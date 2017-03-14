



Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Цезарь

Как страшны мартовские иды… Как холодны цветы. Снега угасят жар садов Исиды, Харон оставит берега подземных вод — направит он ладью к тебе, Цезарион. Юпитер в небе… Пламенеет алтарный мрамор. В храм взойдёт Священный Агнец. Багровеет цветущий мирт. Душа зовёт свою весну… Седой Харон не знает слёз, Цезарион. Церковный Камень-Каиафа почил, с гвоздями погребён потомок Солнца Голиафа. Уста целуют белый лён, и звон монет твоих, Харон, твой грозный крест, Цезарион… Как страшны мартовские иды…

Иды приходятся на середину месяца — их празднуют в марте, мае, июле и октябре. Еще давным-давно жрецы обратили внимание, что именно на это время приходится большинство социальных волнений и стихийных бедствий. Особенно опасными считались именно мартовские иды, посвященные Юпитеру.

Милосердный политик, который казнил своих противников, Юлий Цезарь в период гражданской войны превратился из военачальника в единоличного повелителя Рима, он заменил собой Юпитера и сам стал почти живым богом. К тому времени императором были недовольны многие. Зрел заговор, возглавляемый группой сенаторов во главе с Гаем Кассием Лонгином и Марком Юнием Брутом. Всего в нем состояло около 80 человек.

Marie-Lan Nguyen Марк Юний Брут

Римская республика приближалась к закату, и Цезарь решил, что, ограничив власть сената и создав первый триумвират (с Помпеем и Крассом), он сумеет ее спасти. Он покорил галлов, а в 49 г. до н.э. получил приказ сената вернуться в Рим, но не повиновался и вступил в гражданскую войну, уничтожив войска Помпея, который сбежал в Грецию. В Египте Цезарь встретил Клеопатру, с которой у него был роман; в 47 г. до н.э. разгромил войска понтийского царя Фарнака. До 45 г. до н.э. Цезарь успешно воевал, разбивая врагов в Африке и Испании.

Утром 15 марта 44 г. до н.э. Цезарь должен был председательствовать на заседании сената, но не пришел, сославшись на болезнь. Возможно, приступ действительно имел место. В то время никто не знал о его «падучей» — приступах эпилепсии, которую описал Шекспир в трагедии «Юлий Цезарь».

Заговорщики ждали его, готовые совершить кровопролитие, в сенате, где убийство выглядело бы, как они рассчитывали, скорее как акт гражданского неповиновения. Целью объявлялось устранение диктатора и возвращение сенату его былой роли. Подумав, что Цезаря кто-то предупредил, многие из заговорщиков испугались. Но затем все же решено было послать за императором.

Цезаря действительно предупреждали — прорицатель, согласно Плутарху, сказал ему остерегаться смерти в этот день. «Но мартовские иды наступили», — ответил Цезарь. «Наступили, но еще не прошли», — ответил предсказатель на ступенях у входа в сенат. Через несколько минут Цезаря закололи. На момент смерти ему было 56 лет.

Понятие «диктатор» поначалу не имело никакой негативной коннотации. Это была административная должность в Римской республике. Диктатора назначали по решению сената не больше, чем на год, из-за внутренних волнений, нестабильности или военного вторжения. В такой ситуации возникала потребность в сильной руке. С нормализацией ситуации диктатор терял свои полномочия. Но Цезарю каждый год продлевали диктаторские полномочия, так как шла гражданская война. В 46 году до н. э. логические причины для этого закончились, но сторонники Цезаря опять провозгласили его диктатором — на 10 лет.

Classical Numismatic Group Гай Юлий Цезарь был первым человеком, чьё изображение стали чеканить на римских монетах

В 45 году Цезарь дополнил своё имя титулом «император» (победоносный полководец). Республика (respublica — «общее дело») продолжала существовать теперь лишь формально. Де-факто вся власть находилась в руках одного человека, который опирался на армию и единомышленников. Но не все из них были преданы диктатору.

После битвы при Фарсале Марк Юний Брут перешёл на сторону Цезаря и занял видное место в его окружении. Он должен был стать консулом в 41 году. Несмотря на это и на близкие отношения с Цезарем (некоторые источники сообщают, что Гай Юлий мог быть его отцом, а Аппиан Александрийский пишет: «Некоторые даже полагали, что Брут приходится Цезарю сыном, так как, когда Брут родился, у Цезаря была связь с Сервилией»; Плутарх: «Известно, что в молодые годы он [Цезарь] находился в связи с Сервилией, которая была без памяти в него влюблена, Брут родился в самый разгар этой любви, и Цезарь мог считать его своим сыном»), Брут больше всего на свете любил именно «общее дело» — идею республики и грезил, по свидетельству многих, чистой республиканской формой правления.

shakko Брут. Слепок с произведения Микеланджело, выполненный для ГМИИ

Юлий Цезарь явно недооценил лояльность в сенате. Врожденная амбициозность на этот раз сыграла во вред, а расчетливый ум подвел. Один из сенаторов, Луций Тиллий Кимвер, дал сигнал к атаке, сдёрнув с Цезаря тогу. Никто из них по отдельности не хотел становиться главным убийцей — они договорились, что каждый нанесёт хотя бы один удар. Несколько человек накинулись на императора и нанесли ножевые ранения — Цезарь отчаянно отбивался. Но когда он увидел среди заговорщиков и Брута, как пишут историки, перестал сопротивляться. Последними словами Цезаря были: «И ты, дитя мое?» Всего было нанесено около двадцати ножевых ранений. Цезарь еще долго оставался в живых — несмотря на огромное количество ран, он продержался до прибытия охраны.

Карл Теодор фон Пилоти. Убийство Цезаря. 1865

Смерть Цезаря стала громом среди ясного неба для Рима. Ближайшие друзья Цезаря и армия хотели отомстить за своего императора. Народ был потрясен, и практически все слои общества жаждали смерти заговорщиков.

Гай Октавий (Октавиан), внучатый племянник Цезаря, принял имя Цезаря и получил большую часть наследства по завещанию, став первым императором. Марк Антоний пытался захватить власть в одиночку, а потом объединился с Октавианом и Лепидом, создав второй триумвират под предлогом борьбы с республиканцами — участниками заговора против Цезаря. Антоний и Октавиан расправились с Брутом и Кассием. Триумвиры устроили жестокие проскрипции, перебив богачей и своих личных врагов, причём именно Антонию приписывается инициатива казни известного оратора и философа Цицерона.

Marie-Lan Nguyen Октавиан Август, член второго триумвирата

Сенат надеялся, что устранение Цезаря поможет сохранить республику, но получилось «как всегда». Республиканцы не смогли укрепиться у власти, испортили себе репутацию, а Октавиан, за которым шел народ, как за человеком, отомстившим за Цезаря, с легкостью заполучил императорский престол. Заговорщики были казнены.

Имя Цезаря следующие императоры возвели в титул. «Кайзер» и «царь» — тоже производные от «цезарь».

Даты 15 марта многие теперь очень боятся. Именно 15 марта 1917 года Россия перестала быть монархией. К мартовским идам заговорщики хотели приурочить и убийство русского царя Павла I (умер он 12 марта 1801 года). Александра II убили в эти же дни — 13 марта 1881 года. Покушение на Александра III должно было произойти в день годовщины смерти императора Александра II. Покушение готовилось несколько месяцев, но не состоялось. 15 марта 1917 года произошло отречение императора Николая II.