6 марта 1927 года родился Габриэль Гарсиа Маркес, самый читаемый иностранный писатель в России, чье творчество неразрывно связано с магическим реализмом. «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Генерал в своем лабиринте», «Любовь во время чумы», «Полковнику никто не пишет» — произведения, которые дали возможность не одному поколению моих соотечественников вдохнуть глоток свежего воздуха, насладиться прелестью стиля и буйством красок далекой от нас жизни.

Габриэль Гарсиа Маркес

Впервые я прочитала «Сто лет одиночества» в седьмом классе, кто-то из однокашников принес в школу журнал «Иностранная литература», где этот роман был опубликован. И на уроках, пряча под партой журнал, уходила в такой не похожий на то, что я видела вокруг, мир людей, природы, отношений, где вымысел и реальность переплетены воедино. Как известно, в последние годы жизни Габриэль Гарсиа Маркес редко встречался с представителями прессы. Мои латиноамериканские друзья в 2012 году предлагали организовать мне интервью с классиком. Но, увы, я оказалась морально не готова к встрече с живой легендой. И эта история навсегда останется моей неосуществленной мечтой.

Обложка первого издания книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»

А потому дам слово моему коллеге — российскому историку и публицисту колумбийского происхождения Мигелю Паласио, который встречался с Габриэлем Гарсиа Маркесом и согласился прокомментировать свои впечатления от личности и творчества великого писателя для ИА REGNUM : «Габриэля Гарсиа Маркеса справедливо называют «самым универсальным колумбийцем». В его наиболее известном романе «Сто лет одиночества» рассказывается не только история маленького селения Макондо, но также история Колумбии, Латинской Америки и всего мира. Это, так сказать, «история под ключ» — от сотворения мира до Апокалипсиса. В летописи жизни одной семьи Буэндия отражается судьба всего человеческого рода. Такая всеобъемлемость отличает и многие другие произведения Гарсиа Маркеса, например, роман «Осень Патриарха», роман о состарившемся диктаторе, который он считал одним из своих самых удачных творений».

Габриэль Гарсиа Маркес. 1957 год

Габриэль Гарсиа Маркес при жизни был удостоен целого ряда премий и наград. В 1972 году ему была присуждена Нейштадтская литературная премия, а в 1982 году — Нобелевская премия по литературе. Но кроме того, что Габриэль Гарсиа Маркес был прозаиком, журналистом, политическим деятелем, он был незаурядной личностью. Так, летом 1957 года Габриэль Гарсиа Маркес оказался на Московском фестивале молодежи и студентов. Причем, не имея приглашения. Он попросил участников колумбийского фольклорного ансамбля «принять» его в свой состав, причем по дороге, в Германии. Именно тогда, после поездки в Москву, появилась знаменитое эссе Маркеса — «СССР: 22 400 000 км² без единой рекламы кока-колы!». И не менее известная цитата: «Я всегда говорил и никогда не откажусь от своих слов, что самые интересные люди живут в России».

Габриэль Гарсиа Маркес с женой Мерседес

Маркес вообще был мастером ярких цитат, особой темой которых были любовь и страсть. «Не дай себе умереть, не испытав этого чуда — спать с тем, кого любишь». «Если вы встретите свою настоящую любовь, то она от вас никуда не денется — ни через неделю, ни через месяц, ни через год»; «Ответь ему «да». Даже если умираешь от страха, даже если потом раскаешься, потому что будешь каяться всю жизнь, если сейчас ответишь ему «нет»! Свою любовь великий колумбиец встретил на танцплощадке, и она прошла с ним через всю жизнь. «Я только сейчас понял, что все стихи, которые я написал, были посвящены вам. Будьте моей женой!» — сказал юный Габриэль Гарсия Маркес на танцплощадке девочке Мерседес Барча Пардо. «Я согласна. Только, если позволите, я сначала окончу школу», — со всей серьезностью ответила она. Супруги прожили вместе 55 лет…

Обложка книги Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха»

«Габо, как называли его соотечественники — колумбийцы, был последним великим писателем. Об этом после его ухода говорилось много. Мне очень приятно, что в России он был и остается популярнейшим автором. Недавно в одном московском книжном магазине я наблюдал, как две молодые девушки выбирали, какой его роман купить — «Любовь во время чумы» или «Генерал в своем лабиринте». Я бы порекомендовал им и другим читателям «Генерала в своем лабиринте», рассказывающего о последних годах жизни Симона Боливара — знаковой личности в латиноамериканской истории. На мой взгляд, это последнее поистине гениальное произведение Гарсиа Маркеса, квинтэссенция размышлений о двух темах, которые волновали его всю жизнь — одиночестве власти и власти одиночества», — отметил в интервью ИА REGNUM Мигель Паласио

Juventudrebelde.cu Габриэль Гарсиа Маркес и Фидель Кастро

Габриэль Гарсиа Маркес скончался 17 апреля 2014 года в своём доме в Мехико. В связи с его кончиной власти Колумбии объявили в стране трехдневный траур. В мае 2016 года часть праха Габриэля Гарсиа Маркеса вернули из Мексики в колумбийскую Картахену и поместили в мемориальный камень — основание памятного бюста. В настоящее время в Колумбии снимается телесериал, посвященный жизни Габриэля Гарсиа Маркеса.

А книги его живут. И будут жить столько, сколько продлится стремление поколений к познанию тайны бытия, очарования любви и магии мира. Габриэль Гарсиа Маркес любил жизнь, людей и был уверен, что «всякая вещь — живая. Надо только суметь разбудить ее душу!»