Подземный дворец коммунизма: Станция «Таганская Кольцевая»
Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.
Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.
Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.
Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.
Станция Кольцевой Линии Московского метрополитена «Таганская Кольцевая».
Открыта 1 января 1950 года. Название получила по таганской площади.
Архитекторы: А. С. Рыжков, А. А. Медведев.
Архитекторы вестибюлей те же.
Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (53 м). Пилоны плавно переходят в своды станции. Над арочными проемами проходов своды имеют стрельчатые кессоны. На пилонах во всю высоту сделаны неглубокие стрельчатые ниши с мозаикой (скульпторы: Е. П. Блинова, П. М. Кожин, А. Г. Сотников, А. Д. Бержитская, З. С. Соколова). В центре композиции медальоны с профилями бойцов Красной Армии и знаками различия родов войск.
Ниже, на белом свитке, — надпись «Слава героям морякам, танкистам, артиллеристам, кавалеристам, пехотинцам, железнодорожникам, партизанам». Между медальоном и свитком, соответствующие батальные сцены.
Выше медальонов в растительном орнаменте вплетены изображения (один вариант) Дмитрия Донского Александра Невского и кораблей или (другой вариант) орденов Минина и Пожарского.
Всего 32 панно, из них каждая повторяется четырежды. На панно центрального зала — голубой фон, боковых залов — белый.
Путевые стены оформлены белым рельефным кафелем, с мраморными пилястрами напротив пилонов. Пол в центральном зале выложен квадратными стенами белого гранита и черного габбро, во вставках — Восьмиконечные звезды из красного гранита. Люстры сочетаются по цвету с оформлением пилонов.
В торце ранее располагалась скульптурная композиция «Сталин в окружении трудящихся на красной площади» (скульпторы: Е. П. Блинова, П. А. Баландин). Два эскалаторных пролета разделены залом со сферическим куполом. Поверхность купола покрыта уменьшающимися к вершине кессонами. В центре купола панно «Салют Победы» (автор А. К. Ширяева). В Вестибюле стены облицованы светлым мрамором.
Эскалаторный зал — обширное прямоугольное помещение с куполом по центру.