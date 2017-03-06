



Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Шесть тысяч алых гвоздик принесли почитатели памяти Сталина к его месту захоронения у Кремлевской стены в день шестьдесят четвертой годовщины его смерти. Российские коммунисты сообщили, что это приношение цветов было рекордно успешным. Они не скрывали своей радости по «незарастающей народной тропе», и их радость была обоснованной.

Впервые со времени разоблачения Сталина на XX съезде партии мы наблюдаем обратное течение. Это не спорадические волеизъявления людей свирепого психологического архетипа, но вполне определенная тенденция.

Многие издания приводят исследование Центра Левады, указывающее на рост популярности Сталина в народе. Сами по себе цифры можно подвергнуть сомнению, но стоит обратить внимание на множественные очевидные проявления нового веяния, а они указывают ровно на то же.

Никита Хрущёв и Иосиф Сталин. 1936

Решения XX и XXII съездов КПСС были незыблемой основой идеологической политики СССР и в постхрущевские времена. Доказательством тому могут быть среди прочего данные о политзаключенных. И Хрущева, и Брежнева критиковали за подавление инакомыслия, но масштабы репрессий были несравнимы с принятым в сталинскую эпоху. Достаточно сказать, что при окончательном освобождении Горбачевым политических заключенных их обнаружилось в пределах тысячи.

С конца восьмидесятых годов волна разоблачения злодеяний во времена Ленина, Троцкого и Сталина была среди главенствующих тем политического дискурса и документальных передач. Более того, все три последних вождя, включая нынешнего президента, многократно выступали с жесткими разоблачениями черных страниц советского прошлого.

Похороны Сталина

Нынче же в моде реабилитация Сталина, плавно переходящая в его глорификацию. Когда-нибудь напишут диссертации о точных временных отметках, когда по центральному телевидению прекратили показывать документальные фильмы о том прошлом. Но точно можно сказать, что при изучении этой тенденции будет особо отмечен канал «Звезда». Более часа зрителям разъясняли в ходе недавнего «ток-шоу», насколько порочен и грешен был Хрущев и насколько ничтожен по сравнению с предшественником. Телеведущая с яростью сталинского прокурора говорила о пагубности разоблачений XX съезда, о провалах всех затей Хрущева. Ей были подмогой документальные вкрапления с тем же настроем. Это была эпохальная передача по государственному каналу, в которой полностью пересматривалась и переписывалась советская история в пользу ее сталинской версии.

Разумеется, такого рода случай на телеканале со скромным рейтингом мог быть и местной своевольной инициативой. Однако после внимательного рассмотрения телепередач на ведущих каналах мы увидим, что «Звезда» следовала общему настроению, но в более упрощенной и неприкрытой форме.

При помощи простого поиска в интернете каждый может набрести на пару дюжин «ток-шоу» за последний год, на которых обсуждалось сталинское наследие. Если в былые времена славословил один Проханов, называя Ленина и Сталина «православными святыми», то в последнее время вождя приветствуют уважаемые многими участники бесед, а против — только заказные либералы для побивания наподобие Гозмана.

Выступление Хрущёва

Сами ведущие этих «ток-шоу» не были замечены в приверженности тональностям 1937 года, но они полагают, что такого рода передачи — это «рейтингово». Мало им местных почитателей массовых репрессий, так привезли из Израиля Якова Кедми и окрестили разведчиком (Кедми возглавлял одно время иммиграционное бюро «Натив», которое он вынужден был покинуть двадцать лет назад в связи с обвинениями в коррупции). В одной из передач на российском телевидении Кедми высказался так решительно и так жестко в поддержку Сталина, что даже местные коммунисты были удивлены.

Что же стало причиной широкого тяготения к Сталину в России? Очевидно, что для многих это выгодный пиар и не более. При нынешнем накале страстей и при ощущении давления извне прогреметь именем Сталина всем назло — это ретиво и «рейтингово».

Можно предположить, что именно исступленная и лживая антироссийская кампания последних лет на Западе вызвала ответную волну свирепья. Особенно это явственно связано с оскорбительными попытками переписать историю Второй мировой войны. Безумные призывы приравнять Сталина к Гитлеру вызывали обратную реакцию и у не ужаленных сталинизмом людей. А если прибавить к этому российскую либеральную русофобию, толкающую к бессмысленному ритуальному унижению, то психологические посылы для волны в сторону Ивана Грозного и Сталина очевидны.

Слышу возмущенные голоса: а не был ли Сталин таким же тираном, как Гитлер? А если да, то почему мы предлагаем гневно отвергнуть попытки манифестации тождества между ними?

«Слава нашему великому народу, народу-победителю!» (И. Сталин). 1945

Навязываемые россиянам сравнения касаются не критики внутреннего государственного устройства тоталитарной Германии и тоталитарного СССР, а хода Второй мировой войны. При рассмотрении этого отрезка истории мы твердо должны определить гитлеровскую Германию агрессором и захватчиком, а сталинский СССР — защитником всего мира от абсолютного зла. При всем великом множестве проступков с советской стороны, неоспорима ее правота и необъятно величие ее победы.

При изучении наследия Сталина мы также не обойдем вниманием критически важную помощь при возрождении государства Израиль. Это была добавочная к великой победе манифестация добра и справедливости.

Умение узреть и осознать все многоцветье эпохи незаменимо для вынесения обобщенных суждений. Этот навык и талант можно сравнить с пониманием картины при взлете самолета, когда подробности внизу становятся все мельче и мельче.

Указав на разноликость сталинского наследия на международной арене, мы должны с такой же точностью указать на его место во внутренней российской жизни. Главным наделом его будут агрессивный атеизм и неведомые по масштабам репрессии.

К примеру, мы можем справедливо указать на то, что Гитлер был неплохим художником, а также эффективным менеджером. Однако при слове Гитлер приходят на ум иные ассоциации. При обсуждении личности Сталина применительно к российской внутренней жизни мы согласимся, что его отличает не превосходный музыкальный вкус и не талант зодчего, а растоптанная традиция и ГУЛаг. Когда среднестатистический послушник Сталина говорит сегодня о том, что хочет его возвращения, то он подсознательно или осознанно пытается вернуться к воплям пыток и к звукам колымского льда под кайлом.

Осуждающие Сталина на Западе за победу в Великой Отечественной войне хотят отнять у России ее величайшее достижение и заодно — оправдывают бандеровское бесовство на Украине. А глорифицирующие Сталина в России для внутренних нужд ведут не к сорок пятому году, а к тридцать седьмому.

Велика Россия и многолика ее история. Завтрашний ее день зависит от того, какие символы и ценности она выберет сегодня.