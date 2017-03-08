



Иран

В эти дни недреманные очи разведок мира особо сосредоточены на Иране. Согласно последней информации, пятнадцатого марта тысячи оппозиционеров собираются выйти на улицы Тегерана с требованием смены власти. Этот план вынашивается уже несколько месяцев, а последние недели о нем говорят вслух все громче. Оппозиционный режиму аятолл телеканал Iran Aryaee TV 2 обращается в последние дни с призывами к гражданам Ирана выйти на мирные демонстрации с целью вернуть страну к ее исконным традициям — к персидским корням. Пятнадцатое марта уже объявлено «праздником свободы».

Известный телеведущий Арьян Ватанхан, вещающий на фарси через интернет из США, обсуждает также проведение в тот же день манифестации в Вашингтоне. Если учесть, что из общего числа пяти миллионов иранцев, эмигрировавших из страны, около двух миллионов проживают в США, то при повышенном нынешнем уровне политического напряжения можно ожидать прибытия в американскую столицу сотен и тысяч персов.

Главной движущей силой протестного движения намерены стать зороастрийцы и другие почитатели традиционной персидской культуры. Они противопоставляют себя тем, кого считают попавшими под религиозный и идеологический гнет арабов, которые склонили гордых персов к шиитскому исламу.

Таким образом, начиная с седьмого века зороастризм и шиизм сосуществуют сложным образом в персидской среде. Формально в Иране вы не найдете более двух сотен тысяч зороастрийцев, но в действительности их число, несомненно, выше. Можно говорить о многомиллионном движении тяготеющих к зороастризму жителей Ирана. Как сказал бывший офицер ЦРУ Роберт Баэр, «если вы поскребете иранского шиита, то в его глубинах обнаружите персидского националиста». Очевидно, что сторонников зороастризма особо много среди радетелей персидской национальной идентичности, вытесняющей иранско-шиитское самосознание. Бежавшие из Ирана по политическим мотивам рассказывают, что особо значимо влияние зороастрийцев на армейскую верхушку. Их единомышленники есть даже среди «Стражей революции».

Неприятие этими людьми режима аятолл вовсе не указывает на их проамериканскую или прозападную ориентацию. Тот факт, что многие из них проживают за рубежом, не должен вводить в заблуждение. Как помните, сам аятолла Хомейни скрывался долгие годы от режима шаха в Париже.

Чужим и непосвященным иранское общество представляется угрюмо монолитным. На самом же деле, пестрое многообразие отличает Иран от многих арабских соседей. Это касается не только национального состава государства, но и степени приверженности исламу. Для понимания глубинного различия между арабскими странами и Ираном достаточно указать на то, что средняя женщина в стране аятолл рожает сегодня 1,8 ребенка, что заметно ниже даже американского уровня. В отличие от Саудовской Аравии, Египта и даже Турции жители Ирана не посещают мечети с принятой в регионе интенсивностью. Как это ни абсурдно, но иранское общество на деле значительно менее религиозно, нежели израильское, если судить по степени приверженности вере и ее заповедям граждан страны, а не по системе государственных законов.

Если мы возьмем этнический состав населения Ирана, то обнаружим не более 60% персов. Далее идут азербайджанцы, курды, белуджи, арабы, армяне. Степень лояльности этих меньшинств персидскому большинству и нынешней системе правления можно охарактеризовать как переменчивую.

3dman_eu Иран

Не секрет, что в ходе массовых демонстраций в Иране в 2009 году заметную роль играли зороастрийцы. Согласно некоторым публикациям, президент Ахмадинежад и его приближённые держали в те дни в состоянии готовности несколько самолетов для срочного вылета при необходимости. Однако демонстрантов обескуражил тогда президент США Барак Хусейн Обама, когда высказался в жесткой форме за признание результатов выборов. Позиция Обамы вкупе с жесткими действиями иранских властей были теми факторами, которые сломили тогда хребет демонстрантам.

Можно предположить, что в случае выхода на улицы Тегерана множества людей администрация Трампа обратится к властям Ирана с призывом не применять силу против мирных манифестантов. Такой ход может стать катализатором по образу того, как обращения президента Картера к иранскому шаху в ходе революции 1978 года способствовали умножению в стане протестующих. Критически важным станет тогда позиция персидских националистов в армии. И никто не может заранее предположить, как поведут себя азербайджанцы, курды и прочие меньшинства. Политическая система Ирана рекордно отдалена от характера и идеологии жителей страны; она держится благодаря широкому неприятию давления со стороны Запада и США. Низкий уровень жизни, отсутствие движения в системе приведут людей к волеизъявлению в обозримом будущем.

Обсуждаемый сценарий массовых выступлений в Иране никак нельзя исключить в эти дни. Интересно, что отправленный недавно в отставку генерал Флинн был одним из пламенных сторонников идеи поддержки в Иране зороастрийцев. Однако его намерения никак не были доведены до предметного претворения. Возможные грядущие события в Иране никак не будут очередным витком «оранжевых революций». Раздираемая внутренними катаклизмами администрация Трампа не сформировала доселе окончательной позиции по Ирану.

Можно сказать с уверенностью, что в Кремле отнесутся с должной осторожностью к любому развитию событий в Иране. Надо помнить, что лучшим партнером Москвы был там шах Реза Пехлеви. Вместе с тем Россия очевидно не заинтересована в американском внедрении в Иран по иракской модели, и также ей важна стабильная поддержка Тегераном режима Асада в Сирии.

Ждет ли Иран землетрясение на следующей неделе? Нам определенно известно одно: в Иране грядут перемены, и они не за горой.