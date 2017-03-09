



Андрей Колеров. Крик. Ремейк. 2001

Один из самых причудливых аспектов всепоглощающего безумия в истории с Россией — это подчеркивание демократами изменений в платформе республиканцев относительно поставок оружия на Украину. Спор начался еще в июле 2016 года, когда либеральная Washington Post сообщала, что «кампания Трампа работала за кулисами, чтобы убедиться, что новая республиканская платформа не будет содержать призывов предоставить оружие Украине для борьбы с российскими повстанческими силами».

С тех пор демократы использовали это изменение республиканской риторики как доказательство того, что Трамп и его ключевые советники имеют связи с русскими, погрязли в коррупции и решают свои дела за счет интересов Америки. Сенатор-демократ Бен Кардин, член комитета по международным отношениям Сената, выступал от имени многих в своей партии, когда критиковал изменение в республиканской повестке в июльском письме к New York Times, описывая это как «опасное мышление», которое показывает, что Трампа контролирует (им манипулирует) Кремль. Демократы недавно возобновили эту линию атаки, когда советники Трампа признали, что именно представители кампании Трампа настояли на изменении платформы партии. Материал об этом вышел 3 марта в издании Talking Points Memo.

Эта попытка отождествить нежелание Трампа вооружать Украину с какой-то предательской преданностью Путину маскирует довольно очевидный факт, про который либералы сейчас изо всех сил пытаются забыть: что отказ снабжать Украину летальным оружием был стойким убеждением бывшего президента Барака Обамы. В оригинальной статье Post, в которой сообщается об изменении республиканской платформы, вскользь упоминалось: «Конечно, Трамп — не единственный политик, который выступает против отправки летального оружия на Украину. Президент Обама тоже решил не санкционировать отправку, несмотря на рекомендации сделать это от его главных европейских чиновников в Госдепартаменте и от военных».

U.S. Air Force Республиканец и демократ

Ранние сообщения в СМИ об этом противоречии также полны иронии: ведь всем известно, что вооружение Украины было давним желанием ястребов из Республиканской партии — таких как Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио, но Белый дом Обамы сопротивлялся такому давлению. «Республиканцы в Конгрессе одобрили предоставление оружия украинскому правительству, но Белый дом категорически отказался от одобрения таких шагов, заявив, что это только поощрит еще большее кровопролитие. Это тот редкий случай, когда политика администрации Обамы, похоже, согласуется с мыслями команды Трампа», — писало издание NPR в августе 2016 года.

Радикалы из Республиканской партии, в конечном итоге, объединилась с ястребиным крылом Демократической партии, и требовали, чтобы Обама предоставил Украине летальное оружие для борьбы с Россией, но Обама упорно отказывался. Как сообщала газета New York Times в марте 2015 года: «Президент Обама подвергается все большему давлению с обеих сторон и все большего числа чиновников внутри своего правительства, чтобы отправить оружие в эту страну. Но он, по-прежнему, не убежден в том, что это поможет». Когда Обама продолжил отказываться, руководители с обеих сторон пригрозили принять законопроект, который все же заставит Обаму вооружать Украину.

«Российский подход», который демократы теперь изображают предательским — избегать конфронтации и даже приспосабливаться к российским интересам не только на Украине, но и в Сирии — был одной из определяющих черт внешней политики Обамы. Этот факт, конечно, не следует преувеличивать: Обама занимался и провокационными действиями — такими, как шаги по дальнейшему расширению НАТО, и все же оказывал помощь Украине и развертывал систему ПВО на территории Румынии. Но он отверг большинство призывов [открыто] противостоять России. Это одна из основных причин, по которой «внешнеполитическая элита» (к которой, напомним, Обама вступив в должность относился с осуждением и от которой клялся отречься,) была так недовольна его президентством.

Новая статья корреспондента по политическим вопросам издания Politico Сьюзен Глассер повествует о войне, которую вела против Трампа «внешнеполитическая элита» Вашингтона, — она иллюстрирует этот пункт очень хорошо. В Politico часто дают голос людям из Вашингтона, показывая их трусость и предоставляя им анонимность, чтобы выразить себя. Статья Глассер, в основном состоящая из передачи взглядов анонимных высокопоставленных должностных лиц Обамы, содержит и такой замечательный отрывок: «Существует много общего между скептической миролюбивостью Обамы и «великим», но расплывчатым лозунгом «Америка прежде всего» Трампа. Оба считают вторжение в Ирак в 2003 году большой ошибкой, а запутанность ситуации на Ближнем Востоке — пустой тратой времени и денег. Оба устали от того, что Америка поддерживает законопроект о защите богатых стран Европы и Азии; оба пришли к власти, находясь в поисках лучших отношений с Россией… Между ними много преемственности», — настаивает источник. «Оба продвигают минималистскую, анти-интервенционистскую внешнюю политику. А Трамп озвучил многое из того, о чем думал Обама — просто он говорит это гораздо грубее». Но еще слишком рано для такого рода предположения, и никто [из СМИ] не хочет публиковать такие сравнения. «Честного разговора об этом, конечно, и быть не может», — сказал неназванный бывший чиновник Обамы. «Другими словами, демократы сейчас ведут войну и изображают предательской одну из центральных и наиболее устойчивых внешнеполитических позиций Барака Обамы, за которую он цеплялся, несмотря на атаки с обеих сторон, а также АНБ». Заметьте, не какой-нибудь анархист-индивидуалист типа Ноама Хомского рисует подобное сравнение, а бывший назначенец Обамы.

«Деятели внешней политики из обеих партий были в ярости, что Обама не стал противостоять России, и теперь ополчились на Трампа по той же причине (хотя они, конечно, ненавидят и боятся Трампа и по другим причинам, включая угрозу, которую, по их мнению, он представляет для сложившегося американского имперского типа управления: сочетание некомпетентности, нестабильности, токсичного пиара, дикости и идеологии), — пишет издание The Intercept. Глассер из Politico приводит слова одного из таких «заслуженных» деятелей: «Все, что я делаю. Все, над чем я работал в течение двух десятилетий, уничтожается».

Коренной сдвиг произошел также в результате фиксации демократами догмы — «Великой русской угрозы». Чтобы увидеть, насколько серьезен этот сдвиг в общественном мнении, просто взгляните на новые данные опроса CNN, которые показывают, что республиканцы и демократы совершили полный разворот в отношении общественности к России в течение восьми месяцев: «В новом опросе 34% респондентов назвали Россию «очень серьезной» угрозой, по сравнению с 21% в мае 2016 года. Прошлой весной республиканцы в два раза больше, чем демократы, считали Россию серьезной угрозой (30% республиканцев, 15% демократов). Теперь цифры поменялись местами ‑ и демократы в два раза чаще считают Россию серьезной угрозой (51% среди демократов, 24% — среди республиканцев)».

«Навязчивая идея демократов по поводу России не просто привела их к расследованию «взлома» [выборов президента США] и подозрениям в сговоре русских с кампанией Трампа, но и к убеждению, что все порядочные американцы должны хотеть этого расследования. Но оказанный эффект стал гораздо шире: СМИ превратили их всех в маньяков-милитаристов, ястребов, с часто опасными мыслями (когда речь заходит о противостоянии единственной стране с таким же крупным ядерным арсеналом) и страхом от потенциальной опасности вторжения в зону НАТО.

Другими словами, топ-демократы, благодаря политическому импульсу и теперь уже в рамках осуждения Трампа, полностью отказались от подхода Обамы к России и примерили на себя воинственный, ястребиный менталитет Джона Маккейна, Линдси Грэма, Билла Кристолаи Эвана МакМаллина из ЦРУ. Неудивительно, что теперь законопроект, предложенный верховным поджигателем войны Линдси Грэмом, — запретить Трампу отменять санкции против России, имеет больше сторонников в демократической партии, чем в республиканской.

DonkeyHotey Демократы и республиканцы

Вот почему так примечательно, что демократы во имя «сопротивления» пристали к неоконсерваторам, оперативникам ЦРУ и бывшим чиновникам Буша… в них раскрывается особый политический менталитет, которым они теперь руководствуются, чтобы остановить Трампа. Ведь они не сопротивляются Трампу, используя левую риторику или популистские призывы — например, обвиняя Уолл-стрит и угрожая экологическими нормами, или требуя рабочих мест, или защиты гражданских лиц в Йемене.

Вместо этого они нападают на него из-за недостаточного национализма, милитаризма и агрессии: приравнивая стремление избежать конфронтации с Москвой с предательством (точно так же, как это было, когда некоторые из этих динозавров вели холодную войну). Вот почему они находят столько общего с самыми кровожадными милитаристами — исходя из общих убеждений. На самом деле, задолго до Трампа, неоконсерваторы планировали перегруппировку с демократами — еще во времена Клинтона. Самое ироничное во всем этом зрелище — то, насколько демократы отрицают и демонизируют одно из основных внешнеполитических наследий Обамы [который пытался мирно решить конфликты с РФ], притворяясь, что они этого не делают», — делает вывод Глен Гринвальд на страницах The Intercept.