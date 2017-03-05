Польша продолжает нести потери от проигранной ею «странной войны», когда Варшава противопоставила себя всем странам Европейского союза в вопросе переизбрания на второй срок председателем Европейского совета бывшего польского премьер-министра Дональда Туска. Неприятным сюрпризом для ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) стало решение Будапешта поддержать кандидатуру Туска, хотя в начале марта президент PiS Ярослав Качиньский в интервью Gazetа Polskа сообщил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан заверил: Венгрия не поддержит переизбрание политического оппонента и личного недруга главы правящей польской партии, если Варшава скажет Туску «nie». Польша сказала, но вот Орбан не послушал, что вызвало у Качиньского чувство «разочарования». После этого польские «тролли» заполонили социальные сети комментариями в адрес венгерского лидера, назвав его «иудой» и «предателем». Заместитель министра иностранных дел Польши Ян Джеджичак отменил свой визит в Будапешт, который должен был состояться 14−16 марта, где дипломат должен был принять участие в праздновании Дня венгерской революции. Сторонники «Права и Справедливости» начали требовать игнорировать эту дату и от других польских политиков.

PAP/pap.pl

Это уже второй звонок, сигнализирующий о неполадках на линии между Варшавой и Будапештом. Как ранее писало ИА REGNUM, первый прозвенел в феврале этого года во время визита в Венгрию президента России Владимира Путина. В преддверии переговоров между Орбаном и Путиным представляющий в Европейском парламенте оппозиционную венгерскую Социалистическую партию депутат Иштван Унгели дал интервью польской радиостанции RMF FM. В нем он заявил, что более тесное сотрудничество России и Венгрии «может ослабить связи между странами, входящими в Вышеградскую группу», а также навредит Польше и поставит под сомнение политический альянс между Будапештом и Варшавой. «Даже с учетом того, что «Право и Справедливость» и Венгерский гражданский союз / Fidesz (правящая партия под руководством Орбана — С.С.) во многом похожи друг на друга, заигрывание с Москвой способно привести к таким расхождениям между польскими и венгерскими властями, после которого примирение будет невозможным», — подчеркнул Унгели. По факту, его прогноз сегодня начал сбываться, хотя на этот раз причиной очередного раскола стала вовсе не Москва.

Как отмечает венгерская газета Magyar Nemzet, премьер Орбан поступил хорошо, поддержав переизбрание Туска и дав понять, что у всякой дружбы есть свои границы. По мнению издания, не в интересах Венгрии было вступать в «бессмысленную битву», которая, кстати, на длительное время закопала «державные амбиции Варшавы». Польша, несмотря на свой более слабый экономический потенциал, имела шансы претендовать на место в «самом ядре ЕС», а визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву, казалось, показывал, что команда Качиньского понимает «дух времени», но «сильные страсти все это перечеркнули», а Орбан вовремя почувствовал необходимость «дистанцироваться от союзника, который проиграл». И вместе с тем, считает Magyar Nemzet, случившийся демарш в очередной раз показал хрупкость единства Вышеградской группы.

Но остается вопрос, почему Ярослав Качиньский пошел на эту «странную войну» с Евросоюзом, понимая, что союзников у него нет. Польская газета Rzeczpospolita считает, что дело в «спонтанной игре амбиций, напряжений в лагере власти и неприязни по отношению к бывшему премьеру Туску». В какой-то степени с ней согласно норвежское издание Aftenposten, отмечающее, что «источники в ЕС, с которыми побеседовал наш корреспондент, недоумевают по поводу шума, который подняла Польша и характеризуют происходящее не иначе, как «шоу Качиньского». Но одновременно: «По ходу дела упоминались другие, более вероятные замены Туска, в частности говорили о том, что страны, у власти в которых находятся социал-демократические правительства, могли бы объединиться в поддержку нового кандидата и попытаться «свалить» Туска совместно с Польшей. Дело в том, что сейчас президенты и Европейского совета, и Еврокомиссии и Европарламента представляют правоцентристские партии. Но подобное зондирование ни к чему не привело».

Косвенным образом эту версию — большой игры — подтверждает близкий к руководству PiS депутат Европейского парламента от Польши Здислав Краснодембский, предположивший, что на правящую венгерскую партию Fidesz оказывалось «серьезное давление со стороны Европейской народной партии», которая является как раз той самой правоцентристской силой. При этом Краснодембский предположил, что переизбрание Туска, которое он связывает с позицией Германии, поставило на кон единство Европы. Однако ситуация, на наш взгляд, выглядит прямо противоположной. Когда бывший польский премьер-министр в декабре 2014 года впервые возглавил Европейский совет, его назначение явилось итогом сложных политических комбинаций и расчетов, определивших статус-кво в руководящих органах Евросоюза. Однако даже на то время выстроенный баланс выглядел хрупким, так как социал-демократы чувствовали себя ущемленными. Но если бы сейчас Варшаве удалось продавить свое решение в условиях, когда ЕС лихорадит, когда старые элиты не знают, что делать, когда на выборах в Германии, Италии, Нидерландах и Франции могут одержать победу евроскептики и националисты, единство Европы получило бы сильнейший удар в спину.

Отсюда новые вопросы к Польше и «странной войне», объявленной Качиньским. С одной стороны, правящая польская партия постоянно говорит о своем нежелании способствовать развалу Европейского союза. С другой стороны, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в январе этого года проводит получасовую встречу с Марин Ле Пен, претендующей на пост президента Франции, которую ныне европейские глобалисты считают угрозой номер один для унии. И хотя Ващиковский по итогам беседы объяснил, что он просто хотел узнать у французского политика о ее планах, сам факт таких переговоров уже выглядит многозначительным. Особенно на фоне неопределенности намерений администрации президента США Дональда Трампа в отношении Европы. «Европейцы начинают беспокоиться, что ЕС попал в прицел Стива Бэннона (старший политический советник Трампа — С.С.), — сообщил на днях американский журнал Politico Magazine, напоминая о похвалах советника в адрес Ле Пен. — Однако непопулярность Трампа в Европе может спровоцировать мощную негативную реакцию против антиевропейского проекта Бэннона».

Но это если идти в лобовую атаку, а ведь так в политике бывает редко, для подрыва какой-либо страны или союза стран используются внутренние агенты, подполье. Кто знает, может быть именно это и могло бы объяснить удивительную атаку Польши на единство Евросоюза. Для европейских стран наступает момент истины, когда придется выбрать, на какой они стороне. Будапешт выбрал «старую Европу». Что выберет Варшава?