарушение которой США вменяют Ваулину, не может считаться «законом», поскольку она не была сформулирована с достаточной степенью точности, которая позволяла бы Ваулину сообразовать с ней своё поведение. К тому же грозящий Ваулину приговор в миллионы лет тюрьмы фактически равнозначен пожизненному заключению, а такое за КАТ, в понимании практики ЕСПЧ, будет явным нарушением принципа пропорциональности наказания, который является частью европейского понимания справедливого суда. В любом случае, если Польша в итоге не решится отказать в запрошенной экстрадиции, то есть все основания полагать, что эту экстрадицию запретит ЕСПЧ — соответствующее обращение туда у нас уже наготове, — пояснил Гирс.

Адвокат Татьяна Пацевич также поделилась с ИА REGNUM своим видением ситуации, сложившейся вокруг дела об экстрадиции Ваулина в США:

— Одна из основных проблем сейчас в том, что польский суд пока уклоняется от рассмотрения запроса на выдачу в США с позиции того, есть ли достаточная степень обоснованности обвинения — как фактически, так и юридически. До сих пор польский суд подходил к рассмотрению чрезмерно формально, а должно быть иначе. И я надеюсь, что мы своего добьёмся. Запрос на экстрадицию полон ошибок. Особо трагикомична ситуация с переводом обвинения на польский язык — присланный американскими властями перевод на польский вызывает трудности понимания в самой Польше у самих поляков. Представьте себе, обвинение Ваулину со стороны США предъявлено неким «Большим полем», в обвинении также фигурирует нечто, переведённое как «мёртвый бассейн», однако при этом убийство некоего резервуара с водой пока ещё Ваулину «не шьют». Но если серьёзно, то не до смеха. Из-за ошибок в переводе американское обвинение по-польски звучит бредом сумасшедшего.

По словам Пацевич, защита попросила присяжного переводчика сравнить польскую версию обвинения с английской, в результате чего было выявлено 196 ошибок, и не только орфографических, но и смысловых.

— Серьёзной проблемой является и то, что польский суд произвольно отказал Ваулину в ознакомлении с материалами дела на его родном языке. Очень сложное дело — давление на Польшу со стороны США огромно, — подчеркнула Пацевич.

По мнению польского адвоката, есть основания предполагать утечку конфиденциальных данных по делу относительно частной жизни семьи подзащитного. На днях по адресу в Варшаве, где одно время проживала семья Ваулина, приходили подозрительные люди, интересовались подзащитным, но отказались представиться и оставить какие-либо свои контактные данные. Поэтому можно предположить, что попытки давления и запугивания совершаются с целью заставить супругу Ваулина отказаться от борьбы за права и свободу её мужа и отца её ребёнка.

— Все те проблемы, с которыми Ваулин столкнулся в Евросоюзее, основаны лишь на некритическом восприятии американского обвинения, — в свою очередь утверждает латвийский адвокат Валерий Сикко. — Каких-либо отдельных уголовно-правовых претензий к Ваулину в Евросоюзе нет. В оценке деятельности КАТ и самого Ваулина важно избегать сравнения с какими-либо взломщиками или хакерами. Ни КАТ, ни Ваулин ни у кого ничего не воровали — ни данных, ни денег. Да и ущерб в деле является голословным домыслом прокуратуры США. Обвинения в отмывании денег автоматически отпадают в случае признания факта, что КАТ не представлял собой чего-либо преступного. Мы ведём сейчас сбор доказательств невиновности Ваулина — уже собранных доказательств достаточно для того, чтобы отбиваться от обвинений в американском суде. Однако положение Ваулина в США было бы фактически более сложным и опасным, чем в Европе, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы исключить его выдачу. Предстоит тяжелая борьба, да и противник суров, однако сила, как говорится, в правде, и своя правда у Ваулина есть.

Общественная значимость дела Ваулина подтверждается не только миллиардом долларов вменяемого ему ущерба и грозящего за это тюремного заключения на миллионы лет. На change.org, одной из известнейших международных площадок, идёт сбор подписей в защиту Ваулина, утверждая необоснованность его преследования. 87 242 человека уже подписались под петицией, полагая дело Ваулина нарушением не только его личных прав и свобод, но и неоправданным нападением властей на свободу доступа к информации в интернете.

В деле Ваулина однозначно ясно пока лишь одно: речь идёт о пределах свободы граждан в интернете, тогда как политика США агрессивно направлена на сокращение доступной свободы. Но есть при этом и люди, решившие свободы своей никому не отдавать. Борьба продолжается. Продолжение следует…