Советский кинематограф подарил нам огромное количество замечательных фильмов. Миллионы наших сограждан воспринимали поход в кинотеатр как самый настоящий праздник. Кино делало их жизнь осмысленнее, насыщеннее, добрее и веселее, учило моральным ценностям и нравственным принципам, приобщало к высоким образцам искусства, формировало хороший художественный вкус.

Цитата из к/ф «Гусарская баллада». Реж. Эльдар Рязанов. 1962. СССР Лариса Голубкина

Цитата из к/ф «Мать». Реж. Александр Пудовкин. 1926. СССР Вера Барановская

Но, как и кинематограф влияет и воздействует на общество, так и общество влияет и воздействует на кинематограф. Общество динамично, его нравы, взгляды, предпочтения с течением времени не остаются неизменными, а неуклонно обновляются и трансформируются.

Цитата из к/ф «Волга-Волга». Реж. Григорий Александров. 1938. СССР Любовь Орлова

Кинематограф достаточно чётко и оперативно фиксирует эти изменения. Так, в зависимости от периода развития советского общества весьма существенно менялся образ женщины в отечественном кинематографе.

Цитата из к/ф «Подкидыш». Реж. Татьяна Лукашевич. 1939. СССР Фаина Раневская

В нашем довоенном кино женщина — это, прежде всего, труженик, строитель новой жизни. Деятельность на благо общества — вот её основная цель и задача. Важно овладеть нужной стране профессией, получить необходимую для всеобщего развития специальность. Поэтому для женщины работа и учёба имеют приоритетное значение. Всё остальное — второстепенно и дополнительно.

Цитата из к/ф «Сердца четырёх». Реж. Константин Юдин. 1941. СССР Валентина Серова

Общественные и коллективные интересы, безусловно, превалируют над семейными и частными. На взгляд кинематографистов, женщина лишь во вторую очередь жена и мать, а в первую — она труженик. Женские персонажи сильны и духом, и телом, смелы, целеустремленны, оптимистичны, просты, веселы. Им всё по плечу, нет таких трудностей, которые они не смогли бы преодолеть.

Цитата из к/ф «Сыновья». Реж. Александр Иванов. 1946. СССР Лидия Смирнова

Женщина ни в чём не уступает мужчине, она так же может стоять у станка, водить трактор, занимать руководящую должность. И в любой момент она на производстве, в сельском хозяйстве, науке может во всём заменить мужчину, ушедшего на войну.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». Реж. Сергей Герасимов. 1948. СССР Нонна Мордюкова

В кинематографе 50−60-х годов в образ женщины появились новые черты. Частная и семейная жизнь постепенно приобретает значение, не менее важное, чем профессиональная и общественная деятельность.

Цитата из к/ф «Высота». Реж Александр Зархи. 1957. СССР Инна Макарова

Дружба, любовь и брак уже не только дополнение к труду и учёбе, но и важны сами по себе. Женщина становится более женственной — хрупкой, впечатлительной, ранимой. Она часто начинает нуждаться в мужчине как в защитнике и надёжном друге.

Цитата из к/ф «Тихий Дон». Реж. Сергей Герасимов. 1957-1958. СССР Элина Быстрицкая

Внутренний мир персонажей становится сложнее и тоньше. Женщина пишет стихи, читает непростые книги, стремится приобщиться к прекрасному, размышляет о высоких материях. Романтичность, восторженность, мечтательность — вот что часто характерно для женского образа этого времени.

Цитата из к/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР Ирина Печерникова

В 70−80-е годы героини наших фильмов изменились ещё больше. Главным для них уже однозначно становится личная жизнь. Желание любить и быть любимой — вот чего хочет женщина на киноэкране.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973 Наталья Кустинская

Работа и профессиональные достижения уже не так важны. Даже успешная начальница не может быть довольна своей жизнью, если в ней нет места любви.

Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР Алиса Фрейндлих

Образ страдающей неудачницы — незамужней, разведённой, брошенной или обманутой своим мужчиной получает большое распространение. Женщина в фильмах тех лет не может жить в одиночестве, и поэтому почти все свои силы она бросает на достижение личного счастья.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». Реж. Владимир Меньшов. 1979. СССР Вера Алентова

Но как раз к этому времени мужчина на экране часто сам перестаёт быть сильным, уверенным, решительным и превращается в слабое, безвольное, излишне рефлексирующее создание.

Цитата из к/ф «Влюблён по собственному желанию». Реж. Сергей Микаэлян. 1982. СССР Евгения Глушенко

А слишком утончённая, сложная, интеллектуальная, эрудированная и поэтому «странная» женщина всё больше начинает не только привлекать, но и отпугивать от себя таких мужчин.

Цитата из к/ф «Осенний марафон». Реж. Георгий Данелия. 1979. СССР Марина Неёлова

Поэтому женщина нередко вынуждена брать на себя бремя принятия решений, тем самым становясь настоящим «сильным полом»

Цитата из к/ф «Самая обаятельная и привлекательная» . Реж. Геральд Бежанов. 1985. СССР Татьяна Васильева

Эволюция женского образа в кинематографе СССР весьма наглядно показывает постепенное выгорание и угасание советского коммунистического проекта, замену созидательной деятельности и активной борьбы на благо всей страны сугубо индивидуалистическими интересами и пассивным отношением к окружающей действительности.