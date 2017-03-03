Согласно данным опроса, проведенного «Левада-Центром», где респондентам был задан вопрос: «Готовы ли россияне видеть президентом женщину?», лишь 33% опрошенных ответили утвердительно. Причем, количество тех, кто одобряет участие женщин в «большой политике» снизилось. Но даже не это удручает. А то, что такой вопрос ставится в принципе. Вы можете представить себе аналогичный опрос о мужчинах в политике? А о женщинах — считается в порядке вещей.

Модест Колеров ИА REGNUM

Характерно, что результаты этого опроса опровергли распространенный стереотип, что за женщину, в первую очередь, не хотят голосовать женщины. Более 70 процентов мужчин всех возрастов высказалось против женщины-президента. А вот среди женщин 59% респондентов от 18 до 24 лет положительно восприняли такую возможность, 42% женщин в возрасте 40 лет и старше также заявили, что не против «женского руководства».

Отношение к женщинам в политике заранее предвзятое. И напоминает отношение к женщинам за рулем. Хотя, согласно статистике любой страховой компании, виновниками ДТП со смертельным исходом. за редчайшим исключением, являются мужчины.

Разумеется, женщине, которая решит баллотироваться в президенты России будет нелегко. Ей придется столкнуться со множеством препятствий, которые ей неизбежно будут создавать мужчины, не желающие терять монополию на власть. Само общество, будучи глубоко патриархальным, с трудом примет возможность появления женщины-президента. Патриархальные настрои настолько глубоки, что мы уже их не замечаем и принимаем как должное. «Надо будет взять фамилию мужа, а то он обидится», «Жена не должна зарабатывать больше мужа». Многие женщины настолько боятся ранить мужское самолюбие, что забывают о своем собственном. И ради этого подыгрывают мужчинам, поддерживая мужские доводы о том, что лучше оставить все, как есть, общество не готово к женщине-президенту и т.п.

Вигдис Финнбогадоттир считается первой женщиной в мире, избранной на пост конституционного главы государства (и вообще второй женщиной-президентом в мире после наследовавшей мужу без выборов Исабель Мартинес де Перон). Выдвинув свою кандидатуру на пост президента Исландии в 1980 году, она столкнулась с нападками оппонентов, не веривших в то, что женщина способна управлять страной. Тем более та, у которой нет возможности посоветоваться о государственных делах с мужем (на момент выборов, она была в разводе). На следующих выборах в президенты баллотируются только две женщины, Финбогадоттир побеждает с 95%.

Вигдис Финнбогадоттир победила и избиралась на пост президента четыре срока подряд. Спикер парламента Исландии (тоже женщина) говорила о ней в середине ее третьего срока: «Вигдис очень популярна, и никто у нас в стране не хочет другого президента». До недавнего времени премьер-министром Исландии тоже была женщина — Йохана Сигурдадоттир. А на последних президентских выборах в президентскую гонку вступила находящаяся на седьмом месяце беременности Тора Арнорсдоттир. Ей даже приходилось прерывать предвыборную компанию, чтобы родить третьего ребенка. Она заняла второе место.

Сегодня Исландия по праву считается страной с самым высоким уровнем гендерного равноправия в мире.

Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии, самой католической и очень консервативной страны. также столкнулась с серьезным сопротивлением. Никто не предполагал, что выборы выиграет именно она. Ей прочили только третье место. А после нее следующим президентом стала женщина. Сейчас Ирландия в двадцатке стран по гендерному равноправию.

Избрание женщины-президента в любом случае столкнется с сопротивлением не только консервативно настроенной мужской, но и женской общественности.

Несмотря на все трудности, разрушать мужскую монополию на власть необходимо. Одна из основных причин это то, что женщины и мужчины по-разному воспринимают ценность человеческой жизни. Любая женщина, независимо от того, рожала она или нет, понимает реальную цену человеческой жизни. Это объективная реальность, потому что женщина понимает, что человека надо выносить, родить, воспитывать.

Женщины более законопослушны, чем мужчины Это красноречиво подтверждает статистика ФСИН. Среди осужденных за умышленное убийство доля женщин составляет 7,5%, за кражу — 6,5%, а за преступления, связанные с наркотиками — 11,8%. Поэтому, есть основания считать, что под руководством женщины-президента в России серьезно снизится уровень преступности, в первую очередь преступлений, совершаемых государственными чиновниками.

Женщины, по объективным причинам. лучше ориентируются в социальных проблемах. Ситуация с образованием, здравоохранением, уровнем цен на товары первой необходимости женщинам знакома гораздо лучше, потому что они сталкиваются с этим ежедневно, когда после работы заступают на «вторую смену», решая проблемы семьи.

Женщины составляют большинство в стране, в том числе большинство избирателей. И о том, что мы большинство, нам неплохо бы почаще вспоминать. И почаще вспоминать о том, что, будучи большинством, мы находимся на положении дискриминируемого меньшинства.

Наличие женщины во главе государства меняет установки общества на вторичность женщины, на ее подчиненность мужчине. Можно, конечно, вступить в извечный философский спор: «Что первично, курица или яйцо»? В данном случае, что на что повлияло — женщина-правительница на гендерное равноправие или гендерное равноправие на появление женщины правительницы. Влияние это взаимное.

Возможно, что не все женщины во главе государства или правительства предпринимают специальные шаги по борьбе с гендерной дискриминацией. И уж далеко не все открыто придерживаются феминистских взглядов. Но нельзя отрицать того факта, что появление на высшем посту в стране женщины влияет на самосознание как женщин, так и мужчин. Женщины на высшем посту начинают восприниматься как естественное и само собой разумеющееся. В таких условиях девочки растут без ограничивающих представлений, связанных с их полом. У них с детства формируется восприятие, что женщина может достигнуть любых высот.