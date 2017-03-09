Как львовский мусор связан с блокадой железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, выясняла на неделе с 2 по 8 марта украинская региональная пресса.

Иван Шилов ИА REGNUM

Блокаду железной дороги между Украиной и Россией заказал мэр Конотопа Семенихин, предполагает «Данкор» (Сумы). Об этом сообщили приезжие активисты, которые прибыли в Конотоп 5 марта, чтобы участвовать в блокаде поездов, идущих из России. Ситуация обсуждалась на следующий день, 6 марта, на брифинге в Сумской областной государственной администрации. По словам главы ОГА Николая Клочко, попытки определенных политических сил расшатать ситуацию в области не только завозом мусора из Львова, но и другими способами, к сожалению, не прекратились. Так, очередной пиар-акцией 4−5 марта стала попытка блокирования железнодорожных путей и остановки поездов на узловой станции «Конотоп» при поддержке двух депутатов Верховной рады Украины от фракции «Самопомощь» и при участии около 100 приезжих активистов, которые, по их словам, прибыли в город по приглашению мэра Конотопа Артема Семенихина. «Накануне в область пытались завезти 18 автомобилей мусора из Львова. Но мы четко заявили, что львовскому мусору на Сумщине не место. Теперь имеем блокировки железнодорожных путей. Мы никому не дадим расшатать ситуацию. И это четко дали понять жители области, которые не поддержали намерений блокировщиков», — подчеркнул Клочко. Начальник Главного управления Национальной полиции в Сумской области Николай Лушпиенко отметил, что правоохранители сработали четко и слаженно. Основной их задачей было не допустить кровопролития и совершения противоправных действий. В охране общественного порядка было задействовано 160 человек личного состава (это больше, чем активистов, пытавшихся заблокировать железную дорогу). Обеспечена четкая координация действий и налажена коммуникация с блокираторами. По данным фактам открыто уголовное производство. «Полиция обеспечила порядок на территории при поддержке патриотически настроенного населения, которое не разделяет позиции приезжих активистов. Сейчас на месте остаются 6 представителей народных депутатов, которые фиксируют перемещения грузовых поездов, курсирующих по железной дороге. Коммуникация с ними налажена, нарушений общественного порядка нет», — сообщил Лушпиенко.

Полтавские депутаты решили блокировать ввоз львовского мусора, иначе будут вывозить полтавский мусор во Львов, предупреждает «Полтавщина» (Полтава). В день очередной выгрузки львовского мусора Полтавский облсовет попросил мэра Львова Андрея Садового больше так не делать. Народные избранники проголосовали за «Обращение депутатов Полтавского областного совета к Львовскому городскому голове Андрею Садовому и депутатам Львовского городского совета о прекращении вывоза мусора на территорию Полтавской области». Инициатором текста стал депутат Валерий Прядко. Во время обсуждения вопроса депутат Руслан Ляшко сообщил, что возле села Новаки Лубенского района выгрузили мусор львовского происхождения. Фракция СДП предложила создать штаб по блокированию львовского мусора. Депутаты большинством голосов проголосовали за обращение к мэру Львова. Народный депутат от Полтавщины Константин Ищейкин пошел еще дальше: «Думаю, что привлечь внимание к этой проблеме можно инсталляцией. Прямо на Рыночной площади во Львове. Немного лубенского хлама, оржицких пакетов, багачанских отходов, хорольских отбросов и семеновского мусора… Можно выложить, например, слово из трех букв — МЭР. А как присоединится Полтава, то построим макет Львова в натуральную величину».

«Рівне Вечірнє» (Ровно) задает вопрос, почему Ровненская область должна страдать от львовского хлама? В лесах и на полях области все чаще находят кучу поспешно выброшенного львовского мусора. Недавно кто-то из перевозчиков высыпал отходы прямо возле трассы Киев-Чоп на повороте в поселок Козин Радивиловского района. В возникновении проблемы местные политики активно обвиняют мэра Львова Андрея Садового. Даже принимали обращение к центральным органам власти — запретить вывозить львовский мусор на территорию других областей. Однако результата нет. Проблему Львова может решить только новый мусорный полигон. Старый закрыли после пожара в прошлом году. Пока у почти миллионного города нет своей свалки, перевозчики устроили неплохой бизнес на проблеме. Городской совет Львова платит немалые деньги за вывоз бытовых отходов. Их должны были доставлять в восточные и центральные регионы, которые согласились помочь. Но в Ровно власти официально согласия не давали на это. Активисты из Радивилова решили действовать без правоохранителей: на днях устроили дежурство на свалке города, вблизи села Баранье, и не позволили ни одной фуре выбросить мусор.

Депутаты Тернопольского областного совета одобрили проект обращения к президенту Украины, Верховной раде, Кабинету министров о поддержке блокады торговли с «оккупантами-террористами» и безотлагательном принятии закона «О временно оккупированной территории Украины», передает «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). «Депутаты Тернопольского совета, как представительный орган, требуют признать, что Крым и часть Донбасса являются временно «оккупированными» территориями Украины, что контроль над этими территориями осуществляют российские «оккупанты» и «коллаборационисты», расследовать военные преступления с последующим обращением в международные судебные инстанции, отказаться от мысли амнистировать государственных служащих и представителей силовых структур, которые давали клятву Украине и ее предали», — говорится в проекте обращения. Депутаты также просят «прекратить запугивание и преследование ветеранов-участников «АТО» и добровольцев, которые осуществляют блокаду торговли с «оккупантами-террористами». На включении этого вопроса в повестку дня настаивала фракция «Самопомощь». Проект с правками поддержало 33 из 64 депутатов Тернопольского областного совета.

Бывшие бойцы и ветераны «АТО» остро ответили депутату Верховной рады Украины от Луцка Игорю Лапину на его обвинения в том, что они получают зарплату за свою позицию относительно блокады Донбасса, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). Напомним, в эфире телеканала NewsOne Лапин заявил, что участники блокады «стоят за деньги» и пропускают контрабанду. Он озвучил конкретные цифры: руководители получают более 3000 гривен в день, а обычные исполнители — 300−350 гривен. Ветераны добровольческих батальонов, которые сейчас стоят на редуте «Запорожье» в Бахмуте, резко осудили заявление депутата. В частности они заметили, что слова Лапина, будто на редуте «Запорожье» стоят местные, не соответствует действительности. «Тут не из Запорожья сидят, а со всей Украины, — говорит бывший военный из Ивано-Франковской области. — Когда поливают нас грязью, забывают о главном нашем требовании, почему мы здесь стоим. Прежде всего, чтобы освободили наших собратьев из плена, чтобы отпустили политических заключенных, содержащихся в России или Донбассе». По словам других участников блокады, «разговор о каких-то деньгах, которые получают здесь ребята, о каких-то там черных схемах, есть первый признак «порохобота», которому выгодна эта торговля с Донбассом».

Сразу после очередной сессии Херсонского областного совета, которая состоялась 3 марта, ряд сайтов опубликовали потрясающую новость: депутаты Херсонщины отказались признавать российскую оккупацию! Ого, иронизирует «Новий день» (Херсон). Впрочем, есть одно существенное «но»: на сессии облсовета вопроса о признании (или непризнании) РФ страной-«агрессором» не было, поскольку рассматривался проект обращения Херсонского облсовета к президенту Украины, Верховной раде, Кабинету министров относительно поддержки торговой блокады Донбасса. Но и такая формулировка оказалось неактуальной, потому не прошла. Как прокомментировал ситуацию председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, власть приграничного региона четко осознает, что есть прекращение продовольственных отношений с «оккупантом», поскольку еще в сентябре 2015 года началась гражданская акция «Блокада Крыма». Впрочем, сравнение «крымской блокады» с акцией, которая продолжается перед въездами в Донбасс, является крайне некорректным. Крым — «оккупированная» территория, Донбасс же остается территорией Украины. Это юридический фактор данной ситуации. Есть еще и экономический, куда более весомый для Украины. «С одной стороны, я чувствую боль, мы не можем торговать с теми, кто с нами воюет, но с другой — есть сегодня профессиональные, специализированные органы, которые дают заключения по этому вопросу. Все подтверждают, что если мы срочно не получим этот уголь специфический, антрацит, то у нас на сегодняшний день будут миллиардные убытки, и самое страшное, когда домна станет, она потом не возобновит свою работу, соответственно рабочие места исчезнут и все распадется», — отметил Гордеев.

Как выглядит граница Украины и России в Крыму, исследовал «ОстроВ» (Донбасс). В начале февраля социальные сети всколыхнула история крымчанина Ильи Ильина, который пытался вывезти свои вещи с полуострова в Киев, но не смог этого сделать. «Камнем преткновения» стали бывшие в употребление вещи: микроволновка, кофеварка, аэрогриль, тостер, перфоратор, дрель. Украинские пограничники запретили к провозу личные вещи Ильи, предложив выехать в буферную зону и выбросить все вещи там. Такая позиция пограничников обусловлена принятым 16 декабря 2015 Кабинетом министров Украины постановлением № 1035. При этом украинское правительство разрешило провозить социально значимые продукты питания (суммой не более 10 тысяч гривен и 50 кг на 1 человека). Этой нормой пользуются многие крымские предприниматели, которые возят на продажу в Крым украинские товары. Особенно выгодно это тем, у кого есть собственное транспортное средство, и кто живет недалеко от границы, так как расходы на бензин в таком случае минимальны. Например, небольшим микроавтобусом можно провезти 500 кг продуктов при условии, что едут 10 человек. По информации издания, украинские и российские таможенники на крымской границе очень лояльно относятся ко взяткам за провоз запрещенных товаров. Средняя «такса» за провоз одной запрещенной вещи — 100 гривен. Но в скором времени строгий порядок может измениться, и украинцы смогут беспрепятственно вывозить свои вещи с «оккупированного» Крыма на материковую Украину. По крайне мере, так утверждает советник министра по вопросам временно «оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько. Вместе с этим советник министра подчеркнула, что изменения не будут касаться товаров для бизнеса и предпринимательской деятельности. И в заключении хочется привести слова переселенца из Крыма, у которого на полуострове осталась мать-инвалид и который вынужден туда регулярно ездить. Он не скрывает своей проукраинской позиции и называет себя патриотом Украины. Но признается, что для приезда в родной Крым вынужден это делать через страну-«оккупанта», поскольку «гораздо проще пересечь любую государственную границу, чем крымскую с материковой Украиной. Это я говорю как человек, который много путешествует по всему миру. Несколько часов ожиданий на контрольных пунктах, пеший переход, непонятный транспорт до этих пунктов, безумно строгие порядки в вопросе провоза багажа, документов и так далее — все это вас ждет по пути в Крым и обратно. Украинская власть сделала все, чтобы людям было проще и удобнее добираться на полуостров через Россию. В последнее время я именно так и делал: ехал из Киева в Москву и оттуда на самолете в Симферополь. Да, дороже, но зато спокойнее и быстрее».

Словакия ищет варианты, как перекрыть воздушный путь для контрабанды из Украины, информирует «Mukachevo.net» (Мукачево). Братислава обнародовала доклад директора Бюро пограничной полиции и полиции по делам иностранцев Ладислава Чеми. Он касается, в первую очередь, охраны государственной границы с Украиной и соответствующих рисков. «Основные угрозы государственной границы Словакии и Украины продолжают включать в себя деятельность преступных групп, участвующих в контрабанде людей, и попытках незаконной перевозки товаров, в частности табака», — говорится в докладе. Среди главных задач словацких охранников — поиск подходящего способа, который не допускал бы использование малой авиации для нужд трансграничной преступности. Чеми отмечает, что за последние годы значительно увеличилось число нарушений воздушного пространства на внешних границах Европейского союза. Уже несколько лет трансграничные преступники используют для перемещения контрабанды «малую авиацию». С помощью дронов и прочих средств перемещаются не только сигареты, но и незаконные мигранты. Например, в 2015 году было две авиакатастрофы на территории Словакии, в 2016 году выявлен случай нарушения границы вертолетом. Чтобы предотвратить контрабанду по воздуху, участок общей границы в Словакии объявили закрытым для гражданских рейсов, а в 10 км от границы действует «особый режим». Впрочем, контрабанда из Украины не прекращается. По словам директора Бюро пограничной полиции и полиции по делам иностранцев, только в этом году на общем участке границы было обнаружено 25 000 пачек сигарет, также отмечаются факты незаконного вывоза янтаря. В прошлом году конфисковано 130 кг нелегального янтаря, а в этом уже 300 кг янтаря.

Студентов возмутили новые правила начисления стипендий, пишет «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Министерство образования ввело рейтинг успеваемости, а значит отказалось от гарантированных стипендий. Отныне все решают баллы — чем больше их имеешь, тем лучше. Однако студенты жалуются на неподготовленность реформы. Сейчас, когда рейтинги обнародованы и первые счастливчики получили 1100 гривен «новой стипендии», стали заметными и поразительные недостатки нововведения. Больше всего жалуются студенты на так называемую 40% норму. Рассчитывают ее по количеству бюджетников в группе. К примеру, если их десять, то стипендию будут получать четверо студентов с самыми высокими баллами. Но если в этой группе все учатся хорошо, то за места в рейтинге начнется нешуточная борьба, даже один балл играет роль. В таком случае нагрузка выпадет на плечи преподавателей, которые выставляют оценки. Но если в группе уже 20 бюджетников, то это аж 8 стипендиатов. И, допустим, этот вуз не очень престижный. Тогда в заветную восьмерку войдут далеко не отличники, а студенты со средним баллом 67 от 100 максимальных, то есть «троечники». Такие прецеденты уже есть. К тому же в большинстве вузов Черниговской области повысили цены за проживание в общежитии, и теперь из студенческого кармана нужно выложить не 340−350 гривен в месяц, как раньше, а на сотню больше.

Во вторник, 7 марта, во время сессии Львовского областного совета, представители «Свободы» сняли с флагштока у облсовета флаг Европейского союза и повесили на его место красно-черный флаг, сообщает «Zaxid.net» (Львов). Участие в акции также приняли представители националистической организации «Сокол». Фракция «Свободы» потребовала от правоохранительных органов провести расследование и привлечь к ответственности виновников задержания историка, участника «московско-украинской» войны Михаила Галущака, обвиненного в том, что он держал красно-черный флаг и баннер с требованием восстановить разрушенные в Польше украинские могилы во время мероприятий в воскресенье, 26 февраля, на открытии восстановленного мемориала в Гуте Пеняцкой. За это полиция составила административный протокол на Галущака. Историк не впервые пытается проводить такие акции, которые, по его мнению, должны привлечь внимание к актам вандализма в отношении украинских памятников в Польше. Как рассказал изданию сам Галущак, он не советовался с коллегами из «Свободы», это «была моя инициатива, но никто в партии меня не осуждал, как, впрочем, и не хвалил».

В следующем году в Днепропетровске появится филиал Института национальной памяти, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Эту новость изданию подтвердил Директор ИНП Владимир Вятрович. «Мы предполагаем открыть филиалы института в Днепропетровске, Харькове, Одессе и Львове. Днепропетровск выбран не случайно, и для нас он очень важен, поскольку является одним из самых знаковых городов центра Украины. Филиалы появятся не ранее следующего года. В нынешнем году мы только инициируем постановление об их создании. В планах создать такие представительские органы во всех регионах страны. Созданы они за будут за государственные средства, а их задача — реализация политики национальной памяти, осуществляемая на центральном уровне», — сказал Вятрович. Также он прокомментировал ситуацию с переименованием улиц в Днепропетровске. По его мнению, улица Героев Сталинграда в Днепре переименована совершенно законно, «что касается географических топонимов, то решение об их переименовании принимают местные громады. Я лично позитивно отношусь к переименованию в украинских городах таких улиц, как Московская, Уральская, Камчатская. Я рад, что в Киеве переименовали улицы Кутузова, Суворова и других деятелей российской империи».