На протяжении многих десятилетий США мирились с нездоровыми отношениями, поддерживаемыми Вашингтоном с Пакистаном — этим номинальным союзником, чье руководство играет в рискованную двойную игру. Самое опасное во всей этой ситуации то, что эта «игра» включает в себя производство ядерного оружия и экспорт исламского терроризма, пишут конгрессмен Тед По и бывший помощник заместителя министра обороны при администрации Буша-младшего Джеймс Клад в статье для The National Interest.

Nicolas Raymond Флаг Пакистана

Одна администрация США за другой не могла найти путей выхода из сложившейся ситуации, вместо этого разыгрывая комедию «общих интересов» с Исламабадом даже тогда, когда связи страны с радикалами ставили под угрозу жизни граждан США в Афганистане и способствовали нестабильности в Центральной Азии.

Все это давно не новости. Так, это многократно обсуждалось на многочисленных слушаниях показаний в Конгрессе, а также во многих аналитических докладах экспертов. Всем уже известно, что Пакистан стал квазипротивником США, на протяжении многих лет получавшим миллиарды долларов прямой и косвенной помощи от США. Белый дом оказался своеобразным заложникам Пакистана, которому Вашингтон платит за то, что Исламабад и так должен бы делать — обеспечивать свою внутреннюю безопасность и поддерживать стабильность Афганистана.

Abdul Baqi Исламабад. Мечеть

Одно военное руководство Пакистана за другим вело гражданское правительство на «коротком поводке». Пакистанские военные очень эффективно играют на своих различных сторонниках в Вашингтоне — особенно в оборонных корпорациях, отчасти в разведывательной среде и во внешнеполитическом истеблишменте, для которого поддержания доступа к Исламабаду вытесняет всякие реалистичные расчеты.

Одно поколение высокопоставленных военных США за другим считает, что может сделать невозможное, полагаясь на «личные» связи с командующими пакистанской армии. Затем начинается очередной кризис на субконтиненте, и из-за необходимости оказывать влияние на Пакистан долгосрочные задачи уходят на второй план. На протяжении многих лет Вашингтон закрывал глаза на то, как Пакистан разрабатывал потенциал ядерного оружия, ежегодно изображая, что придерживается режима нераспространения.

Если все это не новости, то что можно сделать? Члены обеих партий США как в Конгрессе, так и в Сенате пытались привязать определенные условия к предоставлению пакетов помощи Пакистану — шаги, которые так и не увенчались успехом. Этим условиям не один год. Так, в течение нескольких недель после терактов 11 сентября 2001 года США предложили грант в размере нескольких сотен миллионов долларов Пакистану на том условии, что эти деньги пойдут на развитие реформы образования. Однако Исламабад использовал эти средства для списания части своего внешнего долга.

По мнению авторов, ждать, пока лидеры Исламской республики одумаются, бесполезно. Вместо этого необходимо установить рамки того, на что готовы США. Так, авторы предлагают три шага, необходимые для того, чтобы раз и навсегда покончить с этими нездоровыми отношениями.

Hbtila Пакистанский спецназ на параде

Нужно сделать так, чтобы следующий кризис в Южной и Юго-Западной Азии не отвлекал внимания США, не стоит спешить с поддержкой платежного баланса Пакистана через МВФ или других посредников. Наконец, нужно, чтобы ответственность за Пакистан на себя взял Китай, чей проект «Шелкового пути», пролегающего через Пакистан, столкнется с большими проблемами.

Сразу изменить благоприятную позицию США по отношению к Пакистану не получится, однако изменить её просто необходимо — невзирая на тенденции в американо-индийских отношениях. Что-то все же должно измениться в отношениях Вашингтона и Исламабада, поддерживающего террористов, проявляющего безответственность с ядерным оружием. Мириться с нынешними тенденциями больше нельзя.