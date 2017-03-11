



Rus.rt.com Леонид Ильич Трамп

Честно говоря, я до сих пор не могу прийти в себя от просмотренного недавно обращения к Конгрессу Трампа. Помните съезды КПСС? Дежавю сильнейшее. Те же установки-лозунги, в стиле добьемся-победим-усилим-уничтожим, прерываемые ежеминутными (!) аплодисментами (практически после каждой реплики большая часть Конгресса вставала и неистово рукоплескала новому президенту). Запись обращения длится полтора часа — с вырезанными овациями всего 39 минут!

По части зрелищности Вашингтон уступает только Голливуду — это ежедневный театр американской политической жизни для телекамер: выборные должностные лица вызывают шок и негодование, осуждается какое-то безобразие, якобы уже причиняемое американскому народу (хотя не прошло еще и показательных 100 дней), а власть предержащая партия клянется, что все пойдет по плану, как только члены оппозиции и СМИ прекратят свое преследование и обструкцию.

Репортеры задают вопросы, на которые не будет ответов; говорящие головы высасывают из пальца тезисы — что на самом деле имели в виду политики. Явное несовпадение сказанного и сделанного постепенно выражается в презрении народа к политическому истеблишменту. И, судя по всему, становится взаимным. О том, что конкретно будет сделано для того, чтобы простым работягам (которые, стоит вспомнить, и привели Трампа к власти) стало легче жить (о дефиците бюджета, о методах по запуску производства), Трамп в обращении почти не упомянул. А между тем положение аховое, и это понимают многие. Даже ведущие либеральные издания понимают, что на критике существующего «режима» далеко не уедешь, и с экономикой необходимо что-то делать, но как раз по этому поводу народ безмолвствует, а дефицит продолжает увеличиваться.

В апреле прошлого года, обедая на строительном мусоре своего нового отеля, расположенного в пяти кварталах от Белого дома, кандидат в президенты Дональд Трамп хвастался изданию Washington Post о том, что он избавится от государственного долга «в течение восьми лет». Возможно, это было самое смелое заявление (учитывая, что с 1835 года США жили в долг). В то время долг составлял более 19 триллионов долларов и продолжал расти. Трамп сказал, что он сможет повернуть финансовые реки долга вспять, даже несмотря на то, что «страна движется к очень масштабной рецессии».

Теперь, когда он в Белом доме, у него есть шанс сделать это доброе дело. Но мало кто надеется, что Трамп нанесет хотя бы серьезный удар по сокращению долга. Реальный вопрос заключается в том, насколько увеличится долг в течение срока его полномочий. Основываясь на том, что известно о целях его налогообложения и о планируемых расходах, похоже, что при нынешнем президенте США цифра, скорее всего, будет расти быстрее, чем прогнозировалось.

«Трамп хочет сократить личные и корпоративные налоги на прибыль, устранить Obamacare, повысить расходы на оборону, отстроить пограничную зону, обновить инфраструктуру, а также защитить программы Social Security и Medicare от урезания. Сокращения, которые он действительно хочет провести — например, в Агентстве по охране окружающей среды — не сэкономят много денег. «Президент Трамп унаследовал действительно плохую ситуацию. Но ее можно ухудшить… Единственное «оправдание» — то, что мы не хотим составлять реальный бюджет», — говорит Майя Макгинеас, председатель двухпартийного комитета, ответственного за федеральный бюджет, в интервью изданию Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп отвергает мысль о том, что уравновешенный бюджет требует болезненного выбора. Его deus ex machina — чудесное решение неразрешимой проблемы — это сильный экономический рост, который позволит снизить налоговые ставки и при этом увеличить доходы. Еще в сентябре кампания Трампа и Пенса опубликовала фактологический бюллетень, в котором говорилось, что его программа будет «способствовать росту до 3,5% в год в среднем». В октябрьских дебатах Трамп сказал: «Я думаю, это может быть 5 или 6%».

В последнее время советники, кажется, тянут его на землю. Президент ссылался на 3%-ный рост — как на целевой показатель, а в феврале New York Times сообщила, что средний рост составит 2,4%. Но даже это — очень честолюбивый прогноз. Непартийное Бюджетное управление Конгресса прогнозирует потенциальный рост всего лишь на 1,8% в год с 2017 по 2027 год, исходя из ежегодного роста в 0,5% — рабочей силы, и 1,3% — производительности рабочей силы, т. е. производительности за час работы. Трампу трудно будет добавить что-то к росту рабочей силы, особенно учитывая контроль за иммиграцией и усиленную депортацию иностранцев без документов. Ему остается надеяться на повышение производительности за счет снижения налогов, чтобы стимулировать инвестиции в машины и программное обеспечение, но даже этого было бы недостаточно, согласно большинству моделей.

«Администрация Трампа в своей убежденности в том, что их выручит экономический рост, идет по стопам правительств, которые не могли контролировать свою задолженность», — говорит экономист из Гарварда Кармен Райнхарт, ссылаясь на эссе 1991 года «Макроэкономика популизма» Рудигера Дорнбуша и Себастьяна Эдвардса. Первоначальный всплеск роста приносит оправдания популистскому режиму, считают авторы книги, но вскоре он уже сопровождается сужением, инфляцией и бюджетным дефицитом, пока «не станет ясно, что правительство находится в отчаянной ситуации», — цитирует ученых Bloomberg.

«Трамп любит указывать, что Обама привел к огромному увеличению федерального долга. Но ведь его правительство управляло дефицитом сразу после рецессии 2007−2009 годов. Обладая солидным кредитом, США компенсировали сокращение расходов домашних хозяйств и предприятий, что предотвратило еще более глубокий спад. Теперь возможностей для стимулирования стало меньше. По крайней мере это позиция Федерального резерва. Еще до того как Трамп обнародовал свой бюджет, Комитет по операциям на открытом рынке заявил, что повысит процентные ставки в три раза в этом году, чтобы предотвратить инфляционный перегрев экономики.

Но республиканцы в Конгрессе, которые в свое время помешали Обаме инвестировать в инфраструктуру, похоже, не особо обеспокоены — они поддерживают ту же идею об инфраструктуре, но уже при Трампе. «Исторически сложилось так, что когда одна партия контролирует обе палаты Конгресса и Белый дом, дефицит растет», — говорит Уильям Гейл, старший научный сотрудник Брукингского института. «Ты запускаешь обе руки в банку с печеньем», — цитирует Гейла Bloomberg.

«Даже «смотрящие» рынка облигаций, которые раньше повышали процентные ставки при первых признаках финансовой безответственности, выглядят беззаботно. Долгосрочные процентные ставки пережили всплеск в ноябре, а доходность 10-летних казначейских облигаций за последние несколько месяцев опустилась на 2,5% — все еще значительно ниже среднего исторического значения.

Что касается широкой общественности — то она и вовсе стала какой-то блаженной. Только 52% американцев, опрошенных Исследовательским центром Pew в январе, сказали, что сокращение дефицита должно быть главным приоритетом для президента и Конгресса, по сравнению с 72%, которые были убеждены в этом, когда Обама начинал свой второй срок.

Конечно, руки Трампа не будут полностью развязаны. Бюджетные «ястребы» в палате представителей могут воспротивиться повышению потолка долга. «Эти люди чувствуют свою правоту», — говорит экономист финансовой компании JP Morgan Chase Джозеф Луптон.

Наилучший выход для всех заинтересованных сторон — это высокоэффективная экономика. Декан Колумбийской школы бизнеса Гленн Хаббард, возглавлявший Совет экономических советников Джорджа Буша, говорит, что поддерживает стратегию администрации, направленную на рост. Но все может обернуться плохо, если обещанный бум не случится. Трамп должен показать результаты уже в ближайшее время, сказал Хаббард журналистам после выступления 6 марта на встрече в Национальной ассоциации экономики и бизнеса в Вашингтоне. «Иначе вы поймете, что под вашими ногами нет ничего — только длинный путь вниз», — цитирует Хаббарда Bloomberg.

«Планы по сокращению налогов и расходы Дональда Трампа могут добавить еще $6 триллионов к государственному долгу США в течение следующих десяти лет, считают бюджетные аналитики; а Бюджетное управление Конгресса предупредило, что даже текущие планы расходов США могут спровоцировать финансовый кризис», — пишет The Guardian.

«БУК опубликовало свою оценку бюджета и экономических перспектив США в январе. Управление сообщило, что Трамп унаследует дефицит в размере 559 миллиардов долларов США в 2017 году и вялую экономику, которая при текущем курсе правительства добавит еще 10 трлн долларов США к государственному долгу в течение следующего десятилетия.

Miran Rijavec Доллары

Сторонники Трампа надеются на чудо. Согласно результатам независимого анализа комитета, ответственного за федеральный бюджет, предвыборные обещания Трампа о сокращении налогов и огромные инвестиции в инфраструктуру добавят к этому долгу еще 6 трлн. «Я надеюсь, что когда Трамп и его администрация увидят, насколько высока наша задолженность, они возьмут небольшую паузу, прежде чем начнут проводить огромное сокращение налогов и одобрят расходы на инфраструктуру», — сказал Марк Голдвин, председатель комитета, ответственного за федеральный бюджет, в интервью The Guardian.

«В докладе БУК говорится о том, что общий долг США вырастет к концу 2027 года с 20 до 30 трлн долларов… Основными драйверами задолженности являются растущая стоимость ухода за стареющим населением США и ожидаемое повышение процентных ставок. «Это не проблема текущих расходов на оборону или программ социального обеспечения. Это проблема роста стоимости обеспечения основных прав, которые в основном касаются пожилых людей, а также повышения процентных ставок, которые возвращаются к относительно нормальному уровню», — говорит Голдвин. Если что-то не изменится, то в течение трех десятилетий долг удвоится, если судить по размеру ВВП — показателю экономического благосостояния страны, — приводит аргументы БУК издание The Guardian.

«Три десятилетия спустя общественная задолженность, по прогнозам, также будет почти в два раза выше… и выше, чем все ранее зарегистрированные», — также сообщили в БУК. «Такая высокая (и все растущая) задолженность будет иметь серьезные негативные последствия для бюджета и нации». Долг такого размера приведет к снижению производительности и заработной платы, а также затруднит способность законодателей использовать налоги и текущие средства для реагирования на форс-мажорные ситуации.

«Вероятность наступления финансового кризиса в Соединенных Штатах будет возрастать. Существует большой риск того, что инвесторы не захотят финансировать долги правительства, если им не будут компенсированы очень высокие процентные ставки…» — озвучили в БУК свои опасения журналистам.

Трамп обещал снизить ставки налогов для населения и бизнеса и в первые же два дня пребывания в должности подтвердил свои слова, подчеркнув свои обязательства по сокращению налогов. В январе демократы представили инфраструктурный план стоимостью 1 трлн долларов, который, как они надеются, будет поддержан Трампом.

В январе Голдвин еще надеялся, что отчет БУК может заставить Трампа пересмотреть свои планы. «Мы наблюдали это с Клинтоном, который работал с налоговыми скидками для среднего класса, но когда вступил в должность, увидел, насколько ужасна ситуация с бюджетом, и принял главный законопроект о сокращении дефицита», — сказал он The Guardian. «Необходимо платить за урезание налогов, оплачивать инфраструктуру, нужно найти способ справиться с ростом наших основных программ социального обеспечения и Medicare», — сказал он.

«Если вы ищете точность в данных БУК, вы ищете не в том месте», — заявил 8 марта пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, утверждая, что авторитет агентства убит. Критика Спайсером БУК подкрепляется и критикой некоторых республиканских деятелей», — пишет The New York Times.

«Причина их презрения ясна: официальное решение БУК по американскому закону о здравоохранении, известному республиканскому закону, который должен заменить Obamacare, ожидается 13 марта. Вердикт управления может привести к его отмене. Бюджетные правила, которые республиканцы решили использовать для обхода возможного демократического вето в Сенате, предусматривают, что законопроект о здравоохранении не должен увеличивать дефицит в течение следующего десятилетия. Если БУК скажет, что он его увеличит, демократы Сената смогут заблокировать законопроект. В более широком смысле решение БУК о том, что республиканский план лишит медицинской помощи миллионы людей, может иметь и катастрофические политические последствия. Аналитики Брукингского института заявили 3 марта, что план может увеличить число незастрахованных более чем на 15 миллионов, и что оценка БУК может значительно увеличить эту цифру.

Созданное Конгрессом в 1974 году агентство предоставляет прогнозы, которые с тех пор стали основой бюджетного планирования. Нападки Белого дома вызвали ожесточенную реакцию среди экономистов, бывших руководителей БУК и некоторых законодателей, которые видят в унижении БУК признак того, что многолетние законодательные традиции размываются», — пишет Times.

Критика возникла после того, как Трамп выразил скептицизм по поводу достоверности данных о безработице… У Трампо-скептиков, которые говорят, что президент выдумывает цифры, чтобы соответствовать своей экономической повестке, удары по БУК вызывают особую тревогу. «Это ценный ресурс Конгресса, который нужен обеим сторонам», — говорит Элис Ривлин, основатель и бывший председатель управления в интервью Times. «Подрыв доверия к БУК — на потребу политикам — больше всего вредит способности Конгресса выполнять свою работу и долгосрочной эффективности обеих политических партий».

Дуглас Хольц-Икин, консервативный экономист, возглавлявший БУК с 2003 по 2005 год, также защищал его авторитет, но отметил, что Конгресс остается главным арбитром, если того пожелает. «Хотя это и редко происходит, но Комитет по бюджету Сената может принять самостоятельное решение относительно экономических последствий законопроекта [о здравоохранении]. В конце концов, оценки БУК являются консультативными», — цитирует чиновника New York Times.

Законодатели размышляли о таком шаге, который, вероятно, вызвал бы политическую бурю. По словам Стива Белла, бывшего председателя комитета по бюджету Сената в 1980-х годах, игнорирование прогнозов БУК в отношении законопроекта о здравоохранении уменьшит надежды на принятие основных законов о налогах и инфраструктуре, поскольку общественность больше не сможет верить правительственным оценкам относительно стоимости таких программ. «Здесь дело в серьезной коррупции», — сказал Белл, который и в настоящее время работает в БУК, изданию Times.

Со своей стороны, БУК пыталось остаться выше всей этой истории. После того как Ньют Гингрич, бывший спикер палаты представителей и советник Трампа, сказал в этом году, что БУК был «левым, коррумпированным, бюрократическим защитником истеблишмента и либерализма», — назначенный республиканцами директор управления Кейт Холл, как мог, защищал свою работу. «Мы очень, очень стараемся быть независимыми и внепартийными», — сказал он на брифинге с журналистами в январе.

Аналитики утверждают, что прогнозы БУК по текущему законопроекту были неоднозначными… Доклад Фонда Содружества от 2015 года, который поддерживает исследования в области политики здравоохранения, показал, например, что БУК переоценило охват от страховой деятельности на рынке и рыночные расходы примерно на 30% и недооценило охват программы «Медикейд» на 14%. Но «прогнозы БУК были ближе к реализованному, чем прогнозы многих других выдающихся прогнозистов», — заключает доклад.

Некоторые республиканцы из Сената утверждали, что цифры агентства должны быть услышаны. Со своей стороны, демократы, похоже, наслаждались иронией — что республиканцы напали на агентство, чью работу они принимали, когда это совпадало с их политическими аргументами. «Я не знаю, что скажет в итоге БУК, но я нахожу забавным, что правая администрация Трампа старается поставить под сомнение объективность этого отчета, когда именно правые республиканцы подобрали [туда] председателя управления», — цитирует сенатора Берни Сандерса New York Times.