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Согласно заявлению заместителя министра обороны России Юрия Борисова, в 2017 году Воздушно-космические силы (ВКС) России должны получить 27 многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С, а также 16 фронтовых бомбардировщиков Су-34. Много это или мало? Сохраняет ли российская военная авиапромышленность высокие показатели производства боевых самолётов, достигнутые в 2014 и 2015 годах?

В 2016 году темпы поставок боевых и учебно-боевых самолётов снизились

Пиковые показатели по производству боевой авиации для ВКС России были достигнуты в 2014 году — тогда военные получили 101 боевой самолёт (10 палубных истребителей МиГ-29К, 8 многофункциональных истребителей Су-30М2, 21 Су-30СМ, 18 Су-34, 24 Су-35С и 20 учебно-боевых самолётов Як-130).

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В 2015 году темпы поставок остались практически такими же — 90 боевых самолётов. В 2016 же году показатель упал до 69 самолётов. Этот показатель хоть и остается достаточно высоким (к примеру, в 2011 году было произведено лишь 19 боевых самолётов, а в 2008 году лишь 1), но имеющаяся тенденция требует объяснения.

Во-первых, отмечается явная тенденция к снижению количества поставляемых в войска учебно-боевых самолётов Як-130 (20 единиц в 2014-м, 14 в 2015-м и 10 в 2016 году). Причиной этому стали как экспортные контракты, «съедающие» часть производственных мощностей, так и, вероятно, некоторое снижение темпов производства двигателей АИ-222−25, половина комплектующих которых производилась раньше на украинском предприятии «Мотор Сич». Хоть производство двигателя и было полностью освоено российским НПЦ газотурбостроения «Салют» (после разрыва военно-технического сотрудничества между странами в 2014 году), количество созданных двигателей могло временно снизиться. Во-вторых, всё те же экспортные поставки и, возможно, некоторое влияние западных санкций, сказались на количестве поставляемых многофункциональных истребителей Су-30СМ (27 единиц в 2015 году, 17 в 2016 году).

2017 год: самолётов будет еще меньше, чем в 2016 году

Озвученные Юрием Борисовым цифры примерно соответствуют уровню поставок в 2016 году. Так, в 2016 году было поставлено такое же количество бомбардировщиков Су-34 (16 единиц), на две единицы больше Су-30СМ и Су-35С (29 против 27). Учитывая, что по действующему контракту до 2018 года ВКС России должны получить еще 20 учебно-боевых самолётов Як-130, темпы производства машин этого типа в ближайшие два года ожидаются на там же уровне — 10 единиц в год. Однако в 2015 году закончился контракт на палубные истребители МиГ-29К, а в 2016 году — на лёгкие истребители МиГ-29СМТ. За счёт этого в 2017 году следует ожидать поставки примерно 53 новых самолётов.

Такой показатель не является катастрофой, хотя для перевооружения российских ВКС всё же следует поддерживать темп производства на уровне 80−100 единиц в год. Снижение темпа поставок связано в первую очередь с завершением ранее подписанных контрактов с Министерством обороны России и отсутствием новых контрактов на лёгкие и палубные истребители РСК «МиГ». При этом не совсем понятна причина достаточно небольшого заказа на учебно-боевые самолёты Як-130 — на данный момент в войска поставлено около 90 бортов, а для замены всего авиапарка устаревших чехословацких AeroL-39 Albatros требуется еще около 150 самолётов. К тому же L-39 со временем явно не будут становиться новее, и количество пригодных к полётам самолётов будет падать, что может вызвать проблемы с обучением лётного состава.

Истребитель МиГ-35

Что же касается лёгких истребителей — продолжение производства явно не отвечающих современным вызовам двухдвигательных истребителей МиГ-29СМТ, да еще и в достаточно небольших количествах, действительно не имеет смысла. Та же проблема связана и с перспективными истребителями МиГ-35, однако их, по-видимому, всё же будут закупать после 2018 года.

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Российскому военному авиапрому нужна ГПВ до 2025 года

Скорое исполнение контрактов на поставки учебно-боевых самолётов Як-130 (осталось поставить 20 бортов), фронтовых бомбардировщиков Су-34 (осталось поставить 38 бортов) и многоцелевых истребителей Су-30СМ (осталось поставить 35 бортов) и серьезные задержки по согласованию и принятию Государственной программы вооружений (ГПВ) с 2018 по 2025 год (она должна была быть принята еще в 2015 году) явно не помогают предприятиям в планировании своего будущего.

Согласно последнему заявлению министра обороны России Сергея Шойгу, сделанному в январе 2017 года, подготовка и согласование ГПВ-2025 должны быть осуществлены в течение первого полугодия 2017 года. Действительно, несмотря на экономические сложности, откладывать этот процесс уже некуда — тем более что явно требуется внесение корректировок в ныне действующую ГПВ-2020. К примеру, производство большей части истребителей пятого поколения Т-50 ПАК ФА явно следует перенести на период с 2020 по 2025 год, так как разработка идёт с некоторыми сложностями, особенно это касается новых двигателей «Тип-30». Производить же крайне дорогие Т-50 в «сыром» и не вполне боеспособном виде и с двигателями Ал-41Ф1, которые не лучшим образом сказываются на радиолокационной малозаметности истребителя, не оптимальное решение, хотя проект и является одним из самых приоритетных для российского военно-промышленного комплекса.

Ясность требуется внести и в ситуацию с возобновлением производства стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, которое ожидается в первой половине 2020-х годов, а также с разработкой бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). На фоне возобновления производства Ту-160 информация о принятии на вооружение ПАК ДА в 2025 году кажется не вполне адекватной.

Что касается ситуации в целом, то нового роста темпов поставок боевой авиации следует ожидать в 2019 году, когда планируется начало производства истребителей МиГ-35 и, по-видимому, первых небольших партий серийных Т-50 ПАК ФА. С учётом этого и с условием подписания новых контрактов на истребители Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщики Су-34, вполне возможен выход на необходимые темпы в 80−100 бортов в год. Сохраняя этот темп, к 2025 году действительно можно будет говорить об адекватном перевооружении ВКС России в том, что касается боевой авиации.