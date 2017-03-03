Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Таганская Кольцевая»

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы, во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Таганская Кольцевая»

Станция Кольцевой Линии Московского метрополитена «Таганская Кольцевая».

Открыта 1 января 1950 года. Название получила по таганской площади.

Архитекторы: А. С. Рыжков, А. А. Медведев.

Архитекторы вестибюлей те же.

Конструкция пилонная трехсводчатая глубокого заложения (53 м). Пилоны плавно переходят в своды станции. Над арочными проемами проходов своды имеют стрельчатые кессоны. На пилонах во всю высоту сделаны неглубокие стрельчатые ниши с мозаикой (скульпторы: Е. П. Блинова, П. М. Кожин, А. Г. Сотников, А. Д. Бержитская, З. С. Соколова). В центре композиции медальоны с профилями бойцов Красной Армии и знаками различия родов войск.

Николай Иванов ИА REGNUM Своды над арочными проемами проходов. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Ниша с мозаикой. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Ниже, на белом свитке, — надпись «Слава героям морякам, танкистам, артиллеристам, кавалеристам, пехотинцам, железнодорожникам, партизанам». Между медальоном и свитком, соответствующие батальные сцены.

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям кавалеристам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям морякам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям пехотинцам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям железнодорожникам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям артиллеристам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям партизанам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Медальон «Слава героям танкистам». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Выше медальонов в растительном орнаменте вплетены изображения (один вариант) Дмитрия Донского Александра Невского и кораблей или (другой вариант) орденов Минина и Пожарского.

Николай Иванов ИА REGNUM В растительном орнаменте вплетено изображение Дмитрия Донского. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM В растительном орнаменте вплетено изображение Минина. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM В растительном орнаменте вплетено изображение Минина и Пожарского. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Всего 32 панно, из них каждая повторяется четырежды. На панно центрального зала — голубой фон, боковых залов — белый.

Николай Иванов ИА REGNUM Путевые стены оформлены белым рельефным кафелем, с мраморными пилястрами напротив пилонов. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Путевые стены оформлены белым рельефным кафелем, с мраморными пилястрами напротив пилонов. Пол в центральном зале выложен квадратными стенами белого гранита и черного габбро, во вставках — Восьмиконечные звезды из красного гранита. Люстры сочетаются по цвету с оформлением пилонов.

В торце ранее располагалась скульптурная композиция «Сталин в окружении трудящихся на красной площади» (скульпторы: Е. П. Блинова, П. А. Баландин). Два эскалаторных пролета разделены залом со сферическим куполом. Поверхность купола покрыта уменьшающимися к вершине кессонами. В центре купола панно «Салют Победы» (автор А. К. Ширяева). В Вестибюле стены облицованы светлым мрамором.

Николай Иванов ИА REGNUM А. К. Ширяева. Панно «Салют Победы». Станция метро «Таганская Кольцевая»

Николай Иванов ИА REGNUM Стены вестибюля, облицованные светлым мрамором. Станция метро «Таганская Кольцевая»

Эскалаторный зал — обширное прямоугольное помещение с куполом по центру.