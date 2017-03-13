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Певица Юлия Самойлова представит Российскую Федерацию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», который состоится в 2017 г. в Киеве. Об этом сообщает «Первый канал», который занимался отбором исполнителя.

«Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» и определился с выбором — Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что певица Самойлова исполнит песню о любви Flame Is Burning.

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Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на «Евровидении-2017» в Киеве, уверена в достойном выступлении на международном песенном конкурсе.

«Огонь во мне есть в плане стрессоустойчивости, я железная в этом смысле, конечно, — рассказала Самойлова в интервью РИА «Новости». — Возможно, да, так как у меня недавно была операция, возможно, немного переживаю, что могу устать, но все-таки у нас идут репетиции, и тот результат, который я показываю, руководство «Первого канала» устраивает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве, так как в 2016 году украинская певица Сусана Джамаладинова (Джамала) выиграла конкурс, проходивший в Швеции.

Два полуфинала конкурса запланированы на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что представитель России Юлия Самойлова может быть не допущена на песенный конкурс «Евровидение» в Киеве, если будет делать «политические заявления» о принадлежности Крыма.

По его словам, проблем не будет, если Самойлова «не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины». Киев будет только рад, если представители российского народа выступят на «Евровидении».

Однако въезд Самойловой на Украину может быть запрещен, если ее «будут использовать для провокации». «Не исключаю, что могут быть с нашей стороны предприняты действия по запрету на въезд», — сказал Геращенко.

Он выразил надежду, что у певицы «хватит гражданского мужества не участвовать в политических провокациях России против Украины».

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Сведения об участнице песенного конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой (Россия) внёс в свою базу данных и обнародовал скандальный украинский сайт «Миротворец».

Опубликованы некоторые персональные данные Самойловой. Редакторы сайта разместили ссылку на её страницу в социальной сети «ВКонтакте».

На сайте певицу обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины» в 2015 году.

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В выборе певицы Юлии Самойловой в качестве представителя России на международный песенный конкурс «Евровидение-2017» нет ничего провокационного. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это выбор телеканала («Первый канал»), который направляет участника, — сказал представитель Кремля. — Ничего провокационного мы здесь не видим».

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Российская певица Юлия Самойлова, которой предстоит выступить на музыкальном конкурсе «Евровидение» в Киеве, не думает о возможных проблемах с въездом на территорию Украины. Об этом сообщает 13 марта телеканал «Звезда».

«Я об этом не думаю абсолютно, потому что я еду на музыкальный конкурс, пою песню, готовлю ее. А там, как будет. Пока все замечательно. Все очень позитивно настроены, никаких угроз не было. Для меня люди все хорошие», — отметила Самойлова.

По словам представительницы певицы Елены Лагункиной, девушка всю жизнь мечтала о том, чтобы выступить на фестивале, и сейчас занята подготовкой к нему. Что касается безопасности — Юлия уверена, что все пройдет хорошо, в позитивном ключе.

«Все спокойно и адекватно к этому относятся. Юля едет петь. Там будет много других представителей со всей Европы. Вообще, об этом не думается сейчас, полная уверенность, что всё будет отлично», — сообщила Лагункина радиостанции «Говорит Москва».

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации также прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины, касающееся российской певицы Юлии Самойловой, которая будет представлять РФ на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Соответствующее заявление сделала 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил не церемониться и заявил, что выбор Самойловой в качестве представителя России на «Евровидении» — это провокация Кремля. Также Климкин отметил, что Служба безопасности Украины проверяет Самойлову.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление Климкина в своем Facebook. «Ну всё, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово «Донбасс»: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», — написала Захарова.

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Исполнительница Юлия Чичерина поддержала выбор представителя России на конкурсе «Евровидение-2017». На своей странице в социальной сети рок-звезда назвала участие Юлии Самойловой в песенном конкурсе «героическим поступком».

«Впервые в жизни буду смотреть «Евровидение» и болеть за Юлю Самойлову, которая будет представлять не свои личные амбиции или интересы очередных ЛГБТ или коммерческих сообществ, а свою Родину в трудный момент в агрессивно настроенной среде, героический поступок, какое бы место она ни заняла — для меня она уже победила! Отличный выбор, прекрасный представитель своей страны с мощнейшим духом и потрясающим талантом!»

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«Я считаю, что подобный шаг со стороны организаторов «Евровидения» и руководства «Первого канала» является абсолютно блестящим, выверенным и стопроцентным. Я сам лично — вообще против появления «Евровидения» на территории Украины. Это вызов, это политический шаг, но ни в коем случае — не музыкальный конкурс. Если говорить про Юлию Самойлову, то это блестящий шаг нашей страны. Это потрясающая возможность дать шанс человеку с ограниченным возможностями выступить и привлечь внимание мировой общественности — в частности, к тому, что наши паралимпийцы были лишены возможности выступить на Паралимпиаде. Почему бы не дать шанс девушке, у которой есть способности и талант? Ее нельзя лишать права жизни», — цитирует издание «Правда.ру» слова российского продюсера Иосифа Пригожина.

«Никто не может знать, что у тех товарищей в голове. Я думаю, каша и жажда мести. Мы можем только лишь гадать. Но если говорить о шаге со стороны России — на мой взгляд, он абсолютно фантастический и неожиданный. Ощущения и чувства смешанные. Для очень красивой девушки Юлии Самойловой — это потрясающая возможность проявить себя. По мне, как украинцы поведут себя, для нас неважно. Важно, что мы сегодня сделали правильный выбор, несмотря на то, что раньше звучали призывы бойкотировать данный конкурс», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

«Если человек поет, то какая разница — в кресле он инвалидном или нет. Для Юлии Самойловой это хороший шанс утвердиться в жизни, а также показать другим «проблемным» людям, что все возможно, — прокомментировал решение об участии Юлии Самойловой в «Евровидении» композитор и продюсер Виктор Дробыш. — Само по себе «Евровидение» как раз и существует, мне кажется, для того чтобы отправлять туда молодежь. Даже выступление «Бурановских бабушек» — молодежное. Мы тогда показали, что «Евровидение» покорно всем возрастам. А если человек в инвалидном кресле? Значит, мы что-то выпрашиваем? Глупости всё это. Таких людей, которые подобное пишут и говорят что попало, надо игнорировать — или просто дать им хорошенечко ремня».

«Я не политик. Считаю, что украинские власти насколько переполнены глупостью, на столько же — ненавистью и жадностью. Они могут сделать все, что угодно. Нужно быть готовым ко всему. И мне даже кажется, что инвалидное кресло их не остановит. Потому что рожденный брать — давать не может. И даже давать положительные эмоции», — завершил свой комментарий Виктор Дробыш.

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