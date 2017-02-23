Говоря про фильм «Лунный свет», получивший на днях главный «Оскар», стоит разделять художественный уровень картины и возможные причины его возвышения на фоне остальных. Попробуем разобраться, есть ли конъюнктура в решении киноакадемиков по определению лауреата, в том числе и общая, в отношении остальных номинаций, хотя можно дать ответ на этот вопрос сразу, поинтересовавшись, о ком говорили на церемонии награждения «Оскар» чаще всего.

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США Поиск правды

«Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса — типичное «черное» кино. Определяется это по многим признакам, первичный из которых — жизненные проблемы афроамериканцев, обитающих в трущобах. Черные режиссер и актеры, а также рэп в качестве музыкального фона — факторы вторичные, но без них фильм сложно будет отнести к «черным». Действие картины происходит в Майами, где живет большая кубинская диаспора, убежавшая от режима Кастро. Наставник главного героя, по имени Хуан, родился на Острове свободы, но вырос и тянет тяжелую лямку наркоторговца в США. Актер Махершала (полное имя: Махершалалхашбаз) Али получил за эту роль «Оскар» и стал первым мусульманином-обладателем награды за исполнительское мастерство. Темнокожих кубинцев вообще всего десять процентов, так что вероятность того, что в одном персонаже сойдутся эмигрант и афроамериканец, достаточно мала. Еще менее реалистичным предстает гомосексуальное влечение темнокожего и латиноамериканца друг к другу. В жизни подобное, наверное, случается, но в содержание главных «оскаровских» номинантов, такая связь попадает впервые. Интересно, что академики не выделили никого из персонажей-любовников как актеров, что свидетельствует о том, что в «Лунном свете» значима не столько художественная составляющая, но и поднятая тема.

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США Спасение

По словам режиссера, он снимал фильм про то, что нужно быть сильным в самоутверждении. Причем неважно, кем ты являешься — драгдилером или поваром, — внутренняя сексуальная ориентация важнее, и правильный человек должен найти в себе силы для согласия с самим собой. Нельзя понимать «Лунный свет» как историю про сложность самореализации геев в обществе, это слишком топорное прочтение, да и проблемы такой для США в данное время нет — по крайней мере, она не затрагивается в кинематографе. По этой теме есть данные опроса Института Гэллапа, в 2012 году опросившего 121 тыс. американцев и обнаружившего, что процент геев-афроамериканцев (4,5%) в полтора раза выше, чем среди представителей нетрадиционной ориентации среди белых. Так как любое признание возможности такого расхождения ведет к расистским выводам (выходит, если геев разный процент, расы не равны), то столь неравномерное распределение социологи попытались объяснить нежеланием белокожих признаваться, что их тянет к своему же полу. Отсюда получается, что белые гораздо больше страдают от гомофобии, нежели афроамериканцы, и если нужно привлечь общественное внимание к проблеме гонения геев, то «Лунный свет» годится для этого в меньшей степени, чем какая-нибудь «Горбатая гора». Следовательно, «оскароносная» картина Барри Дженкинса это, прежде всего, любовная гей-драма, или просто любовная драма (для тех, кто считает затронутые проблемы универсальными для обоих полов).

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США Пережить предательство

«Лунный свет» действительно очень качественно снятая картина. В фильме крутая нарративная структура повествования, можно сказать, модная. Это не навороченная стилистика, как в «12 лет рабства», режиссер которой Маккуин прежде набивал руку на видеоарте. Форма «Лунного света» близка к недавней «Афере под прикрытием» с Брайаном Крэнстоном. История рассказывается не последовательно, «в лоб», но с некоторыми пропусками, неважными с точки зрения развития сюжета. Другим интересным элементом сценария является вода как метафора стихии, в которой происходит инициация главного героя, по форме больше напоминающая крещение, проведенное Хуаном. На том же берегу моря происходит первое проявление любовной страсти. Главный герой постоянно коммуницирует с водой, погружаясь в нее и принимая внутрь в трудные моменты. Еще одним визуальным маркером является голубой цвет, точнее, его оттенки, вплоть до фиолетового, отражающие внутренние переживания протагониста.

В общем, кино сложное, но как-то не соответствующее званию лауреата главного «Оскара», — крепкий субкультурный инди-фильм, максимум годящийся в победители «Сандэнса». Поэтому никто в зале не стал кричать, топать и свистеть, когда на сцену ошибочно получать награду поднялась команда «Ла-Ла Ленд». Все восприняли это, как само собой разумеющееся. Есть еще один фактор, трудно совместимый с победой на «Оскаре», и это маленький бюджет — 1,5 миллиона долларов. Это мизерная цифра, самая низкая среди всех победителей и, скорее всего, номинантов. Не секрет, что на пути простой номинации на высшую награду американской киноиндустрии нужно вложить до 10 миллионов долларов, что не всегда под силу студиям, для которых овчинка может не стоить выделки. Несколько лет назад фильм Джей Си Чендора «Самый жестокий год» считался главным претендентом на «Оскар», но на его обязательную программу «раскрутки» банально не нашлось денег. В этом году похожая история произошла с «Молчанием» Скорсезе, хотя невыдвижение картины пытались объяснить опозданием. Словом, лента с бюджетом «Лунного света» никогда ранее не смогла быть номинированной, потому что у нее просто не тот полет. Как следствие, фильм спустя полторы недели после победы на «Оскаре» имеет самые низкие цифры сборов среди всех выдвинутых на главную кинопремию. Но здесь еще большую роль играет то, что тематика картины слишком далека от внимания масс.

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США Ночной Майями

В начале прошлого года некоторые из известных афроамериканцев публично бойкотировали церемонию награждения из-за того, что второй год подряд ни один из темнокожих актеров и актрис не попал в список номинантов. Скандал поднялся знатный, и президент Киноакадемии (кстати, афроамериканка) Шерил Бун Айзекс признала проблему, после чего состав 6000 членов был обновлен: среди 683 новоприбывших академиков был 41% черных и азиатов. По сути, организаторы премии согласились, что отсутствие афроамериканцев среди номинантов было связано с тем, что среди голосовавших за «Оскар» было 92 процента белых мужчин, в основном преклонного возраста. Вливания гендерно и расово разнообразных киноакадемиков ненамного улучшило ситуацию (процент белых стал 89), однако впервые в истории премии главную награду взяла «черная» драма, одновременно являющаяся еще и фильмом на ЛГБТ-тематику, что также ново для победителя. Число картин про проблемы афроамериканцев, представленное во всех номинациях, в этот раз было беспрецедентным — более десяти, и три из них претендовали на звание «лучший фильм». Впервые темнокожие исполнители были представлены во всех актерских пятерках претендентов, а в одной из них даже трижды, что также рекорд. Всего же, включая менее значимые номинации, на награды претендовали двадцать черных кинодеятелей, в число которых почему-то включили умершего 12 лет назад драматурга Аугуста Уилсона. В общем, все расы уважили.

Хотя, если вспомнить про мультикультурное разнообразие США, то может показаться, что все проблемы только впереди. Например, латиноамериканцев в Новом свете в полтора раза больше, чем афроамериканцев, а за последние пять лет во всех четырех актерских номинациях участвовала лишь одна испаноязычная исполнительница, да и ту любят записывать в афроамериканки из-за темного цвета кожи (Люпита Нионго, родившаяся в Кении и переехавшая сначала в Мексику, затем в США). Возможно, этническая группа выходцев из Латинской Америки молчит из-за того, что ее представители три года подряд становились лучшими режиссерами и шесть лет подряд лучшими операторами? Азиатов тоже зажимают: в номинацию «лучшая женская роль» они пробились лишь однажды — более восьмидесяти лет назад, и ничего не получили! Год назад политикой «Оскара» по отношению к открытым геям возмущался Иэн Маккеллен, — мол, за роли гомосексуалов награды дают, а вот актеров-представителей ЛГБТ не жалуют! В этом году к хору недовольных присоединилась первая номинантка-трансгендер, которая осуждала устроителей из-за того, что ей не нашлось места среди выступавших, поэтому бойкот! Словом, каждый представитель меньшинств тянет одеяло на себя и чуть что кричит о том, что его группу обделяют.

Цитата из к/ф «Лунный свет». реж Барри Дженкинс. 2016. США На пути к самому себе

Главным фактором, ставшим определяющим в победе «Лунного света», стал президент Дональд Трамп, которого поминали со сцены чаще, чем кого другого. Именно политика нового руководства страны, которая осуждалась людьми культуры и искусства как нетерпимая по отношению к мигрантам и меньшинствам, помогла соответствующим трендам привлечь к себе особое внимание. В знак протеста против антииммиграционного закона не поехал в США иранский режиссер Асгар Фархади. Его картина в итоге выиграла в номинации «лучший иноязычный фильм», хотя изначально фаворитом считался австрийский «Тони Эрдманн». Еще одному члену съемочной группы документальной ленты «Белые шлемы» запретили въезд, как сирийцу, и его фильм победил!

Политическая изнанка кинопремии в этом году лезла со сцены во всей неприглядности. Когда в 2003 году во время награждения Майкл Мур попытался прокричать про позор Бушу, то его речь заглушил оркестр, а лауреата попросили со сцены. Теперь шутки в адрес новоизбранного президента произносил ведущий, причем их количество зашкаливало. Например, Трампу вынесли благодарность, потому что год назад самым расистским был «Оскар», а теперь сами-поймите-кто. В этой атмосфере фильм, в котором затрагивались темы мигрантов и меньшинств, не мог не стать лучшим, потому что главная награда — это еще и плевок в сторону Белого дома, который обвиняют в различных нетерпимостях. Мерилом в данной ситуации может предстать зритель, который снова плохо следил за трансляцией церемонии — телеаудитория вновь понизилась, что можно объяснить все меньшим интересом масс по отношению к политически ангажированным деятелям Голливуда. Сработал эффект Трампа, благодаря которому Америкой руководит новый президент: телевидение пренебрегает интересами большинств.

«Лунный свет» отлично вписался в предложенную Обамой схему киноисторий, которую прежний глава государства озвучил на фоне прошлогоднего расового скандала. Мол, снимайте про всех простых людей и давайте возможность высказываться каждому. В итоге, такой фильм сняли и наградили. Геев, трансгендеров, мусульман, афроамериканцев и прочие меньшинства отметили, но что-то опять пошло не так. Трамп сначала обошел церемонию молчанием, сколько бы ведущий не взывал к нему через телеэкран. Затем президент назвал «Оскар» политизированным и скучным, с чем трудно поспорить. Парадокс заключается в том, что именно Трамп раздал награды, а не киноакадемики, которые пытались сделать что-то «от противного».

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