В конце недели, 10 марта, первый замминистра экономики Украины Максим Нефедов озвучил новую цель экономической политики страны: войти в топ-40 рейтинга Всемирного банка по условиям ведения бизнеса. Сейчас Украина располагается в этом рейтинге на 81-м месте.

Украинская гривна

Заместитель министра предполагает, что если отменить несколько десятков законов (например, отдельную регистрацию нового юрлица как плательщика НДС или обязательное использование печатей на некоторых документах), то рост рейтинга, улучшение инвестиционного климата и приток новых инвестиций практически неминуемы. А по такому критерию, как уплата налогов, предполагается и вовсе войти в топ-10.

Официальные данные украинского Минфина не способствуют такому оптимизму. Объем иностранных инвестиций, формально являющихся прямыми, а не портфельными, в прошлом году составил 3,8 млрд долларов. Очень скромная цифра (более чем вдвое меньше, чем в 2012 году), но и она является завышенной, потому что на первом месте в списке стран — поставщиков инвестиций — Кипр. Знаменитые кипрские инвесторы — это, разумеется, офшоры.

Максим Нефедов, как и многие его коллеги по украинскому правительству, руководствуется кабинетной логикой, в соответствии с которой достаточно написать другие слова в законах, и инвестиции потекут рекой. Но слова — это последнее, на что обращают внимание инвесторы, раздумывая о вложении собственных денег. Они ориентируются на реальность. И нет никакой разницы, что именно написано в законах, если законы все равно не работают.

Первое и главное, что необходимо бизнесу, — это стабильность правил игры. Правила могут быть разными (как отличаются они, например, в Китае и в США), но они должны быть постоянными, а государство, разумеется, должно быть в силах заставлять соблюдать эти правила. И главная проблема не в том, что законы на Украине то и дело меняются, а в том, что государство не способно заставить их исполнять.

К примеру, потенциальные инвесторы с искренним интересом и огромным недоумением наблюдают за «блокадой Донбасса». Они видят, как незаконные вооруженные формирования продолжают гражданскую войну, нанося, кстати сказать, ущерб не только местным жителям, но и предпринимателям. А государство, которое как будто не поддерживает эти незаконные вооруженные формирования, ничего не может с ними сделать. Добро пожаловать, иностранный инвестор: вкладывай сюда деньги, потом мы перекроем тебе дорогу, и государство лишь разведет руками.

Mstyslav Chernov Война на Украине

С еще большим интересом потенциальные инвесторы знакомятся с новостями о возможном запрете работы «дочек» российских госбанков на Украине. Ни сами эти банки, ни тем более их «дочки» не нарушают никаких законов, что не мешает разговорам о «санкциях». Раньше борьбой с этими компаниями занимались те же незаконные вооруженные формирования плюс уличные сумасшедшие; методом было обливание краской и разгром отделений при полном попустительстве правоохранительных органов. Но, как выяснилось, это были только цветочки: государство не только не мешает нарушать закон, но может и само принять в этом участие. Добро пожаловать, иностранный инвестор, «климат» у нас что надо.

Примеры можно приводить десятками. Ленты новостей ежедневно сообщают о попытках рейдерских захватов, которые осуществляют то «активисты», то бандиты, то сотрудники правоохранительных органов, то все вместе в разных сочетаниях. Впечатление, которое складывается в восприятии потенциального иностранного инвестора, состоит в том, что Украина — это дикое поле, куда может инвестировать только очень рискованный человек. И это впечатление очень близко к истине: никакие права, кроме права силы, на Украине не действуют.

К тому же проблема не исчерпывается действиями и бездействием власти. Украина — страна, где идет гражданская война, где по стране ходят десятки тысяч людей, обладающих оружием и привыкших к безнаказанности. Страна с обвалившейся национальной валютой, с уплатой долгов по кредитам на первом месте в списке бюджетных расходов. Страна, чья банковская система дышит на ладан, но у властей которой при этом хватает ума забирать себе огромные убыточные банки, давая тем самым взятку политическому оппоненту. Про коррупцию промолчим.

Второе, что интересует инвестора вслед за стабильностью, — это обеспеченный спрос; на Украине он отсутствует. Ради чего ему приходить на Украину? Квалифицированные кадры? «Благодаря» политике последних 25 лет этого преимущества больше нет. Логистика? 95% дорог в аварийном состоянии.

Свет в конце тоннеля? Никакого; власти ввели страну в экономический штопор кредитов МВФ, как ввели ее в политический штопор агрессивного поиска врагов. Нынешний путь ведет к нищете в пустой стране, но свернуть с этого пути не удается, потому что соревнуются только в том, кто предложит бежать еще быстрее.

Не может быть никакого инвестиционного климата в стране, где власть живет одним днем, рассчитывая в этот день украсть как можно больше, чего бы это ни стоило следующим поколениям. Такая власть осознает свою преступность и не способна бороться с нарушителями законов, что усугубляет положение. Для изменения ситуации необходимо разобрать все здание по кирпичикам. Если инвестиционный климат и появится на этой земле, то только в другой государственности.