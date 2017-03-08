



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе предвыборной гонки 2016 года тогда еще кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп заявил о своей любви к WikiLeaks, опубликовавшей целую кипу писем членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США и главы предвыборного штаба Джона Подесты. Этим шагом организация, возглавляемая обвиняемым в изнасиловании Джулианом Ассанжем, помогла склонить чашу весов в пользу кандидата-республиканца, пишет Макс Бут в статье для The Foreign Policy.

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Автор отмечает, что когда 7 марта WikiLeaks опубликовала еще один пакет секретных документов ЦРУ — утечка, которую многие эксперты называют более значительной, чем организованная Эдвардом Сноуденом, — Трамп ни осудил, ни похвалил организацию. Его молчание может означать, что он не заметил нарушения режима безопасности, произошедшего в одной из разведывательных служб, которыми он должен командовать, или же он просто не посчитал нужным что-то комментировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

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Есть и третья возможность — молчание Трампа объясняется тем, что откровения WikiLeaks играют ему на руку. Так, 4 марта президент-республиканец выдвинул вопиющие обвинения против своего предшественники Барака Обамы в том, что тот поручил разведывательным структурам прослушивать его во время выборов.

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Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, а также заявлений директора ФБР Джеймса Коми и директора Национальной разведки США Джеймса Клеппера, Трамп не отказался от этих заявлений, которые, как считает автор, служат для отвлечения от серьезных обвинений, выдвинутых уже в его адрес. Трамп хочет, чтобы все забыли о том, что его предвыборный штаб обвиняют в сговоре с Россией, вмешавшейся в предвыборную кампанию.

Неужели это всего лишь совпадение, что члены WikiLeaks сделали достоянием общественности огромную массу документов, относящихся ко взлому и прослушке со стороны ЦРУ, всего лишь через три дня после того, как Трамп сделал этот вопрос «гвоздем» американской политики. Возможно, да, однако есть повод сомневаться.

Во-первых, WikiLeaks часто выбирала такое время, чтобы сделанные ею утечки наносили максимальный политический урон. Более 20 тыс. документов НКДП было предано огласке всего за три дня до съезда Демократической партии — 25 июля 2016 года. Как и ожидалось, WikiLeaks сделала так, чтобы негативное отношение членов НКДП к Берни Сандерсу стало заголовками центральных СМИ, тем самым поддержав кампанию Трампа. Этот шаг не позволил сторонникам губернатора штата Вермонт поддержать бывшую первую леди США Хиллари Клинтон. Тогда председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц была вынуждена уйти в отставку, а по кампании Клинтон был нанесен значительный репутационный удар.

Во-вторых, организация WikiLeaks, которая часто «сливает» американские, но никогда российские секреты, была признана разведкой США в качестве фасада для спецслужб России. В январе 2017 года Аппарат директора национальной разведки опубликовал рассекреченный доклад аналитиков, по оценкам которых «с высокой долей вероятности материал WikiLeaks передала военная разведка России». Сделано это было, по мнению американских аналитиков, с конкретной целью:

«Путин и правительство России стремились повысить шансы избранного президента [на момент публикации доклада] США Трампа на избрание, когда это оказывалось возможным, с помощью дискредитации секретаря Клинтон и публичных сравнений её в невыгодном свете с ним», — указывалось в докладе.

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Трамп неоднократно отвергал оценки спецслужб, настаивая, что хакерский взлом мог совершить какой-нибудь страдающий ожирением лежебока, однако впоследствии признал причастность России к взлому. Тот факт, что именно разведка США показала, что Путин помог Трампу избраться, и настроил президента-республиканца против неё. В частности, Трамп обвинил их в том, что спецслужбы стояли за публикацией изданием BuzzFeed информации, согласно которой у России есть компромат против Трампа. Затем он обвинил спецслужбы в том, что они занимались прослушкой его телефонов по приказу Барака Обамы. Трамп пытается доказать, что он не имеет никаких связей с Россией, будучи жертвой махинаций американского «глубинного государства».

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Немаловажно в таком случае то, что одной из значительной версий, появившихся в результате слива документов ЦРУ, стала предположительная программа спецслужб по использованию кодов иностранных хакеров, с помощью которых они могут маскировать свои хакерские взломы. Несмотря на отсутствие доказательств, правые новостные сайты уже трубят о том, что ЦРУ использует украденные коды, тогда как «контролируемые Россией интернет-боты уже, как отмечается, разносят эти заявления по сети».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Цели этих заявлений вполне очевидны. Нужно доказать, что Трамп стал жертвой провокации, тогда как именно хакеры ЦРУ взломали НКДП и взвалили ответственность на Россию. Более того, другие обнародованные документы, свидетельствующие о том, что ЦРУ может использовать умные телевизоры для слежки, лишь подкрепляют обвинения Трампа в том, что его прослушивали.

Если отойти от конкретного содержания «слива», то становится понятно, что благодаря ему удастся сменить тему ведущихся в США дискуссий относительно того, что генпрокурор США Джефф Сешнс принял решение взять самоотвод от любого участие в расследовании в Кремлингейте, после того как выяснилось, что он сам солгал под присягой, заявив, что не встречался ни с одним представителем России.

Если неделей ранее оборону занимал Трамп, то сейчас защищаться приходится разведывательным службам, которые вынуждены отвечать на унизительные вопросы о том, как могли произойти эти сливы, и о содержании слитой информации.

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Опять же, заключает автор, может быть, что нынешний слив является абсолютным совпадением. Однако из-за того, что WikiLeaks и прежде становился инструментом российской разведки, стремящейся поддержать Трампа, крайне необходимо с особой тщательностью провести расследование не только того, кто «слил» информацию, но и причин, по которым этот слив был осуществлен только сейчас. Даже если между Кремлем и Белым домом нет сговора, поразительно, по мнению автора, насколько сходятся их повестки дня. Как Путин, так и Трамп стремятся дискредитировать разведывательные службы США, потому что они считают их препятствиями своей власти.