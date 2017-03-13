10 марта сотрудники десятого главного управления МВД Киргизии (специализируется на борьбе с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией) обманом заставили покинуть территорию страны шеф-редактора ИА REGNUM в Бишкеке, гражданина России Григория Михайлова. В обратном въезде в страну ему было отказано сотрудниками погранслужбы Киргизии. Никаких объяснений журналисту дано не было.

Yuvraj Singh Посольство России в Бишкеке

13 марта стало известно, что посольство России в Бишкеке «пытается выяснить», по какой причине власти Киргизии запретили въезд в страну Григорию Михайлову, как сообщало ранее ИА REGNUM: «О случившемся мы узнали из СМИ и знаем ровно то, что там написано. Сейчас посольство занимается выяснением причин. После того как мы будем владеть информацией, будут приниматься дальнейшие действия», — процитировало пресс-секретаря посольства России в Бишкеке Дарью Пахомову ИА K-news.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Григорий Михайлов

И вот, как сообщают «Вести.KG», посол России в Бишкеке Андрей Крутько озвучил в интервью этому изданию «причины» выдворения Михайлова: «Он (Михайлов — ред.) нарушил положение между Россией и Кыргызстаном о взаимном пребывании граждан. Более того, мы подняли все документы, Григорий Михайлов ни разу не вставал на консульский учет. Получается, что юридически мы были о нем не в курсе. Да и за все пять лет, что я в Кыргызстане, Михайлов ни разу не был ни на одном нашем мероприятии… Также выяснилось, что он не был аккредитован ни при МИД КР, ни при правительстве. Так что никакой политики я в этом не вижу. Десятки тысяч граждан Кыргызстана депортируются из России за нарушение такого же положения, ну и здесь зеркальная ситуация.

Оказывается, выдворение журналиста — это «зеркальный ответ» на выдворение киргизских гастарбайтеров из России. Предположим, что посол прав и Михайлов нарушил положение о взаимном пребывании граждан. Но в цивилизованных странах в таких случаях, если речь идет о представителе СМИ, подключается российское консульство. И, если нет политического подтекста, данный вопрос решается, как правило, быстро. А как уверяет посол Крутько, никакой политики в этой истории нет. Но в данном вопросе еще можно как-то согласиться с мнением посла Крутько.

А вот все, что озвучено было далее послом России в Бишкеке, уже не выдерживает никакой критики. «Более того, мы подняли все документы, Григорий Михайлов ни разу не вставал на консульский учет. Получается, что юридически мы были о нем не в курсе», — говорит журналистам посол России в Киргизии Крутько.

Посол России в Бишкеке не в курсе, что постановка на консульский учет не является обязательной уже не один десяток лет? Что постановка или не постановка на консульский учет не ведет за собой никаких правовых последствий для гражданина России?

Если Крутько этого не знает, то пусть зайдет на официальный Консульский информационный портал, а там ясно сказано, что «граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий».

Однако очень сомнительно, что ни посол России в Киргизии, ни лицо, готовившее ему текст заявления для «Вести.KG», не в курсе этих правил. Либо посол лукавит, либо мнение, что в посольства России в СНГ набирают по остаточному принципу, все-таки не преувеличение, а горькая истина.

Kremlin.ru Андрей Крутько (слева)

Далее, Крутько отметил, что «да и за все пять лет, что я в Кыргызстане, Михайлов ни разу не был ни на одном нашем мероприятии». Ну это уж совсем не серьезно. Журналист не обязан ходить на посольские мероприятия. А вот сотрудник посольства, в функционал которого входит работа со СМИ, действительно, обязан быть в постоянном контакте с российскими журналистами.

А я вот очень хочу побывать на мероприятиях посольства России в Киргизии. И даже готова специально прилететь. Вот только… нет этих мероприятий. Информационное освещение деятельности посольства и его витрина — официальный сайт. На сайте посольства России в Киргизии последнее мероприятие датировано 15 октября 2014 года. И называлось оно: «Об открытии выставки «70-летие освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков». А предпоследнее было 6 июня 2014 года: «О праздновании Международного дня русского языка в Бишкеке».

Посол России в Киргизии прекрасно осведомлен, что походы на мероприятия в посольства — дело добровольное. Он знает также, что после 1991 года и официальные делегации, не говоря уже о тех, кто приезжает по приглашению деловых, экспертных, культурных кругов страны, тоже не обязаны приходить в посольство и докладывать о целях и задачах нахождения в стране. Если это не запланировано программой визита. И многие не ходят. Потому что зачастую толку никакого от этих посещений. Визит вежливости.

Судя по реакции российского посла в Бишкеке на выдворение гражданина России, это не политический демарш киргизской стороны, а месть за гастарбайтеров и неявку на мероприятия в посольство. Не хотелось бы никого обижать, но с таким уровнем профессионализма в Бишкеке скоро вообще русского духа не останется.