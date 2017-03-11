Президент Ливана генерал Мишель Аун едет в Ватикан. Как сообщает ватиканский новостной блог Il sismografo, папа Римский Франциск примет ливанского лидера в четверг, 16 марта. Президентом Ливана генерал Аун был избран сравнительно недавно, в октябре прошлого года, после того, как о его поддержке заявил ориентирующийся на Саудовскую Аравию председатель суннитской партии «Аль-Мустакбаль» Саад Харири, что обеспечило наконец необходимые голоса депутатов ливанского парламента, который и выбирают главу страны.

Pbdmuseum.org Ближний Восток

Напомним, как устроена власть в этом ближневосточном государстве. Существующая модель была создана в 1943 году в процессе обретения Ливаном независимости от Франции. Для того, чтобы обеспечить более-менее равный доступ к верховной власти для всех религиозных конфессий, был разработан следующий порядок: президентом страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром — суннит, спикером парламента — шиит, а в правительстве должны быть поровну представлены христиане и мусульмане. В соответствии с конфессиональным делением в Ливане зарождались и политические партии, которые по большей части имеют религиозный характер. Христианские, суннитские, шиитские, друзские партии борются не друг против друга, а за места в пределах заранее определенных конфессиональных квот.

Mgchammas Мишель Аун

Одно время эта модель казалась оптимальной. В ноябре 2014 года апостольский нунций Святого престола в Бейруте архиепископ Габриэле Качча предложил ее даже в качестве варианта для урегулирования конфликта в Сирии. По его словам, Ливан является «образцом многоконфессионального сосуществования, который мог бы помочь решить насильственные межконфессиональные конфликты на Ближнем Востоке, здесь нет большинства или меньшинства, но каждая из общин есть часть целого». Все прочие планы урегулирования, что по Сирии, что по Ираку, оперируют понятиями некой одной доминирующей группы и всех остальных. Чего нет в Бейруте, во-первых. А, во-вторых, Ливан с одной стороны «открыт для Запада», с другой стороны, соблюдает «традиционные ценности». Все это позволяет ливанскому обществу пребывать в равновесии, быть не «демократией чисел», а «демократией общих решений». Однако со временем стало ясно, что «демократия общий решений» срабатывает не всегда. Так, после завершения 25 мая 2014 года мандата бывшего главы государства Мишеля Сулеймана ливанские законодатели не могли договориться о политической фигуре, которая устроила бы партии мусульман и христиан, причем, раскол наметился в среде самих мусульман, одни из которых ориентировались на шиизм и Тегеран, другие на суннизм и Эр-Рияд.

Сегодня даже ливанским христианам становится понятно, что наступает пора реформ. На днях из Египта вернулся патриарх Бешара аль-Раи, предстоятель Маронитской католической церкви. Монсеньор принимал участие в конференции «Свобода и гражданство между разнообразием и интеграцией», которая прошла в Каире с 28 февраля по 1 марта под эгидой президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, а организована она была известным суннитским университетом Аль-Азхар. По итогам встречи делегаты из 50 стран мира, включая высших духовных лидеров всех христианских конфессий Ближнего Востока, подписали Декларацию о сосуществовании между христианами и мусульманами. Как передает Radio Vaticana, cреди центральных тем, затронутых на конференции, был вопрос о «дхимми» — исламской концепции, оправдывающей гражданское неравенство между мусульманами и немусульманами на основании их религиозных различий. По словам верховного имама университета Ахмада Мухаммада Аль-Тайиба, сегодня эта концепция представляется ненаучной и анахроничной. «Все граждане равны, и христиане не могут рассматриваться как меньшинство: такой термин отмечен отрицательными коннотациями», — подчеркнул верховный имам, утверждая, что «совместная воля народа основана на гражданстве, равенстве и верховенстве права, в противном случае нельзя говорить о каком бы то ни было человеческом прогрессе».

Piotr Rymuza Бешара аль-Раи

С этими словами солидарен и маронитский патриарх. «Слово меньшинство должно исчезнуть из нашего лексикона и его следует заменить понятием гражданства», — заявил Бешара аль-Раи, добавив, что обсуждал этот вопрос с президентом Ас-Сиси и коптским православным патриархом Тавадросом II. По словам маронитского патриарха, он чувствовал «во время встречи с президентом Египта, что тот глубоко осознает — само спасение арабского мира и арабской культуры, построенное нами вместе, мусульманами и христианами, стоит этой цены». Но сказав «а», то есть, что понятие «меньшинства» должно исчезнуть, следует сказать и «б», то есть отказаться от системы устройства власти, основанной на распределении должностей среди религиозных общин. Этот вопрос сегодня становится остро актуальным на Ближнем Востоке, особенно в случае Ирака. В преддверии освобождении захваченных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ряда провинций страны среди различных политических партий, региональных правительств, этнических и религиозных общин ужесточаются споры по вопросу будущего устройства Ирака. В результате глава Халдейской католической церкви патриарх Рафаэль Луис Сако вынужден буквально заклинать своих единоверцев не сдаваться соблазнам и не идти на раскол страны, поддавшись на посулы создания некой христианской автономии на полях равнины Ниневии.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Рафаэль Луис Сако

Альтернативной углублению сектантских разделений на Ближнем Востоке может стать другой проект. Летом 2015 года его выдвинул Ахмед аль-Тайиб, когда впервые посетил Европу для участия в конференции «Восток и Запад. Диалоги о культуре», организованную во Флоренции католической Общиной святого Эгидия. Накануне визита верховный имам университета Аль-Азхар призвал к объединению мусульманских стран по примеру Европейского союза в ответ на попытки фундаменталистов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать на Ближнем Востоке «халифат». Эту же идею в интервью Radio Vaticana поддержал тогда халдейский католический архиепископ Эрбиля Башар Варда, отметив, что «это смелое заявление, я думаю, мы должны идти по пути реализации этой инициативы». Безусловно, сейчас, когда на Ближнем Востоке бушуют войны, а различные силы пытаются еще сильнее стравить между собой шиитов и суннитов и внести раздоры даже среди христиан, мысль о «мусульманском ЕС» выглядит фантастичной. Однако можно сказать, что и сам Евросоюз стал «плодом» страшной Второй мировой войны, после которой европейцы на протяжении десятилетий шли к идее создания интеграционного объединения, которое бы вместо пушек делало масло. Вместе с тем, ближневосточные религиозные деятели наверняка хотели бы избежать на этом пути и другой крайности, характерной для современной Европы, доминирования агрессивной формы лаицизма, выталкивающей Церковь из общественного пространства и маргинализирующей ее.

Отказ от концепции «религиозное меньшинство — большинство» и переход на позицию равного «гражданства» является одним из первых шагов по созданию нового Ближнего Востока. На церковном уровне поддержку этой идее сегодня обозначили лидеры мусульман и христиан в Египте и христиан в Ливане. Слово за президентами стран и политическими партиями. Возможно, во время встречи генерала Ауна в Ватикане с папой Франциском станет понятно, какова позиция светских властей в отношении инициативы, выдвинутой частью религиозного ближневосточного сообщества.