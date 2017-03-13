Придерживаясь связей с США, стремиться к взаимодействию с Азией — таковой будет стратегия Австралии в условиях прихода Дональда Трампа в Белый дом, пишет Греми Добелл в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Автор отмечает, что Канберре предстоит противостояние с президентом-республиканцем, отвергающим союзы и считающим, что экономика должна вестись в протекционистском и меркантилистском ключе. Выражением этой политики станет Белая книга Австралии по внешней политике за 2017 год.

С одной стороны, Австралия будет стремиться оградить альянс от нападок Трампа с помощью многочисленных слоев обязательств и многих лет взаимоотношений. Об этом свидетельствуют переговоры между главой МИД Австралии Джули Бишоп и вице-президента США Майком Пенсом.

«Оба [Бишоп и Пенс]подчеркнули крепкий союз между США и Австралией, а также приверженность поддержанию близких дружеских связей между нашими двумя странами. Вице-президент поблагодарил министра иностранных дел за многогранное партнерство Австралии с США по всему миру», — указывалось в стенограмме переговоров официальных лиц двух государств.

Поэтому стоит ожидать, что Белая книга будет пронизана языком надежд на продолжение взаимодействия с Вашингтоном.

С другой стороны, стремление к сотрудничеству с Азией в этом документе будет обосновываться необходимостью создания гарантий от ключевого убеждения Трампа, согласно которому США получают непростительно малые дивиденды от своих вложений в международный порядок, созданный самими же США.

Так, американский журналист Томас Райт в своей статье для издания Politico отметил, что Трамп придерживается взгляда на политику, который уместней в XIX веке. В частности, Трамп выражает недовольство военными союзами США, а также считает, что США взяли на себя слишком много обязательств. Затем президент-республиканец считает, что США оказались в проигрышном положении в глобальной экономике, о чем Трамп заявил в своей речи на инаугурации. Наконец, Райт считает, что новый глава Белого дома стремится ни много ни мало положить конец либеральному миропорядку, освободив США от их международных обязательств.

Все это найдет свое отражение в Белой книге по внешней политике, в которой без указания на Трампа Канберра будет выступать против президента-республиканца США, подчеркивая приход азиатского миропорядка, надежный фундамент для союза с Вашингтоном, центральную роль США в Азии и крайне важную заинтересованность в сохранении основанного на правилах миропорядка.

Однако необходимость «играть» на две стороны вызывает диссонанс в политике Канберры, обостряемый весомостью ставок и запутанностью действующих сил. Австралия тем не менее не может отказаться от этой игры, поэтому Канберре придется держаться США и стремиться к сотрудничеству с Азией, даже если эти две стратегии идут вразрез друг с другом.