



Екатерина Евгеньева Новогодний праздник

В Донецке восстановлен детский сад № 251 — «Березка», который расположен в северной части города, в микрорайоне Путиловка, что практически на линии фронта. В 2014—2015 годах этот детский сад подвергался сильнейшим обстрелам: в здании не осталось ни одного целого окна, была разрушена кровля, повреждена отопительная система. Сейчас детский сад восстановлен решением властей ДНР силами донецких специалистов и благодаря строительным материалам, которые доставил гуманитарный конвой из Российской Федерации.

Екатерина Евгеньева Последствия обстрела

«Война для нас началась 26 мая 2014 года, когда самолеты стали бомбить донецкий аэропорт. А детский сад находится в трех километрах от донецкого аэропорта. Тот день помнят многие дончане, ведь впервые в небе мы увидели украинскую военную авиацию. Вертолеты разворачивались буквально над детским садом, можно было даже разглядеть лица пилотов! Был тихий час, мы разбудили детей, стали аккуратно спускать их в подвал, чтобы не испугать. Было непонятно, что происходит, чего ожидать, и мы чувствовали себя совершенно беспомощными. Страх наш не был необоснованным. Уже вечером стало известно, что в этот день в Донецке погибло немало мирных жителей. А на следующий — у нас был выпускной бал. Конечно, не все родители отважились привести детей. Но праздник решено было не отменять», вспоминает заведующая детским садом «Березка» Наталья Сапегина.

Екатерина Евгеньева Воронка от снаряда

Первые попадания снарядов на территорию учреждения отмечены поздним сентябрьским вечером 2014 года. Во двор детского сада прилетели снаряды РСЗО «Град». Моментально выбило все окна, взрывной волной подняло и опустило крышу. На следующий день сотрудники детского сада и родители воспитанников собрались на субботник забивать окна.

Екатерина Евгеньева Осколок снаряда

Особенно тяжелым был для детского сада январь 2015 года. Прилетали мины, снаряды гаубиц и кассет «Урагана». Ни дня не обходилось без обстрела. Били ли по садику прицельно? «Я не могу этого знать, но скажу одно: разрушения получили все основные центры жизнеобеспечения в микрорайоне. Хлебозавод, три детских сада, пять школ, две больницы, котельные, рынок. Некоторые школы, например №58, несколько раз восстанавливали, но ее снова разбивали … На Путиловке уничтожили всю социальную сферу», вспоминает Наталья Сапегина.

Екатерина Евгеньева Игровая комната

Тем не менее сомнений, что сад восстановят, у Натальи Сапегиной и ее коллег никогда не было. «На такие большие объемы восстановления, скажу честно, мы не рассчитывали. Коллективу удалось сохранить внутреннюю отделку помещения, мебель, оборудование. Жизненно необходим был ремонт кровли, окон и дверей. Сделали! А потом полностью реконструировали отопительную систему, включая радиаторы, систему водоснабжения и водоотведения, часть сантехники, установили подвесной потолок в музыкальном зале. Материалы были выданы из гумконвоя России», подытожила заведующая детским садом.

В январе 2017 года детский сад «Березка» вновь распахнул свои двери для детворы. И для многих дончан он стал теперь символом несгибаемости русского духа. Как береза, которая гнется, но не ломается.