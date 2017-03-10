В Армении стартовала предвыборная гонка в парламент, венцом чего станет голосование 2 апреля. Итоги определены медиатором этого процесса. Предстоящие выборы принципиально различаются от предыдущих (любого уровня) тем, что Ереван вслед за соседней Грузией переходит на парламентскую модель республики.

Photolur

Пожалуй, самым частым обывательским вопросом в эти дни в Армении является вопрос — за кого будешь голосовать? Но сегодняшняя ситуация с выборами в Армении описывается одной фразой — игра в одни ворота. Можно голосовать за разные блоки и партии, за разных кандидатов. Но фишка в том, что в любом случае это чужая партия, чужой выбор, а не голосующего.

Голосование за правящую Республиканскую партию — административный ресурс. За призванного Саргсяном по случаю выборов царукяновскую «процветающую» — да, пожалуйста. За якобы «прозападную» «Армянское возрождение» — Артура Багдасаряна — тоже выбор. Бывшее «Наследие» вкупе с выпавшим из команды Саргсяна экс-министром обороны Сейраном Оганяном и кочаряновским мининдел Варданом Осканяном? О вкусах не спорят. Можно проголосовать за «Дашнакцутюн». Они традиционно центристы с креном в сторону властей.

Ну, и еще по мелочи — «свободные демократы» и уже почти немолодые, но активные парламентарии из партии «Елк» («Выход»). Хотя именно здесь таится возможность форс-мажорного для власти развития ситуации, но шансы на это минимальны. Силовые структуры Армении не раз доказывали свою результативность (не эффективность) в таких ситуациях.

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Gardmanahay Кризис с заложниками в Ереване. 2016 год

Это — все заполненная фигурами перед апрельскими выборами доска. Правила тоже определены медиатором в виде новой Конституции РА и Избирательного кодекса. В итоге есть одобренные верховным участники процесса, есть и правила. Выбраны они монопольно, и поражение сценаристов исключено. Исключено в том случае, если вероятность результативности спонтанных действий отдельных групп лиц будет сведена к нулю.

Речь идет о таких инициативах, как захват полицейского полка в Ереване летом 2016 года вооруженной группой лиц. Их лидер Жирайр Сефилян к тому моменту уже месяцами топтал коридоры гбшников. В связи с чем о спонтанности действий, так называемых, саснацреровцев можно говорить лишь условно, поскольку подготовка такого масштабного теракта скрыть сложно в двух случаях: или спецслужбами руководят непрофессиональные люди, или сам теракт готовят лица, возможные действия которых не поддаются логическому анализу. Не исключено, что сработал «миксовый» вариант.

Однако такая инициатива, случись в ходе выборов, может быть подхвачена, к примеру, «елкцами», которых представляет в ином числе и бывший журналист Никол Пашинян. Его натасканность на зомбирование толпы общественность наблюдала не раз.

Kremlin.ru Серж Саргсян

Фигуры на сегодняшней выборной шахматной доске расставлены одним человеком — президентом страны Сержем Саргсяном. Так что, как ни ходи, включаешься в игру, процесс и итог которой спланирован им. Если, конечно, акция наподобие захвата полицейского полка не совпадет с поствыборными беспорядками, которые не оседлает способная повести за собой и обладающими для этого навыками толпу личность. То есть, развитие умелой контригры на слабостях властей при цейтноте последних.