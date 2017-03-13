



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На фоне череды скандалов, сотрясающих новую администрацию США, неизбежно приходит понимание, что предыдущий главы Белого дома Барак Обама смог продержаться в течение всех двух сроков на своем посту без крупных потрясений, способных поставить крест на его карьере, тогда как его преемнику Дональду Трампу потребовалось на это всего три недели. Однако считать, что успешность прошлой команды связана исключительно с тем, что Обама не совершал ошибок, будет неверным, просто при нем для этого не сложились условия, пишет Филип Дженкинс в статье для The American Conservative.

Автор подчеркивает, что между либералами, которые справедливо кичатся тем, что в ходе правления президента США Барака Обамы администрация не столкнулась ни с одним крупным скандалом, так и консерваторами, способными перечислить каждый просчет предыдущей администрации, нет противоречий. Действительно, администрация Обамы совершила очень много плохого, но при этом она стала объектом лишь незначительного числа скандалов. Данный парадокс поднимает крайне интересный вопрос о том, как освещаются и регистрируются политические события, а также что подразумевается под простым, на первый взгляд, словом «скандал».

Не потребуется потратить много сил для создания разгромного списка ужасов, окружавших администрацию Обамы, которые будут включать в себя провальные операции Департамента юстиции в области контроля за оборотом оружия, использование налоговиков против политических оппонентов, а также поразительную небрежность в вопросах безопасности, которую продемонстрировала ситуация с перепиской Хиллари Клинтон, и многое другое. Одного использования Федеральной налоговой службы достаточно для чего-то подобного Уотергейту, тогда как детальное расследование могло бы привести прямиком к Белому дому.

Но детального расследования проведено не было, и в этом и заключается основной смысл. Без следствия на суд общественности можно было представить лишь ограниченное число материалов, тогда как большинство центральных СМИ не были заинтересованы в освещении этого скандала. Основное внимание произошедшему было уделено лишь консервативными СМИ, поэтому проступок власти так и не перерос в разряд скандала. Более того, масштабы политического скандала часто не имеют ничего общего с тем, насколько страшное событие произошло. Поскольку при восприятии скандала важен не только объем материала, но и реакции СМИ и общественности.

Здесь можно установить три ключевых компонента. Во-первых, для установления истины должно быть проведено расследование правоохранительными органами и спецслужбами, однако его проведение сопряжено с большим числом преград ввиду влиятельности подозреваемых. Ведущие такие расследования ведомства обычно осуществляют сливы. Вероятность таких сливов и расследований будет зависеть от многих показателей, в том числе от степени слаженности администрации. Поэтому администрация, страдающая внутренним расколом, будет очень подвержена утечкам, в результате чего в руках СМИ появится обширный набор материалов.

Во-вторых, многое зависит от роли СМИ в том, как они освещают появляющиеся обвинения. Некоторые наиболее безумные кроки информации могут быть схвачены с остервенением, тогда как другие игнорироваться. Тут тоже все зависит от субъективных факторов, в том числе от популярности администрации. Если СМИ посчитают, что они наносят удар по и так ненавидимой администрации, они пойдут на такие шаги, на которые бы не решились против популярного лидера.

Наконец, СМИ могут опубликовать какие угодно доказательства, которые не станут тем не менее основной для серьезного скандала, если он не будет привлекателен для массовой аудитории, возможно, и без того разочаровавшейся в политическом или экономическом статус-кво. Таким образом, скандалы становятся скандалами только тогда, когда они направлены или символизируют существующие противоречия.

Уотергейт состоялся потому, что он пришелся на момент сочетания этих различных элементов. Политический и военный истеблишмент и разведывательные структуры уже были сильно расколоты идеологически, как между собой, так и в отношениях с Белым домом. В связи с этим произошло большое число утечек из влиятельных структур, в том числе из ФБР. Крупные СМИ презирали Никсона, а их статьи и репортажи выходили на фоне беспрецедентной экономической катастрофы: нефтяного кризиса, грядущей гиперинфляции и широко распространённых опасений конца капитализма.

Но можно сравнить эту катастрофу со столь же вопиющими деяниями других администраций, которые избежали подобной Никсону судьбы. Так, в вышедшей в 1977 году книге Виктора Ласки «Все началось не в Уотергейте» приводятся довольно убедительные доказательства того, что режим Линдона Джонсона был наиболее вопиюще коррумпированным в истории США, по меньшей мере с 1870-х годов. Та администрация не только активно занималась прослушкой оппонентов, но пользовалась услугами людей, которые при Никсоне стали печально известными «сантехниками».

Однако тогда схизма в разведывательных структурах еще не обрела своих форм, СМИ еще не были готовы выступать против президента, а вызванный войной во Вьетнаме бум государственных расходов укрепил экономику в стране, поэтому Джонсону удалось завершить свой срок, а Никсону нет.

Уотергейтом также все не закончилось, поэтому каким-либо предприимчивым политическим историкам стоит написать историю одного или более американских нескандалов, когда проступки власти были представлены общественности, но так и не смогли дать подобного Уотергейту эффекта.

В частности, классическим примером может стать дело «Уайтуотер», которое подорвало репутацию Билла Клинтона в ходе его второго срока, однако так и не смогло уничтожить его карьеру. В том случае, как в случае с иран-контрас в 1987 году, ключевым отличием была убежденность общественности в процветании и благополучии, связанных с низкими ценами на нефть. Поэтому как Клинтону, так и Рейгану, которые остались популярными, удалось избеждать клейма экономического кризиса и коллапса. В отличие от 1974 года, довольная публика не испытывала желания становиться свидетелем долгого политического цирка, направленного на устранение президента.

Эти примеры недавней истории можно применить для нынешней ситуации. Так, хотя администрация Обамы совершила много позорных и незаконных деяний, бюрократия в правоохранительных органах была едина и по большей части находилась под контролем, отсюда и замечательно малое число утечек. СМИ, со своей стороны, так и не перестали некритически восхищаться Обамой, поэтому не хотели выводить на свет нелицеприятные стороны его правления. И несмотря на высокий уровень безработицы, большинство граждан США испытывали чувство общего улучшения ситуации по сравнению с 2009 годом. Иными словами, условий для создания скандала не было, как и не было масштабной аудитории, восприимчивой к таким обвинениям.

Поэтому-то и не было при Обаме крупных скандалов, поскольку для губительного скандала нужно, чтобы сошелся ряд параметров: раскол бюрократии и правоохранительных органов, война СМИ против администрации и ужасающих размеров экономический кризис. При Трампе уже существуют два из названных условий, если к этому будет добавлена экономическая катастрофа, стоит ожидать, как показывает история, что скандал наподобие уотергейтского станет почти неизбежным.

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