Очередной «депутатский скандал» в Крыму. Прокуратура бездействует
В Феодосии разразился новый скандал, связанный с местным депутатским корпусом. На 67-й сессии депутаты горсовета Феодосии рассмотрели и отклонили требования, изложенные в представлении прокуратуры «Об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства при предоставлении справок о доходах депутатами Феодосийского горсовета». В документе идет речь о четырех народных избранниках (Олег Алпатов, Валерий Дуцелович, Евгений Горденко, Наталья Паша). Что же «забыли» указать обиженные прокурором феодосийские депутаты? Это квартиры и дома, находящиеся в пользовании супругов и детей, а также участие в уставных капиталах ООО, комментирует издание «Крымские новости».
Как сообщает местное издание KafaNews, прокурор Феодосии Виталий Степанов до начала голосования призвал парламентариев не отклонять его требования. Он заявил, что Закон о противодействии коррупции, закон о государственной службе одинаковы для всех, и их следует исполнять. Однако руководство феодосийского горсовета в лице заместителя председателя горсовета Петра Полтавского уверено, что депутаты просто… не знали, как правильно заполнять декларации. Потому не внесли туда полные данные о доходах. Однако прокурор Виталий Степанов парировал, что «часть депутатов умышленно не указала сведения об осуществлении предпринимательской деятельности — о том, что они — учредители коммерческих организаций. Если это просто безответственное отношение к заполнению деклараций, то это, ни в коем случае, не может свидетельствовать о том, что мы должны понять и простить депутатов».
Депутаты горсовета Феодосии решили дать отпор законным требованиям прокуратуры и проявить сомнительную корпоративность. В итоге представление было отклонено.
Отметим, что подобные нарушения были выявлены не только в Феодосии, но и в других городах Крыма депутаты так же проявили корпоративность и отклонили требования прокуратуры. Прокуратура обратилась с исками в суд о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным. Суды исковые требования прокуратуры удовлетворили и обязали представительные органы местного самоуправления принять решения о досрочном прекращении полномочий депутатов. Решения судов исполнено. В общей сложности 12 депутатов в Крыму были лишены своих полномочий. По данным прокуратуры РК, значительная часть выявленных в 2016 году нарушений связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений, комментирует местное издание Sevas. Однако почему-то феодосийский прокурор не последовал примеру коллег. И не стал продолжать борьбу за очищение депутатского корпуса от проштрафившихся «избранников народа». Это вызвало, мягко говоря, непонимание общественности города.
«В таком случае прокуратура Феодосии должна была проявить принципиальность. И довести начатое дело до конца, как это произошло в других аналогичных случаях в Крыму. Иначе потеряем остатки веры в справедливость», — заявил корреспонденту ИА REGNUM житель города Николай Н.
«Мне, простому рядовому гражданину, непонятна позиция прокурора Феодосии Виталия Степанова. Почему он до сих пор не подал заявление в суд о досрочном прекращении полномочий депутатов за нарушения требований антикоррупционного законодательства, как это сделали его коллеги в других городах Крыма? Ведь складывается впечатление, что у нас в городе законы не работают. А прокуратура покрывает нерадивых депутатов от партии «Единая Россия». Или пусть тогда прокурор признает свою ошибку и сделает заявление, что представление, которое было отклонено городским советом, он внес незаконно и депутаты закон не нарушали. Я направил письмо на имя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с жалобой по факту бездействия прокурора Феодосии Республики Крым», — отметил в интервью ИА REGNUM феодосийский предприниматель Антон Чаликов.
Напомним, что это не первый случай депутатского скандала в Феодосии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период выборной компании в местные органы власти в 2016 году по решению Феодосийского городского суда, была отменена регистрация кандидатом в депутаты местного горсовета общественного деятеля Артема Мельниченко. Электорат Артема Мельниченко уверен, что его сняли с выборов как активного и «неудобного» для властей человека. А процедура снятия Мельниченко с выборов вызвала много вопросов у юристов.
«Никакого нарушения закона в том, что Артем Мельниченко оплатил подписные листы позже регистрации нет. Самое серьезное, что могло здесь быть — предупреждение от комиссии. Но и тут — он мог договориться с типографией, что оплатит позже. Это не должно повлечь за собой снятие с выборов. Это местная самодеятельность крымских властей, которые оказали таким образом «медвежью услугу» федеральной российской власти. Такие действия являются дискредитацией российской власти и вызывают недовольство населения в Крыму», — прокомментировал ситуацию российский эксперт по вопросам местного самоуправления, экс-мэр города Калуги Виталий Черников.
Однако суды всех инстанций в Крыму отклонили претензии Артема Мельниченко. И сейчас он возлагает надежды только на Верховный суд России.
«По данным социологических опросов, Феодосийский городской округ является одним из самых коррумпированных в Крыму. Мы ждем реальных действий от властей и по борьбе с коррупцией, и по диалогу с гражданским обществом, и по вопросу создания территориального общественного самоуправления. Много и других наболевших тем. Отступать мы не намерены. И рассчитываем, что в Москве нас услышат», — заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM глава инициативной группы по созданию ТОС «Биостанция» Александр Дидуленко. Но, похоже, воз и ныне там.