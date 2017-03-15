Проводя регулярные пуски баллистических ракет, Северная Корея готовится к началу ядерной войны, демонстрируя способность сдержать вторжение сил США и Южной Кореи, пишет Джефф Льюис в статье для The Foreign Policy.

Tormod Sandtorv Северокорейский плакат

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Так, автор отмечает, что ни один из пусков ракет, осуществленных 6 марта КНДР, не стал давно ожидаемым испытанием межконтинентальной баллистической ракетой, способной достичь территории США, тем не менее залпа из четырех ракет, по-своему, было достаточно. Пхеньян довольно красноречиво продемонстрировал слова беглого северокорейского дипломата Тхэ Йон Хо, по словам которого КНДР завершает последние приготовления к снаряжению своих подразделений ядерным оружием.

Иными словами, Пхеньян готовит наступательную доктрину для широкомасштабного использования ядерного оружия на начальных этапах конфликта. Если совместить это с тем, что известно о военных планах США и Южной Кореи, возникают значительные вопросы относительно того, как кризис на Корейском полуострове может вылиться в ядерную войну до того, как об этом в своем Twitter успеет написать президента США Дональд Трамп.

Если прежде запуски ракет КНДР носили исключительно испытательный характер, то в последние годы эти пуски стали военными учениями, проводимыми по всей стране. Вооруженные силы страны отрабатывают теперь применение своих ракет на случай ядерной войны. И КНДР не скрывает этого. Так, в 2016 году после пуска одной из своих ракет Пхеньян опубликовал карту, на которой было указано место падения ракеты. Оно находилось на таком же расстоянии, как и южнокорейский портовый город Пусан.

«Учения завершились ограничением дальности действия симулируемыми условиями нанесения превентивных ударов по портам и аэродромам на театре боевые действия в Южной Корее, где будет остановлено ядерное оружие империалистов США», — гласило официальное заявление КНДР.

На этот раз КНДР запустила четыре ракеты «увеличенной дальности действия», достигшие расстояния, необходимого для нанесения удара по базе сил США в японском Ивакуни. И в этот раз Пхеньян открыто заявил о своих намерениях. Так, указывается, что в учениях «применялись артиллерийские подразделения Хвасон стратегических сил Корейской народной армии, в чьи задачи входит нанесение удара по базам американского империалистического агрессора в Японии в случае нападения на КНДР».

С чем же связаны эти учения, в рамках которых отрабатывается уничтожение сил США в Японии? Так, США и Южная Корея проводят крупнейшие ежегодные учения, известные как «Фоул игл». В них участвуют тысячи военнослужащих США и Южной Кореи, авианосец, бомбардировщики и многоцелевые истребители F-35, расположенные на базе в Ивакуни.

«Фоул игл» является отработкой военных планов по превентивному удару по Северной Корее, для которой эти учения являются, по сути, генеральной репетицией вторжения. При этом в нынешнем году, по некоторым данным, планируется провести отработку воздушного десантирования на объекты ядерной инфраструктуры КНДР.

Действие Пхеньяна можно объяснить просто контрмерами на «Фоул игл». Так, если США отрабатывает вторжение, то КНДР отрабатывает нанесение ударов для сдерживания этого вторжения. Наибольшее беспокойство при всем при этом вызывает то, что военные планы КНДР, США и Южной Кореи могут взаимодействовать. Учения КНДР не оставляют почти никаких сомнений относительно того, что Пхеньян планирует применить большое число ядерных зарядов против США по всей Японии и Южной Кореи для ослабления вторжения.

По словам северокорейских перебежчиков, Пхеньян надеется, что нанеся массовые потери и разрушение в первые дни конфликта, КНДР сможет принудить Вашингтон и Сеул к отказу от вторжения. Хотя официальные лица США любят называть Ким Чен Ына самоубийцей, способным нанести широкомасштабный ядерный удар, очевидно, что неядерными силами отвратить нападение США на Ирак и Ливию оказалось невозможным. Именно для этого и создаются межконтинентальные ракеты — чтобы остановить Трампа от шагов, о которых он пожалеет, после того как Пхеньян уничтожит Сеул и Токио.

Есть еще один элемент стратегического планирования Пхеньяна. Так, северокорейский режим должен будет нанести удар сразу, прежде чем будет уничтожен Ким Чен Ын или прежде чем американо-южнокорейский спецназ найдет и уничтожит его ракетные части. Поэтому он должен будет наносить удар первым, если перед ним встанет такая необходимость.

Но нанесение первого удара является и стратегией США. Это означает, что в случае кризиса давление будет нарастать. Какую бы сдержанность ни проявили Трамп и Ким Чен Ын, каждый из них будет испытывать необходимость нанести удар прежде, чем его опередит соперник. Затем не стоит забывать о Южной Корее, которая имеет собственный план нанесения превентивных ударов, отдельный от США. Он тоже основан на первом применении ядерных ракет.

Вооруженная межконтинентальной ракетой КНДР — окончательная цель Ким Чен Ына. Такой потенциал станет последней картой, с помощью которой сможет играть северокорейский лидер. Однако такое же важное значение, как и это оружие, если не большее, имеет то, как может начаться война. Важно понимать, способствуют ли военные планы с обеих сторон обострению или ослаблению угрозы вооруженного столкновения. Хотя пуск 6 марта и не был испытанием межконтинентальной ракеты, однако в свете очередных учений это было предупреждение.