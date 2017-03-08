Женское счастье — это далеко не все, о чем поется в известной песне «Женское счастье был бы милый рядом, Ну, а больше ничего не надо…». Наверное потому, что весь наш мир соткан из «тонкой материи» знаков, жестов, запахов, полунамеков и невидимых воздушных конструкций, и иной раз чувства весьма сложно выразить словами. Даже самому близкому человеку. Даже если очень хочется.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 8 Марта. Алтайские женщины. Коллаж

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Я милую узнаю по куртенке». Барнаул. Женское, нарядно-весеннее

Но если вдруг включается «синдром случайного попутчика», то тому, кто в этот момент находится рядом, может посчастливится услышать какое-то откровение или трогательную историю. Сегодня, 8 марта, пятнадцать самых разных прекрасных жительниц Алтайского края рассказали ИА REGNUM о своем маленьком счастье.

Анна Якушева, пресс-секретарь:

Личный архив Анны Якушевой Анна Якушева

В моей жизни так много работы, и она настолько рутинная, что все самое запоминающееся связано с ребенком. Дочери Насте в марте исполнится 10 лет, и этот год у нас был очень насыщенным и результативным. Летом на конкурсе «Салют талантов» в Сочи она заняла первое место и сольно и в составе своей возрастной группы с барнаульским театром песни «Фа-соль». Наши вокалисты вообще собрали там много наград, а потом побывали в парке аттракционов «Сочи-парк», на олимпийских объектах, на Красной поляне, на один день мы съездили в Абхазию. Учитывая, что отдохнуть за весь год мне удалось только в ту одну неделю пребывания в Сочи с ребенком на конкурсе, это были самые запоминающиеся и волнительные дни. Все остальное — будни и работа, которая тоже запоминается каждым конкретным днем и порой заставляет немало поволноваться, но семья и ребенок с этим не идут ни в какое сравнение.

Светлана Пантюхина, эксперт по сельскому туризму и собиратель фольклора:

Юлия Чепкина Светлана Пантюхина

Этот год был очень богат на путешествия в новые страны, знакомства с прекрасными людьми и встречи с любимыми старинными друзьями, богат на концерты, песни, фестивали, на интересные профессиональные и творческие проекты. Но такие счастливые годы бывали и раньше. А вот то, что случилось впервые в жизни и осталось в памяти, пожалуй, самым эмоционально ярким событием года — это участие моего сына в его первых соревнованиях по бальным танцам. Для нас это был очень важный день, и те эмоции, которые я, как мама, испытала в этот день, описать словами почти невозможно: это и гордость, и радость, и необычайное волнение, и понимание того, что твой маленький мальчик взрослеет не по дням, а по часам. Я думаю, многие родители меня поймут. Это была и моя маленькая победа, результат каждодневного родительского труда, такого непростого и такого счастливого.

Шамина Оксана, библиотекарь:

Личный архив Оксаны Шаминой Оксана Шамина

В прошлом году моя дочь Даша пошла в школу. Даша — аутист, ей уже 11 лет, но только в 2016 году дети — инвалиды стали обучаемы. Мы попали в школу на домашнее обучение, для нас это движение вперед. Перед Новым годом я заметила, что она начала читать заголовки серий, фильмов, программ на компьютере и телевизоре. Буквы Даша знала давно, но складывать в слоги и слова не могла. Психолог говорила мне, что такие дети начинают читать сразу словами, есть такой термин «глобальное чтение», и вот какой-то толчок ‑ и случилось!

Юлия Романова, мастер — теддист:

Личный архив Юлии Романовой Юлия Романова

Зимовка на даче, причем на летней — это стало самым запоминающимся событием последнего времени. За месяц до начала зимы мы вдвоем с мужем превратили летний дом в зимний! Никто в нашу затею не верил и думали, что мы шутим. Многие заключали пари. У меня даже появилась мысль сделать некое подобие реалити-шоу о нашей дачной жизни под названием «Как выжить зимой на летней даче?» и выкладывать ролики в сеть. Зима началась сразу на следующий день, как мы закончили работы (ударили морозы под 30 градусов!) И завалило нас еще и снегом под самую крышу. Матушка-природа устроила нашему домику самый настоящий тест-драйв на прочность! Это стало еще и проверкой на прочность наших с мужем отношений. После такой эпопеи мы стали настолько близкими и родными людьми, как одно целое, что теперь наш дом стал своеобразным символом известной клятвы «В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас». Наше экстремальное приключение дало еще и творческие плоды. Это вдохновило меня на создание мягких медвежат-йетиков. Ведь, честно говоря, мы с мужем чувствовали себя тоже немного йетиками этой зимой.

Мария Доценко, юрист:

Личный архив Марии Доценко Мария Доценко

Самое яркое впечатление за последний год, это же конечно, выступление на «Большой сцене». Сбылась моя очередная мечта. Сидя как-то с дочкой на детском спектакле, я вдруг подумала, а вот если бы я смогла играть на сцене в качестве актера? И тут мне предлагают участвовать в благотворительном проекте. Я благодарю от души организаторов проекта «Большая сцена», своего режиссёра и ребят из нашей постановке, свою семью и друзей, зрителей, и лично каждого кто принимал участие в этом проекте. Благодарю Вселенную за предоставленную возможность. На репетициях приходилось просто выворачиваться наизнанку, что бы доставать из себя те драгоценности, которые спрятаны внутри. Потом приходилось долго и упорно шлифовать их. В итоге получилось то, что получилось. Я испытала огромное удовольствие и от процесса и от результата. Я счастлива! На репетициях все что-то шло не так, а на премьере было здорово! Нравится этот драйв внутри, чувство выполненного долга, ощущение, что ты крут. Это была серьезная совместная работа. Была бы другая команда, наверное, все было бы по-другому. Я благодарна судьбе за то, что именно эти пять человек вошли в нашу группу, мы прекрасно дополняли друг друга, поддерживали, подчеркивали изюминку каждого, и все вместе смотрелись круто! Было важно ощущать поддержку ребят и режиссера, когда понимаешь, что ты не один, рядом рука, спина друга. Самое интересное, что люди, которые были у нас, реально такие! Этот сгусток энергии, драйв — все шло от нас. Отдельное спасибо за поддержку семье. Заклинившая шея на финальной репетиции, дала о себе знать позже. Организм приказал просто лежать. Капельницы, уколы, таблетки и покой. Однако каждый раз приходя в театр я вспоминаю об этом бесценном актерском опыте, который теперь останется со мной на всю жизнь.

Наталья Майбурова, частный предприниматель:

Личный архив Натальи Майбуровой Наталья Майбурова

Этот год выдался бурным на события для меня и моей семьи: младший сын Никита пошел в школу (правда, через месяц заявил, что уволится), старший, Илья, получил две первые медали за победы в футбольных турнирах, забил первый гол, кроме того мы обзавелись хозяйством: бычками и телочками, открыли собственное дело — новую газету. Так что надо жить, радоваться и идти к достижению своих целей, что бы не мешало на пути. Поздравляю всех женщин с 8 марта, желаю любви, заботы ближних и успехов во всех начинаниях!

Александра Черданцева, интернет-СМИ:

Вячеслав Мельников Александра Черданцева

Я работаю журналистом. В библиотеке памяти за этот год много событий, связанных с профессиональным делом. Но самое важное событие последнего года — личное. В моей жизни появился человек, которому не все равно, что и как я пишу, который рад моим профессиональным достижениям не меньше, чем я, который понимает, что работа журналиста давно вышла за рамки с 9 до 18 с понедельника по пятницу. Но он ценит меня не за положительное к себе расположение, не за возможность выйти на аудиторию моего СМИ. Он ценит во мне меня И легко возвращает в мир реальных ценностей и настоящих человеческих отношений без лайков и френдов.

Анастасия Афончикова, счастливая жена:

Личный архив Анастасии Афончиковой Анастасия Афончикова

Эмоции зашкаливают, когда в твоей жизни происходит череда памятных моментов! За прошедший год я успела устроиться на отличную работу, стать обладательницей двоюродного брата (это кстати мой первый и единственный брат), выйти замуж за самого заботливого и любящего мужчину, съездить в свадебное путешествие, приобрести квартиру мечты, сделать ремонт и, соответственно, переехать. Дальше больше! Хочу сказать, что каждая женщина мечтает, чтобы ее жизнь была похожа на художественный фильм жанров — мелодрама, комедия, приключение, семейный, фентези и даже немного драмы. Поэтому хочу пожелать всем женщинам, девушкам, девочкам и бабушкам, чтобы каждый новый день был абсолютно непредсказуемым и незабываемым! С 8 марта!

Елена Мозговая, пресс-секретарь:

Личный архив Елены Мозговой Лена Мозговая

Год был событийным. Дни рождения, свадьбы, поездки в Горный, Новый год в Тае и почти месяц «морской» жизни в январе. Но все это так, маленькие житейские радости. Впечатляюсь я чаще, не выходя из комнаты. Настоящий восторг испытываю от красивой музыки, танца, талантливой режиссуры. Выступление Анны Нетребко в компании с Пласидо Доминго и еще парой мировых теноров в Германии смотрела до полуночи, не шелохнувшись, в одной позе. Потом несколько дней ходила с оперным голосом в голове и чувствовала себя как бы чуть выше «мелкой» реальности. «Танцы со звездами на ТНТ» — столько талантов, пластики, упорства в труде до личного героизма»!.. «Любой ценой» — неовестерн про современный Техас случайно скачала и снова сильнейшее впечатление от актерской игры и таланта режиссера. Но по-настоящему радует то, что сильно, искренно любишь. Моя дочь недавно вышла замуж. В семье растет маленькая Настя. Я показываю ей мир, каким сама его знаю. И он ей нравится, она его одобряет. А вместе с ней и моя душа разворачивается и сворачивается — от чистоты ее мыслей, искренности, любви ко всему, что ее окружает и бесконечной детской радости. Все-таки дети живут в лучшем мире, чем мы! Зато они не отказываются нас туда пускать!

Марика Корень, кадровик:

Личный архив Марии Корень Марика Корень

Одним из ярчайших впечатлений последнего времени для меня стало мини-путешествие на Колывань и камнерезный завод. Красивые места. Красивые люди своими руками творят невероятную красоту. Теперь мне хочется посмотреть весь наш край, не только туристские маршруты, ну и тоже сделать что-то, что украсит жизнь.

Екатерина Юркина, молодая мама, волонтер:

Личный архив Екатерины Юркиной Екатерина Юркина

В душе храню в особенной «копилке» первый праздник, который организовывал будущий муж с друзьями для нас, девушек из компании. Потом тоже было не мало волшебства, но тот вечер все же вспоминается с особым чувством. Первая открытка от дочки, посвященная восьмому марта. Огромные разноцветные буквы, что «скакали» по строчкам и имели иногда перевернутый или зеркальный вид. Поздравление — рассказ, почему она меня любит. И как ответ Мирозданию — вспышка радости в глазах девушек из кризисных семей, которым привозишь тюльпаны и подарки к 8 марта. Так здорово, что есть возможность быть балованной и иногда самой баловать. Для нас, девочек, одно из главных радостей.

Ольга Наумкина, журналист:

Личный архив Ольги Наумкиной Ольга Наумкина

Я сибирячка уже в третьем поколении. Мне удобно здесь жить и комфортно носить шубу снежной зимой, а невесомое платье летом. Однажды гуляя в окрестностях родной деревни и любуясь на чернеющий вдали лес и золотые скошенные поля, я вдруг остро ощутила эту землю своей. И испытала не только восторг от красоты природы, но и глубокое чувство благодарности к своим предкам, которые в начале 20-го столетия выбрали Сибирь на жительство. Возможно, именно в этот момент и родилась идея записывать и публиковать родовые истории о моих предках. Когда бабушка рассказывала о жизни семьи в досибирский период, то говорила: «мы пришли из Расеи». Так и родилось название серии маленьких рассказов «Моя маленькая Расея», которые я стала размещать на своей странице в сети «Фейсбук». Неожиданно я получила отклик от многих людей. Мне писали: «Читал и своего деда видел перед глазами»; «Вокруг бескрайнее море общества потребления, а тут такое. Да еще на «Фейсбуке». Прямо луч света». Кто-то даже советовал собрать из этих историй книгу. Очень обрадовала поддержка от руководителя писательской организации Алтайского края, члена Союза писателей России Анатолия Кирилина, он написал: «Читаю не первый Ваш пост на эту тему. Мне нравится. И стиль, и тема, и настрой…». Что изменилось в моей жизни после того, как я начала записывать эти истории? Главное — общение в семье стало более глубоким и теплым. Я стала узнавать многие детали, которые не запомнились мне в детстве. Прочитав рассказы, мне написал двоюродный брат, с которым не виделись много лет. И еще, можете верить или нет, но я верю, что с раскрытием семейных историй в целом род обретает новые силы и вдохновение. У меня произошло именно так.

Ася Майорова, телеведущая:

Личный архив Аси Майоровой Ася Майорова

В конце 2016 года нас стало пятеро. И это не просто четыре плюс один. Три ребенка — это, оказывается, вообще другая семья. Мои старшие сыновья Петя и Лёша вместе с нами радуются каждому маленькому открытию Санечки — от научился улыбаться, «агукать», пытается хватать игрушки… С удовольствием качают малыша, разговаривают с ним. Ощущение не просто радости, счастья, а настоящего блаженства — — вот что такое третий сын. И чувство новой, большой семьи для меня — самое неожиданное открытие в жизни.

Дарья Белова, фольклорный ансамбль «Ярманка»:

Личный архив Дарьи Беловой Дарья Белова

Один день, после которого прежней меня уже нет и не будет! День, когда я стала мамой! И пусть мой ответ будет похож на миллионы других ответов женщин, но у каждой этот день особенный! Свой! Наполненный нежностью и добротой! День не похожий ни на какой другой! Когда первый раз держишь своего малыша на руках, ты не испытываешь любовь, ты становишься этой любовью, которая заполняет весь мир! И обретая настоящую любовь, ты обретаешь для себя новый смысл жизни!

Варвара Григорьевна Коротких, пенсионерка:

Личный архив Варвары Коротких Варвара Коротких

Всю жизнь прожила в селе Огни Усть-Калманского района, в декабре 2016 года отметила 100-летний юбилей. Но самым эмоциональным событием считаю другое. Летом ко мне в гости заглянул московский писатель и журналист Сергей Шаргунов. Он передал копии документов и фотографию братской могилы, где покоится мой младший брат Василий, которого до недавнего времени считали пропавшим без вести в 1943 году!

Личный архив Варвары Коротких Московский писатель и журналист Сергей Шаргунов в гостях у Варвары Коротких

Да, быть настоящей леди в водовороте современной жизни весьма и весьма непросто.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Молодость и старость

Тем более, что критерии этого самого понятия тоже слишком уж непредсказуемо меняются.

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Мировой кризис тоже никуда не делся: на прекрасное и возвышенное либо сил, либо средств остается не так уж много.

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Да и формула статистики «Потому что на десять девчонок. По статистике девять ребят» никуда не делась. Правда, «платочки в сторонке теребить» перестали уже.

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Вместо этого профессии и удовольствия мужские освоили.

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Но при всем при этом, многие современные женщины не стали менее женственными и прекрасными. И нам по-прежнему хочется ощущать новые маленькие радости.

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С первым лучиком тепла, с первой оттепелью, с первым днем без головного убора, ждем с замиранием сердца нового повода почувствовать СВОЕ женское счастье.

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А сегодня для этого нужно немного: просто улыбки, искреннего интереса, комплимента, цветов и приветливого обращения.

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Доброго и светлого праздника всем читателям ИА REGNUM!