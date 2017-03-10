Выборы в Армении: Саргсян расставил фигуры и определил правила игры
В Армении стартовала предвыборная гонка в парламент, венцом чего станет голосование 2 апреля. Итоги определены медиатором этого процесса. Предстоящие выборы принципиально различаются от предыдущих (любого уровня) тем, что Ереван вслед за соседней Грузией переходит на парламентскую модель республики.
Пожалуй, самым частым обывательским вопросом в эти дни в Армении является вопрос — за кого будешь голосовать? Но сегодняшняя ситуация с выборами в Армении описывается одной фразой — игра в одни ворота. Можно голосовать за разные блоки и партии, за разных кандидатов. Но фишка в том, что в любом случае это чужая партия, чужой выбор, а не голосующего.
Голосование за правящую Республиканскую партию — административный ресурс. За призванного Саргсяном по случаю выборов царукяновскую «процветающую» — да, пожалуйста. За якобы «прозападную» «Армянское возрождение» — Артура Багдасаряна — тоже выбор. Бывшее «Наследие» вкупе с выпавшим из команды Саргсяна экс-министром обороны Сейраном Оганяном и кочаряновским мининдел Варданом Осканяном? О вкусах не спорят. Можно проголосовать за «Дашнакцутюн». Они традиционно центристы с креном в сторону властей.
Ну, и еще по мелочи — «свободные демократы» и уже почти немолодые, но активные парламентарии из партии «Елк» («Выход»). Хотя именно здесь таится возможность форс-мажорного для власти развития ситуации, но шансы на это минимальны. Силовые структуры Армении не раз доказывали свою результативность (не эффективность) в таких ситуациях.
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Это — все заполненная фигурами перед апрельскими выборами доска. Правила тоже определены медиатором в виде новой Конституции РА и Избирательного кодекса. В итоге есть одобренные верховным участники процесса, есть и правила. Выбраны они монопольно, и поражение сценаристов исключено. Исключено в том случае, если вероятность результативности спонтанных действий отдельных групп лиц будет сведена к нулю.
Речь идет о таких инициативах, как захват полицейского полка в Ереване летом 2016 года вооруженной группой лиц. Их лидер Жирайр Сефилян к тому моменту уже месяцами топтал коридоры гбшников. В связи с чем о спонтанности действий, так называемых, саснацреровцев можно говорить лишь условно, поскольку подготовка такого масштабного теракта скрыть сложно в двух случаях: или спецслужбами руководят непрофессиональные люди, или сам теракт готовят лица, возможные действия которых не поддаются логическому анализу. Не исключено, что сработал «миксовый» вариант.
Однако такая инициатива, случись в ходе выборов, может быть подхвачена, к примеру, «елкцами», которых представляет в ином числе и бывший журналист Никол Пашинян. Его натасканность на зомбирование толпы общественность наблюдала не раз.
Фигуры на сегодняшней выборной шахматной доске расставлены одним человеком — президентом страны Сержем Саргсяном. Так что, как ни ходи, включаешься в игру, процесс и итог которой спланирован им. Если, конечно, акция наподобие захвата полицейского полка не совпадет с поствыборными беспорядками, которые не оседлает способная повести за собой и обладающими для этого навыками толпу личность. То есть, развитие умелой контригры на слабостях властей при цейтноте последних.