



Steven Hitchcock Армия США

7 февраля 2017 года заместитель начальника штаба армии США генерал Дэниел Эллин заявил о том, что лишь три из 58 боевых бригад в армии США достаточно подготовлены для применения в боевых условиях. Ответственность за низкую боеспособность он возложил на секвестр оборонного бюджета. Однако не с нехваткой средств связана неспособность вооруженных сил США поддерживать свою боеготовность, но с устаревшей структурой войск, сохранившейся еще со Второй мировой войны, пишет Дэниел Л. Дэвис в статье для The National Interest.

Так, подчеркивает автор, армия США ни в коем случае не испытывает недостатка в финансировании, поскольку годовой ее бюджет составляет $148 млрд. Это больше, чем оборонные бюджеты России, ФРГ и Японии, вместе взятых. Поэтому не секвестр, а принципы расходования средств и организации войск снижают обороноспособность США.

Как Россия, так и Китай признали то, что характер боевых действий изменился, поэтому Москва и Пекин отказались от формаций, использованных во время Второй мировой войны. В результате этого произошло повышение эффективности их вооруженных сил.

Начиная с 2010 года сухопутные силы России стали отказываться от структуры, применяемой еще с 1942 года, в пользу менее многочисленных, однако более смертоносных формирований. Анализ реформ армии России, опубликованный в 2016 году в журнале Infantry, предупреждал о том, что «в Восточной Европе Россия применяет новую версию гибридной войны, которая характеризуется высокой интегрированностью, синхронностью и сокрушительностью».

Новые «высоко интегрированные, крайне эффективные и исключительно мобильные» российские батальоны, как отмечал автор, состоят из «танковой роты, трех мотопехотных рот, роты противотанкистов, двух-трех батарей артиллерии (самоходные орудия и РСЗО), а также двух батарей ПВО». Китайские силы также провели реформы своих формаций, усовершенствовав и доктрину.

Сухопутные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали реорганизацию своих основных боевых формирований более чем десятилетие назад с целью воспользоваться прогрессом в военных технологиях. Они отошли от массивных пехотных соединений к бронированным мобильным формированиям, включающим все виды войск. Как и российские вооруженные силы, они по большей части отказались от дивизионной структуры в пользу менее многочисленных, но более эффективных и живучих бригадных боевых группировок. И Департамент обороны США признает эти тенденции и их значение.

High Contrast Горящий иракский танк Т-54 в пригородах Кербелы

До вторжения в Ирак в 2003 году сухопутные войска США по-прежнему придерживалась принципов подготовки к традиционным боевым действиям, благодаря чему обладали четким преимуществом над Россией и Китаем. За прошедшие с того момента годы из-за переориентации армии для борьбы с диверсантами произошло ухудшение навыков ведения армией США традиционных боевых действий. Что важнее, США потеряли целое десятилетие, в течение которого они могли совершать модернизацию, реорганизацию и повышение эффективности армии, поэтому прежние преимущества США над Россией и Китаем сократились. И если не будет сделано изменений, армия США может оказаться позади своих потенциальных противников.

Однако не всё так пессимистично, отмечает автор. В 2015 году в рамках Закона о национальной обороне была учреждена национальная комиссия по вопросам будущего армии, в задачи которой входило осуществление оценки размеров и структуры армии будущего. Одной из ключевых рекомендаций тогда было то, что Конгресс должен потребовать от секретаря безопасности и Генштаба США курировать создание альтернативной модели армии и разработку концепции ведения боевых действий, в том числе создания Разведывательно-ударной группировки (Reconnaissance Strike Group) (РУГ). РУГ является лишь одним элементом трансформации армии, спроектированной полковником армии США в отставке Дугласом Макгрегором.

РУГ является общевойсковым образованием численностью шесть тысяч человек, предназначенным для определения новых, но доказавших свою эффективность технологий в рамках совместного, интегрированного контекста ведения операций. Сенатская комиссия по делам ВС приняла рекомендации Армейской комиссии, и в рамках Закона о национальной обороне 2017 года планируется создать Управление РУГ для формирования и проведения оценки эффективности новой единицы.

РУГ организована в рамках всестороннего формирования, которое направлено на синхронизацию потенциалов маневров, ударов, разведки и поддержки. В отличие от армейских формаций, РУГ является автономным армейским подразделением, управление которым осуществляет бригадный генерал. Это подразделение обладает значительным боевым потенциалом и более высокой живучестью, чем нынешние подразделения.

Россия и Китай уже начали идти к этим формациями, и благодаря РУГ, включающим в себя хорошо подготовленных военнослужащих США, армия США может вернуть статус непререкаемой ведущей сухопутной силы.

Таким образом, заключает автор, на фоне того, что секвестр вряд ли будет отменен и желания США располагать более чем двумя или тремя боеспособными бригадами, пришло время уделить РУГ и другим реформам армии серьезное внимание.