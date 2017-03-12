Экономический штопор: когда на Украину придут инвестиции?
В конце недели, 10 марта, первый замминистра экономики Украины Максим Нефедов озвучил новую цель экономической политики страны: войти в топ-40 рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Сейчас Украина располагается в этом рейтинге на 81-м месте.
Заместитель министра предполагает, что если отменить несколько десятков законов (например, отдельную регистрацию нового юрлица как плательщика НДС или обязательное использование печатей на некоторых документах), то рост рейтинга, улучшение инвестиционного климата и приток новых инвестиций практически неминуемы. А по такому критерию, как уплата налогов, предполагается и вовсе войти в топ-10.
Официальные данные украинского Минфина не способствуют такому оптимизму. Объем иностранных инвестиций, формально являющихся прямыми, а не портфельными, в прошлом году составил 3,8 млрд долларов. Очень скромная цифра (более чем вдвое меньше, чем в 2012 году), но и она является завышенной, потому что на первом месте в списке стран — поставщиков инвестиций — Кипр. Знаменитые кипрские инвесторы — это, разумеется, офшоры.
Максим Нефедов, как и многие его коллеги по украинскому правительству, руководствуется кабинетной логикой, в соответствии с которой достаточно написать другие слова в законах, и инвестиции потекут рекой. Но слова — это последнее, на что обращают внимание инвесторы, раздумывая о вложении собственных денег. Они ориентируются на реальность. И нет никакой разницы, что именно написано в законах, если законы все равно не работают.
Первое и главное, что необходимо бизнесу, — это стабильность правил игры. Правила могут быть разными (как отличаются они, например, в Китае и в США), но они должны быть постоянными, а государство, разумеется, должно быть в силах заставлять соблюдать эти правила. И главная проблема не в том, что законы на Украине то и дело меняются, а в том, что государство не способно заставить их исполнять.
К примеру, потенциальные инвесторы с искренним интересом и огромным недоумением наблюдают за «блокадой Донбасса». Они видят, как незаконные вооруженные формирования продолжают гражданскую войну, нанося, кстати сказать, ущерб не только местным жителям, но и предпринимателям. А государство, которое как будто не поддерживает эти незаконные вооруженные формирования, ничего не может с ними сделать. Добро пожаловать, иностранный инвестор: вкладывай сюда деньги, потом мы перекроем тебе дорогу, и государство лишь разведет руками.
С еще большим интересом потенциальные инвесторы знакомятся с новостями о возможном запрете работы «дочек» российских госбанков на Украине. Ни сами эти банки, ни тем более их «дочки» не нарушают никаких законов, что не мешает разговорам о «санкциях». Раньше борьбой с этими компаниями занимались те же незаконные вооруженные формирования плюс уличные сумасшедшие; методом было обливание краской и разгром отделений при полном попустительстве правоохранительных органов. Но, как выяснилось, это были только цветочки: государство не только не мешает нарушать закон, но может и само принять в этом участие. Добро пожаловать, иностранный инвестор, «климат» у нас что надо.
Примеры можно приводить десятками. Ленты новостей ежедневно сообщают о попытках рейдерских захватов, которые осуществляют то «активисты», то бандиты, то сотрудники правоохранительных органов, то все вместе в разных сочетаниях. Впечатление, которое складывается в восприятии потенциального иностранного инвестора, состоит в том, что Украина — это дикое поле, куда может инвестировать только очень рискованный человек. И это впечатление очень близко к истине: никакие права, кроме права силы, на Украине не действуют.
К тому же проблема не исчерпывается действиями и бездействием власти. Украина — страна, где идет гражданская война, где по стране ходят десятки тысяч людей, обладающих оружием и привыкших к безнаказанности. Страна с обвалившейся национальной валютой, с уплатой долгов по кредитам на первом месте в списке бюджетных расходов. Страна, чья банковская система дышит на ладан, но у властей которой при этом хватает ума забирать себе огромные убыточные банки, давая тем самым взятку политическому оппоненту. Про коррупцию промолчим.
Второе, что интересует инвестора вслед за стабильностью, — это обеспеченный спрос; на Украине он отсутствует. Ради чего ему приходить на Украину? Квалифицированные кадры? «Благодаря» политике последних 25 лет этого преимущества больше нет. Логистика? 95% дорог в аварийном состоянии.
Свет в конце тоннеля? Никакого; власти ввели страну в экономический штопор кредитов МВФ, как ввели ее в политический штопор агрессивного поиска врагов. Нынешний путь ведет к нищете в пустой стране, но свернуть с этого пути не удается, потому что соревнуются только в том, кто предложит бежать еще быстрее.
Не может быть никакого инвестиционного климата в стране, где власть живет одним днем, рассчитывая в этот день украсть как можно больше, чего бы это ни стоило следующим поколениям. Такая власть осознает свою преступность и не способна бороться с нарушителями законов, что усугубляет положение. Для изменения ситуации необходимо разобрать все здание по кирпичикам. Если инвестиционный климат и появится на этой земле, то только в другой государственности.