«Перед странами, использующими единую валюту, во весь рост встала перспектива трагедии, — утверждает испанское информационно-аналитическое издание El Economista. — Еврозона сама загнала себя в ловушку, из которой невозможно выбраться, не объявив полный дефолт».

From-italy.ru Монеты

Когда разрабатывался проект создания группы европейских государств, которые будут использовать одну для всех них монету, предполагалось, что могут возникнуть некоторые сложности в функционировании объединения, поскольку войти в него пожелали страны разного уровня экономического развития, считают эксперты издания. Однако была надежда на Европейский Центробанк, в функции которого входило гашение всплесков и падений котировок евро, а также поддержание инфляции на оптимальном уровне, позволяющем обеспечивать быстрый возврат денег из торговой сферы в производственную, но при этом не перегревая потребительский рынок.

Еще в 90-х годах прошлого века было понятно, что стоимость единой валюты в каждой из стран будет своя, но идеологи единой монеты полагали, что разницу удастся нивелировать простым подсчетом стоимости евро по отношению к той или иной национальной валюте. Однако эти подсчеты пропорций так и остались чисто технической операцией: евро в разных странах и сегодня имеет неодинаковую ценность. По расчетам экономистов, в Германии он недооценен на 15% (здесь $ фактически стоит 0,79€, на рынке США же — 0,94 €). Во Франции и Греции евро, наоборот, переоценен на 6%.

Уже через год после начала хождения € начался дисбаланс в таких странах, как Португалия, Ирландия, Греция и Испания, у которых резко стал расти государственный долг (эти четыре государства у экономистов Евросоюза даже получили неофициальную кличку PIGS — аббревиатура была образована по первым буквам названий стран на английском языке, расставленные в такой последовательности они давали слово «свиньи», выступая очень точной характеристикой поведения этой четверки).

У каждого из этих государств во время кризиса возникла опасность обрушения финансово-банковской системы. Решить проблему можно было двумя путями — либо взять огромные кредиты у «тройки» (ЕЦБ-МВФ-Европейская Комиссия), либо покинуть еврозону. Однако оба этих варианта на деле являлись просто отсрочкой смерти, считают специалисты из французского корпоративного банка Natixis.

В первом случае происходит резкое увеличение госдолга, для возврата которого потребуется «затянуть пояса» экономикам стран-должников. Экономический аскетизм никогда еще не способствовал развитию производства — все зарабатываемые деньги идут на выплату долгов и процентов по ним, фонды развития получают крохи, так что об ускорении развития и заметном увеличении ВВП говорить не приходится.

Второй случай можно назвать выстрелом еврозоны себе в ногу — уходящие должники фактически становятся заемщиками, которые никогда не смогут вернуть взятые кредиты. Что только добавит проблем тем, кто в этой зоне остался.

Все четыре названные выше страны выбрали первый путь и теперь ежеквартально их министры экономики рапортуют о десятых долях процента роста ВВП, достигнутых за триместр. Для того чтобы этих десятых долей добиться, правительствам «свиней» приходится вновь кредитоваться, попутно сокращая отчисления на медицину, образование и соцобеспечение — в результате всего этого круговорота государственный долг продолжает расти и в большинстве случаев опережающими по сравнению с ростом ВВП темпами. Так что все восклицательные знаки в газетах после «мы увеличили объем нашего внутреннего валового продукта на 2%» годятся лишь, чтобы создать хорошую мину при плохой игре. Подбодрив население репликами, вроде «что свидетельствует: страна вышла из кризиса», не соответствующими действительности.

Пока внимание ЕЦБ было целиком сосредоточено на PIGS, подкрались еще две проблемы: зашкалили долги при почти полной остановке роста экономики у Франции и Италии. Внешний долг первой вот-вот коснется отметки 100% ВВП, второй — превышает 130%.

«Сегодня путей, которыми можно попытаться разрулить проблемы еврозоны, названо уже не два, а три, — отмечают эксперты Natixis, — фискальная девальвация, внутренняя девальвация и выход должников из еврозоны. И ни один из этих трех путей не является спасением для нее».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Еврозона

Фискальная девальвация, суть которой заключается в снижении уровня отчислений предприятиями в социальные фонды, с одной стороны может высвободить некоторое количество средств для того, чтобы инвестировать их в развитие экономики с прицелом на то, что за счет увеличения ВВП начать более быстрое погашение долгов. Однако сильное уменьшение отчислений сведет к нулю резервы социальных фондов и для содержания, например, пенсионеров, государству вновь придется прибегнуть к займу. И дальше — все по кругу. Франции, по подсчетам экономистов потребуется сократить отчисления в социальные фонды на 10%, Италии — на 13%. Чем это обернется, можно легко представить, если вспомнить о нескончаемом притоке иммигрантов, которые выбирают себе на жительство именно эти страны (плюс Германию) из-за высоких пособий, на которые «чужаки» вполне припеваючи могут жить.

Внутренняя девальвация означает сокращение размера оплаты труда. Это снижает покупательную способность населения, что в итоге приводит к застою рынка и уменьшению производства. Такое положение, кроме экономического негатива, несет с собой еще и возможность социального взрыва. То есть внутреннюю девальвацию можно рассматривать как кратковременную отсрочку удара по еврозоне и не более того.

Выход же наиболее одиозных должников из еврозоны будет означать фактическую невозможность погашения ими займов, увеличения отрицательного сальдо и, в конце концов, распада еврозоны, уверены финансовые аналитики.

«Остается всеобщий дефолт, после объявления которого государства, входящие в зону евро садятся за стол переговоров и договариваются начать новую жизнь с чистого листа, зачеркнув полностью или почти полностью существующие долги. По иному никак», — делает выводы El Economista.