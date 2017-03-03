



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На фоне пусков баллистических ракет Северной Кореей, убийства с помощью нервно-паралитического газа сводного брата лидера КНДР, предположительно осуществленного по приказу из Пхеньяна, а также экономического удара Китая по Южной Корее, ситуация в Азии становится все более напряженной. К сожалению, администрация президента США Дональда Трампа лишь подливает масла в огонь, пишет Даг Бэндоу в статье для The National Interest.

Так, когда Китай выдвинул предложение заморозить северокорейскую ядерную и ракетную программы в обмен на отказ США и Южной Кореи от военных учений, посол США в ООН Никки Хейли заявила, что США «должны увидеть некий позитивный шаг со стороны Северной Кореи, прежде чем [Вашингтон] сможет воспринять серьезно» намерения КНДР.

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Одной угрозы нарастания обострения должно быть достаточно для того, чтобы пойти на контакт, однако посол Сеула в ООН Чо Тэ Юл отметил, что сейчас «не время говорить о каких-либо заморозках или диалоге с КНДР». Если не сейчас, то когда, и если не диалог, то что?

Так, по словам официального представителя Государственного департамента, глава дипломатического ведомства США Рекс Тиллерсон направляется в Азию для переговоров, чтобы «попытаться создать новый подход к Северной Корее». Этот подход может включать в себя все что угодно, поскольку посол Хейли подчеркнула, что она не может сказать, что США «исключают что-либо», иными словами, Вашингтон рассматривает все варианты.

Однако подразумевающаяся военная угроза лишь укрепит Пхеньян в его стремлении создать потенциал сдерживания, что вызовет беспокойство Сеула, на плечи которого и ляжет вся ноша вытекающего из этого конфликта. Подобный шаг сопряжен с большими рисками, даже если считать, что пока США будут наносить удары по ядерной инфраструктуре Северной Кореи, Пхеньян будут проявлять сдержанность. При этом посол Хейли назвала Ким Чен Ына «нерациональным человеком», но если она так считает, то почему ожидает, что он будет пассивно наблюдать за ударом США?

Какими могут быть другие варианты? Больше санкций, однако Китай до сих пор делал все, чтобы экономические ограничения не привели к кризису в КНДР. Поэтому Тиллерсону не стоит тратить время зря, пытаясь сказать КНР, что следует делать Пекину. Китайское руководство и так знает, что хотят США. Но пока Китай не готов принести Вашингтону геополитический подарок в виде своего союзника — КНДР. Если глава американской дипломатии действительно стремится к тому, чтобы продвигать «новый подход», тогда ему стоит быть готовым вести переговоры с КНР, отвечая на обеспокоенность Пекина относительно вероятности коллапса КНДР и враждебного Китаю объединения Кореи, в результате которого у границ Китая встанут вооруженные силы США.

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В действительности Пекин сделал шаг в сторону Вашингтона, отказавшись от импорта северокорейского угля в Китай. КНР на протяжении долгого времени выступала за то, чтобы США предложили Пхеньяну снизить градус враждебности, который и является причиной, по мнению китайского руководства, создания ядерной и ракетной программ. Неважно, согласится ли Тиллерсон или любое другое официальное лицо в Вашингтоне, политика США в любом случае виновата. Если Вашингтон хочет сотрудничества с КНР, США нужно не только брать, но и давать.

В действительности, зачем отвергать заморозку ядерной деятельности в обмен на отказ от учений? Два года назад Пхеньян уже выступал с подобным предложением, которое было отклонено. Вполне возможно, что КНДР не серьезна в своих намерениях, однако единственным способом узнать это будет принять её предложение. Отказ от военных маневров станет незначительной уступкой, тогда как шаг в сторону КНР в этом вопросе даст Вашингтону возможность потребовать со стороны Китая большей поддержки.

В сложившихся условиях жители Чжуннаньхая не забудут, что Вашингтон заблокировал предложение Пекина, которое могло привести к сокращению напряженности. Так, глава МИД КНР Ван И, который и выступил за соглашение о заморозке, отметил, что для разрешения нынешних вопросов необходимо «ходить на двух ногах», что означает не только введение санкций, но и перезапуск переговоров. Если США не пойдут на вторую часть, Китай, скорее всего, будет против первой.

В таком случае некоторые аналитики высказывают смелые предложения ввести санкции против финансовых институтов КНР, ведущих дела с КНДР. Сам Тиллерсон предложил убедить КНР соблюдать санкции, как того требует Вашингтон, что бы это ни значило. Однако ни руководство КНР, ни её народ не склонны поддаваться диктату внешних сил.

И действительно взрывная реакция Пекина на участие Южной Кореи в разворачивании систем THAAD на Корейском полуострове продемонстрировала силу китайского национализма в КНР. Хотя правительство и распаляет народное недовольство, общественный гнев вполне реален. Социальные сети полны требований бойкотирования южнокорейской продукции. Если требования Вашингтона приведут к обострению отношений между США и КНР, то такое развитие ситуации может негативно сказаться на других важных вопросах, в том числе торговле, территориальных спорах и Тайване.

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Возможно, администрация США не может видеть мир с точки зрения Пхеньяна и Пекина. В частности, посол США Хейли заявила, что Северная Корея дала достаточно поводов для того, чтобы считать их безответственными. Однако почему, задаётся вопросом автор. Только потому, что Ким Чен Ын и его окружение не бросаются в ноги официальным лицам США с мольбой о пощаде от правительства, которое меняло режимы в маленьких, по сути, беззащитных странах, когда это было удобно?

Северокорейский режим, подчеркивает автор, зол, недальновиден и даже безрассуден, однако нет оснований полагать, что Ким Чен Ын и его окружение страдают сумасшествием, а также намерены пойти на самоуничтожение или устроить конец света. В действительности склонность Вашингтона к военным вторжениям создала огромное число потенциальных противников, которые намерены создать инструмент сдерживания подобно Северной Корее. Это означает, что отправной точкой создания любого modus vivendi должно быть, как предлагает КНР, сокращение чувства неуверенности Пхеньяна.

Этого может оказаться недостаточно, однако режим Ким Чен Ына вряд ли развалится сам. Тем не менее такой шаг нужен для того, что заручиться поддержкой Китая. И у администрации Трампа имеется замечательная возможность сделать КНР партнером при решении проблемы Северной Кореи.

Так, Пекин испытывает недовольство по поводу КНДР, чей лидер Ким Чен Ын игнорирует рекомендации и интересы Китая. Пекин уже устал защищать то, что защищать невозможно, как, например, ликвидацию Ким Чон Нама. Руководство Китая также раздражено тем, что из-за действий КНДР США и Южная Корея пошли на военные шаги, которые противоречат КНР, в частности, разворачивание систем ПРО.

Однако Вашингтон должен вести переговоры с Пекином, а не указывать ему, что делать, если Белый дом стремится к сотрудничеству с КНР. Это, в свою очередь, потребует и готовности взаимодействовать с КНДР. Успех, без сомнения, не гарантирован, однако без перемены политики продолжение провалов почти точно гарантировано.