



Цитата из к/ф «Логан». реж Джеймс Мэнголд. 2017. США Логан

Очередной кинокомикс от «Марвел» получился нехарактерным для картин этого жанра. Отличие историй про Росомаху и прочих «Людей Икс» заложено уже в том, что они производятся кинокомпанией Fox, тогда как «Мстителей» делает «Дисней». Новый фильм имеет в США высокую возрастную зрительскую категорию R, и это серьезно отразилось на его содержании. В ленте не просто много крови и расчлененки, каких детям не покажешь, но и присутствует некоторая свобода самовыражения авторов, без оглядки на восприятие подростков. За это «Логан» должен быть благодарным прошлогодней картине с аналогичным возрастным рейтингом «Дэдпул», большой успех которой был достаточно неожиданным для кинобизнеса. И хотя режиссер новых приключений Росомахи Джеймс Мэнголд утверждает, что «жесткой» версии проекта дали зеленый свет еще до ошеломляющих кассовых сборов «Дэдпула», практика Голливуда показывает, что лента вполне могла быть смонтирована иначе, с учетом более широкой аудитории. Ранее лишь две кинофраншизы от «Марвел» делали ставку на возрастного зрителя — «Блэйд» и «Каратель», но обе заглохли, сильно теряя в сборах с выходом каждой части. Поэтому «Логана» сложно назвать рискованным проектом, но в любом случае это определенно большой шаг в развитии жанра крупнобюджетного кинокомикса.

Бессменный воплотитель Росомахи на экране Хью Джекман совершенствует свои профессиональные навыки драматической игры. Пожалуй, ни в одной супергеройской картине еще не было такого упора на раскрытие глубин образа героя с помощью актерского погружения в роль. Был, конечно, Джокер-Хит Леджер, но он персонаж второго плана. Остальные Бэтмены и Человеки-пауки смотрятся плосковато на фоне Росомахи. Не исключено, что на Джекмана повлиял обнаруженный у него врачами несколько лет назад рак кожи — уж очень убедительно он играет переживания стареющего супергероя с нарушенной регенерацией.

Цитата из к/ф «Логан». реж Джеймс Мэнголд. 2017. США Спасение

Действие фильма Мэнголда происходит в 2029 году. Мутанты скрываются от американского правительства и коротают свой век в Мексике, неподалеку от границы США. Профессор Ксавьер, бывший наставник людей с паранормальными способностями, сильно сдал и без лекарств погружается в маразм. Росомаха тоже уже не прежний боец, но простой водитель лимузина, постаревший и отпустивший седую бороду. И вот у группки мутантов появляется надежда: обнаруживается девочка со сверхспособностями, несмотря на то, что за четверть века ни одного человека Икс на свет не появилось.

У истоков кинофраншизы «Людей Икс», с которой неразрывно связан Росомаха, стоит Брайан Сингер — режиссер, продюсер и сценарист. Он является открытым геем и не скрывает, что воплощенные им на экране мутанты являются своего рода представителями меньшинств, страдающими от дискриминации. Пару лет назад Сингера обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, одному из них режиссер предлагал роль в «Людях Икс». Меньшинства в кинофраншизе не обязательно проявляют себя в связи с разнообразной половой ориентацией. Кто-то пострадал в концлагере за принадлежность к народу-мученику, некоторые относятся к различным народам и расам. В «Логане» мутанты нового поколения по своей сути мигранты, причем им нет места в будущих несвободных Соединенных Штатах. Спокойное обитание новейшей формации людей Икс возможно лишь в третьих странах. Политический мотив гонений мигрантов явно привнесен в кинофраншизу под влиянием событий недавнего времени. Фильм Мэнголда хотя и снимался до выдвижения Трампа от Республиканской партии, этап пост-продакшна проходил уже на фоне жестких политических заявлений кандидата в президенты. В этой ситуации усилить в картине антииммиграционный посыл не являлось чем-то затруднительным.

Цитата из к/ф «Логан». реж Джеймс Мэнголд. 2017. США Злость

Новые мутанты уже не американцы в прямом значении этого слова. Это большей частью испаноязычные дети, генетически восходящие к прежним людям Икс. Смена поколений супергероев обусловлена веяниями времени, так как геев в 2029 году уже не дискриминируют. Интересно наблюдать за сменой затронутых актуальных тем на примере одной кинофраншизы, начавшейся в 2000 году. Джеймс Мэнголд, снявший два фильма про Росомаху, сказал в интервью российскому изданию, что крайне сложно сделать так, чтобы картина осталась вне политики. Режиссер не уверен, что вообще возможно создать киноленту вне политики, которой произведения пропитаны априори.

Мутанты в «Логане» бегут в Канаду, потому что только там чувствуют себя в безопасности. Тем не менее именно мигранты и беженцы должны стать продолжателями дела американской нации, впитав в себя от уходящего поколения дух свободы. Подобная мысль, например, хорошо выражена в «Гран Торино» Клинта Иствуда, где стареющий потомок эмигрантов из Польши находит преемника в выходце из Юго-Восточной Азии. Еще одним подтверждением тезиса о впитывании пришлыми народами местных американских обычаев является классический вестерн «Шейн» (1953), который несколько раз цитируется в «Логане». Дети-мутанты новой формации копируют поведение экранных персонажей середины прошлого века, за неимением другого фундамента. По сути, это то же наследование традиции, кстати, отлично переданное в другой недавней ленте — «Новая эраZ», где люди уступают на Земле свое место зомби, но, прежде чем уйти, учат упырей достижениям человеческой цивилизации.

Вестерн «Шейн» имеет еще одну сюжетную параллель в «Логане». В старой картине таинственный незнакомец на Диком Западе спасает фермера от нападок бесчинствующих соседей — захватчиков чужих земель. Росомаха выполняет в новом фильме аналогичную роль, защищая простых людей от агрессивной корпорации. Забавно, что обыватели, вслед за правительством, боятся мутантов, чтобы не попасть под их влияние, но в то же время могут убить, действуя в интересах крупного капитала, который выращивает мутагенную сельскохозяйственную продукцию. Реалии вестернов середины ХХ века аккуратно легли на вероятное ближайшее будущее. Росомаха должен уйти, как герои Дикого Запада, став вехой в американской культуре (хотя изначально этот персонаж родом из Канады). Даже в комиксах этот герой мертв уже как три года, а его место замещает маленькая девочка, которую мы наблюдаем в «Логане». Кинокомпания FOX очень щепетильно отнеслась к смене поколений, и скоро мы увидим другого актера с когтями из адамантия в других экранизациях похождений людей Икс, но Хью Джекмана нам будет не хватать.