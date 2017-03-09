Как часто, слыша о постигшем кого-то горе, несчастье, страдании, люди находят объяснение этому в вине самих пострадавших — «сам виноват, нечего было лезть», «сам виноват, кто его просил», «сам виноват, сколько раз ему говорили» и так далее. Это правда, что люди бывают сами виноваты во многих своих несчастьях. Но в равной степени правдой является то, что причиной несчастья одних людей являются совсем другие люди. А тех, в свою очередь, еще кто-то.

Пабло Пикассо. Герника. 1937

Христиане, особенно из интеллигенции, легко усвоили и подхватили «настоящее православное учение» о том, что цель миссии Христа есть «спасение Личности». Конечно же, «неповторимой», которая собой представляет сразу всю вселенную одним махом. А что до всего мира, то пусть катится ко всем чертям. Главное — собрать нужное количество «Неповторимых Личностей». Которые «возлюбили Христа», если верить их рассказам, прочтя тотчас Новый Завет, а некоторые, даже едва ткнувшись в эту книгу, с первых строчек.

Все эти «Неповторимые Личности», таким образом, легко хоронят христианство в своих головах, просветленных от прочтения — редко даже самой книги, а чаще однообразных ее комментаторов, коих на всю двухтысячелетнюю историю христианства с полдюжины разве наберется. Златоуст, Феофилакт, еще раз Златоуст, снова Феофилакт, ну и еще россыпью парочку, которые добросовестно переписывали с Феофилакта и Златоуста.

Святитель Иоанн Златоуст и апостол Павел

Интересно, да? Прочли довольно техническую, скажем честно, книгу, и тотчас — раз, и возлюбили. Какими же любвеобильным они должны были быть до прочтения! Наверное, прежде чем ткнуться в книгу, уже прежде весь мир возлюбили, иначе как бы их такое сухое изложение событий прошибло на любовь. Хотя, конечно же, мы знаем, что ответ неверный. Никого никто не возлюбил, воспылав, прочтя книгу, а прежде получили накачку от религии, что ежели не возлюбят, то и не спасутся их «Неповторимые Личности». Вот так будет правильно. А там уже и книгу читали сквозь стерильный фильтр комментария. Оттого и повторяют, как попугаи, одни и те же пошлости, иногда с умным видом, иногда не очень, хороня таким образом христианство не в одних только своих головах, но и прочих.

«Неповторимые Личности», бескомпромиссно спасающиеся симуляцией духовной деятельности, самый тяжелый и неуклюжий балласт на корабле исторического христианства. Благодаря им оно брюхом сидит на рифах и скрипит при каждом приливе, не зная, развалиться прямо сейчас или надеяться, что какая-то высокая вода его отсюда все же вынесет. Несчастья настигают людей, нет таких, кто их бы избежал в той или иной мере. И приходят, как мы уже сказали, несчастья отовсюду. И по своей вине, и по вине других людей. Раньше, совсем давно, когда это слово имело еще какой-то смысл, не будучи полностью приватизированным религиями и там в их недрах опошлено и упрощено до безобразия, подобное положение дел люди называли «грехом». Означало оно в те времена то, что с миром явно что-то не так.

Древние сообщества понимали, эмпирически это чувствовали, что вина здесь всех перед всеми, каждого перед всеми и всех перед каждым. И всех перед Богом. Установить вину иногда просто, а иногда очень сложно. Если дозорный проспал и на деревню напали, то ближайшая вина очевидна — дозорного. Но глобальная, большая вина на самих нападавших — зачем они это сделали? Однако прошлым месяцем пострадавшие сами делали набег на какую-то деревню. Так что тоже виноваты были перед кем-то. Возможно, те и пришли отомстить. А может быть, хотели мстить другим, но вот так получилось. Концов, одним словом, не сыскать. Вот это все вместе люди понимали как грех. Какая-то испорченность во всех нас, что мы так поступаем друг с другом.

Историческое христианство, прочно утвердившееся в своих доктринах уже веку к пятому, а к седьмому уже совершенно в них закостеневшее, упростило задачу поиска причин и подобным людским несчастьям всегда находит одну причину, даже никак не связанную с происшествием. Человек получает плату всегда только за свои грехи. Прошлогодние, десятилетней давности. Или даже еще не совершенные, но которые обязательно когда-нибудь случатся. Бог все видит и хочет сделать из тебя «Неповторимую Личность», а покудова ты ею еще не стал, то ты — Буратино, который сам себе враг. И поэтому наказания посылает Бог, чтобы всем досталось, раз уж все грешные. Почему так неравномерно? Одним по полной, а другим по капельке? А Бог его знает!

Христос, конечно, учил совершенно не этому: «В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете».

Вот ведь тоже отрывок. Можно прочитать через стерильный комментарий и поохать, что «все мы грешные», надо срочно бежать каяться, вспомнив, что еще часом забыл исповедать. А можно прочесть нормально и понять, что Христос говорил это не затем, чтобы укорить слушателей в том, что они еще не исповедали свои грехи батюшке, а затем, что надо кардинально менять общество, всех нас — и это единственный выход. Это значит, что пилаты будут лить кровь, башни будут так же падать, а люди будут так же гибнуть и валить друг на друга, что «это их Бог наказал», не находя никаких других объяснений, да и не желая находить, если все мы озабочены своим спасением и обвиняем в несчастьях самих несчастных. Безвинные всегда страдают в первую очередь — это хочет сказать Христос. В первую очередь именно самые безвинные. Самые незащищенные. Не лютые грешники, с которыми обычно как раз все в порядке, благодаря деньгам, связям и оружию.

Михай Мункачи. Христос перед Пилатом. 1881

Конечно, верно, что умножая зло, оно может окольными путями к человеку вернуться. Люди сеют много зла вокруг себя, и оно всегда кого-нибудь задевает. Но здесь концов не сыскать. У «греха» нет начала, а конец ему может наступить только с изменением строя ума. Не какой-то возжелавшей спасения «Неповторимой Личности», прячущейся в свою ракушку, а всех людей. Люди должны измениться и помогать измениться другим, ближним. А пока Церковь клепает «Неповторимых Личностей», башни будут падать, а пилаты лить кровь.