В Феодосии разразился новый скандал, связанный с местным депутатским корпусом. На 67-й сессии депутаты горсовета Феодосии рассмотрели и отклонили требования, изложенные в представлении прокуратуры «Об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства при предоставлении справок о доходах депутатами Феодосийского горсовета». В документе идет речь о четырех народных избранниках (Олег Алпатов, Валерий Дуцелович, Евгений Горденко, Наталья Паша). Что же «забыли» указать обиженные прокурором феодосийские депутаты? Это квартиры и дома, находящиеся в пользовании супругов и детей, а также участие в уставных капиталах ООО, комментирует издание «Крымские новости».

Maxpixel.freegreatpicture.com Остановить коррупцию

Как сообщает местное издание KafaNews, прокурор Феодосии Виталий Степанов до начала голосования призвал парламентариев не отклонять его требования. Он заявил, что Закон о противодействии коррупции, закон о государственной службе одинаковы для всех, и их следует исполнять. Однако руководство феодосийского горсовета в лице заместителя председателя горсовета Петра Полтавского уверено, что депутаты просто… не знали, как правильно заполнять декларации. Потому не внесли туда полные данные о доходах. Однако прокурор Виталий Степанов парировал, что «часть депутатов умышленно не указала сведения об осуществлении предпринимательской деятельности — о том, что они — учредители коммерческих организаций. Если это просто безответственное отношение к заполнению деклараций, то это, ни в коем случае, не может свидетельствовать о том, что мы должны понять и простить депутатов».

Депутаты горсовета Феодосии решили дать отпор законным требованиям прокуратуры и проявить сомнительную корпоративность. В итоге представление было отклонено.

Отметим, что подобные нарушения были выявлены не только в Феодосии, но и в других городах Крыма депутаты так же проявили корпоративность и отклонили требования прокуратуры. Прокуратура обратилась с исками в суд о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным. Суды исковые требования прокуратуры удовлетворили и обязали представительные органы местного самоуправления принять решения о досрочном прекращении полномочий депутатов. Решения судов исполнено. В общей сложности 12 депутатов в Крыму были лишены своих полномочий. По данным прокуратуры РК, значительная часть выявленных в 2016 году нарушений связана с несоблюдением государственными и муниципальными служащими антикоррупционных запретов и ограничений, комментирует местное издание Sevas. Однако почему-то феодосийский прокурор не последовал примеру коллег. И не стал продолжать борьбу за очищение депутатского корпуса от проштрафившихся «избранников народа». Это вызвало, мягко говоря, непонимание общественности города.

«В таком случае прокуратура Феодосии должна была проявить принципиальность. И довести начатое дело до конца, как это произошло в других аналогичных случаях в Крыму. Иначе потеряем остатки веры в справедливость», — заявил корреспонденту ИА REGNUM житель города Николай Н.

«Мне, простому рядовому гражданину, непонятна позиция прокурора Феодосии Виталия Степанова. Почему он до сих пор не подал заявление в суд о досрочном прекращении полномочий депутатов за нарушения требований антикоррупционного законодательства, как это сделали его коллеги в других городах Крыма? Ведь складывается впечатление, что у нас в городе законы не работают. А прокуратура покрывает нерадивых депутатов от партии «Единая Россия». Или пусть тогда прокурор признает свою ошибку и сделает заявление, что представление, которое было отклонено городским советом, он внес незаконно и депутаты закон не нарушали. Я направил письмо на имя Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с жалобой по факту бездействия прокурора Феодосии Республики Крым», — отметил в интервью ИА REGNUM феодосийский предприниматель Антон Чаликов.

Напомним, что это не первый случай депутатского скандала в Феодосии. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период выборной компании в местные органы власти в 2016 году по решению Феодосийского городского суда, была отменена регистрация кандидатом в депутаты местного горсовета общественного деятеля Артема Мельниченко. Электорат Артема Мельниченко уверен, что его сняли с выборов как активного и «неудобного» для властей человека. А процедура снятия Мельниченко с выборов вызвала много вопросов у юристов.

«Никакого нарушения закона в том, что Артем Мельниченко оплатил подписные листы позже регистрации нет. Самое серьезное, что могло здесь быть — предупреждение от комиссии. Но и тут — он мог договориться с типографией, что оплатит позже. Это не должно повлечь за собой снятие с выборов. Это местная самодеятельность крымских властей, которые оказали таким образом «медвежью услугу» федеральной российской власти. Такие действия являются дискредитацией российской власти и вызывают недовольство населения в Крыму», — прокомментировал ситуацию российский эксперт по вопросам местного самоуправления, экс-мэр города Калуги Виталий Черников.

Однако суды всех инстанций в Крыму отклонили претензии Артема Мельниченко. И сейчас он возлагает надежды только на Верховный суд России.

«По данным социологических опросов, Феодосийский городской округ является одним из самых коррумпированных в Крыму. Мы ждем реальных действий от властей и по борьбе с коррупцией, и по диалогу с гражданским обществом, и по вопросу создания территориального общественного самоуправления. Много и других наболевших тем. Отступать мы не намерены. И рассчитываем, что в Москве нас услышат», — заявил ранее корреспонденту ИА REGNUM глава инициативной группы по созданию ТОС «Биостанция» Александр Дидуленко. Но, похоже, воз и ныне там.