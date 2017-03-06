Энергоблоки

Обзор атомной энергетики Украины

По состоянию на 5 марта 2017 года в работе находилось 13 из 15 энергоблоков украинских АЭС. На энергоблоке №3 Запорожской АЭС — 16-е сутки среднего планового ремонта. Энергоблок №2 ЗАЭС был остановлен 5 марта из-за балансовых ограничений.

Диспетчерские графики генерации составляют: 3420 МВт (Запорожская АЭС), 2430 МВт (Ровенская АЭС), 2475 МВт (Южно-Украинская АЭС), 2020 (Хмельницкая АЭС). Таким образом, атомная генерация работает с нагрузкой 10 345 МВт. Любопытно, что режим ЧП в энергетике привёл к необходимости балансовых ограничений для АЭС (на сегодня составляют 1045 МВт). Промышленность работает в режиме ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет энергосистеме проходить утренние и вечерние пики с минимальной загрузкой тепловой генерации, однако в остальное время за это приходится платить недовыработкой электроэнергии атомными станциями. К слову, в Минэнерго поставили задачу перед атомщиками — обеспечить в марте генерацию не менее 56,1% электроэнергии (7,9 млрд кВт⋅ч).

Пресс-служба Южно-Украинской АЭС сообщает о том, что энергоблок №2 выведен на 105% проектной мощности. «После выполнения работ по замене конденсатора турбины второго энергоблока, без увеличения мощности реактора и при температуре циркуляционной воды 16 градусов, удалось достичь 1050 МВт электрической мощности», — говорится в сообщении пресс-службы. В будущем все 13 реакторов ВВЭР-1000 собираются разогнать до 110% от проектной мощности, т. е. получить суммарный прирост в 1300 МВт.

«Энергоатом»

Госстат привёл уточнённые данные о количестве топлива, купленного в 2016 году «Энергоатомом» для атомных станций Украины. Всего было куплено топлива на 549 млн долл (на 94 млн меньше, чем в 2015 году). 386 млн (70,5%) из этой суммы было заплачено за топливо корпорации «ТВЭЛ», 162 млн (29,5%) — за топливо Westinghouse.

Выбытие и простои в ремонтах энергоблоков атомных станций вследствие разного рода аварийных ситуаций (1427 суток, на 318 больше, чем в 2015 году) негативно сказалось на прибыльности «Энергоатома» — она снизилась в 4,5 раза, с 646 до 187 млн грн. Следует отметить, что к такому эффекту привело снижение выработки электроэнергии всего на 7,6% (на 6,6 млрд кВт⋅ч). К тому же «фора» по расходам на топливо составила без малого 100 млн долл. Закупай «Энергоатом» ТВЭЛы на том же уровне, что и в 2015 году, деятельность компании в 2016-м вообще была бы убыточной.

В «Энергоатоме» возвращаются к идее экспорта электроэнергии, несмотря на режим ЧП: «Я считаю, что мы сможем реализовать этот проект в сжатые сроки — 18 месяцев от начала активной фазы строительства [необходимой инфраструктуры — ЛЭП, трансформаторы и т.п. — Ред], которая начнется довольно скоро, поскольку уже готова вся техническая документация. Мы в 2019 году сможем надежно экспортировать электроэнергию в ЕС. Это даст возможность существенно нарастить экспортный потенциал — с 550 МВт (Бурштынская ТЭС) до 1550 МВт с возможностью расширения до 2550 МВт. Это будет краеугольным камнем для синхронной работы всей нашей энергосистемы с европейскими операторами», — заявил информагентству УНИАН президент «Энергоатома» Юрий Недашковский. Напомним, для работы на Европу предлагается выделить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, а возможность расширения, о которой он упоминает, говорит о том, что в «Энергоатоме» не исключают и полного перевода ХАЭС в экспортный режим.

В середине февраля на Украине вспыхнул небольшой скандал. Блогер Виктор Велла, изучив информацию в электронной системе госзакупок ProZorro, написал в своём Facebook о том, что тендерный комитет «Энегроатома» готовится передать обслуживание ядерных реакторов Южно-Украинской АЭС компании, конечными собственниками которой являются российские структуры: «Изначально там было три участника, один из которых — украинская компания, но 14 февраля тендерный комитет принял решение убрать одного из них. Догадываетесь кого? Бинго, решением комитета был исключен, конечно же, Украинский институт Патона, оставив при этом две фирмы [ÚJV Rez и ŠKODA JS — Ред.], которые находятся под санкциями Госдепа США, а их собственник — российский «Газпромбанк». Чисто с технической точки зрения такое решение оправданно, в особенности после того, как один энергоблоков ЮУАЭС начал работать со сверхнормативной нагрузкой. Однако патриоты, разумеется, сильно возбудились.

Хотя примерно в то же время состоялась встреча руководства «Энергоатома» с представителями General Electric Hitachi. «В рамках встречи представители General Electric Hitachi презентовали собственный опыт в выполнении проектов по повышению качества технического обслуживания АЭС, измерительных устройств в системе управления и представили технологию инновационного модульного энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем PRISM», — говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома». Вполне вероятно, что General Electric Hitachi хотела бы выполнять работы по обслуживанию украинских реакторов.

Westinghouse

У компании начались финансовые проблемы, и довольно серьёзные. Toshiba, которая в своё время купила Westinghouse, готовится в 2017 году к убыткам в размере 4,3 млрд долл., и источник этих убытков — как раз её топливный дивизион. Глава компании Сигэнори Сига был даже вынужден в феврале уйти в отставку. Однако эксперты советуют обращать внимание не только на финансы: «Политика президента Трампа по защите внутреннего производителя вполне может коснуться и американской компании Westinghouse, которая для поставок на Украину использует производство топлива в Швеции, а не в Штатах. Нельзя исключать возможности, что новая американская администрация поставит собственников компании в такие условия, что этот завод проще будет законсервировать или закрыть. И что тогда будет с нашей диверсификацией?» — указал журналистам председатель совета Международного центра «Энергетика и Информатика — XXI век» Михаил Ватагин.

Вице-президент Westinghouse по стратегии и внешним связям (страны Европы) Майкл Кирст в интервью порталу euractiv.com не то пожаловался, не то сделал Украине комплимент. Представитель Westinghouse заявил, что Украина — единственная страна Европы, выполняющая требования ЕС в отношении диверсификации ядерного топлива (при том, что сама Украина не входит в ЕС). На самом деле для любого сколько-нибудь разбирающегося в атомной энергетике специалиста очевидна натужность комплимента. Диверсификация — вопрос политический, тогда как в атомной энергетике на первых трёх местах стоит безопасность, затем экономика, и уже потом политика. Страны ЕС совершенно справедливо считают, что на ряд норм, выдвигаемых евробюрократами, можно попросту не обращать внимания. Тем более что невыполнение одних норм можно всегда обосновать выполнением других. «Сборки Westinghouse являются продукцией? Нет, лишь опытными образцами с возможностью коммерческого использования. Тогда мы не можем допустить их применения в АЭС наших стран, извините», — примерно такие диалоги должны были происходить между представителями компании и европейскими политиками, ответственными за вопросы диверсификации поставок топлива на АЭС. В этом смысле понятна ценность Украины для Westinghouse: только через неё компания сможет получить выход на европейский рынок реакторов советского/российского типов, поскольку эксплуатация на АЭС Украины как раз и позволит превратить опытные образцы в конечный продукт с подтверждённой историей эксплуатации. В этом и причина комплиментов от Майкла Кирста.

«Попытки Westinghouse «обкатать» своё ядерное топливо в чешской АЭС «Темелин» закончились внештатной ситуацией и отказом Праги эксплуатировать американское топливо, — напоминает энергетический эксперт Иван Лизан в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM. — Начало опытной эксплуатации топлива WG на Южно-Украинской АЭС во времена Януковича тоже окончилось внештатной ситуацией — сборки «закозлились», и их пришлось заменить топливом ТВЭЛ. Убытки тогда составили 112 млн долл. Украина — единственное место в мире, где WG может провести опытную эксплуатацию своего топлива и, вылечив его от «детских болезней», потом поставлять на другие рынки, в том числе Китая. Так что именно от Украины и зависит, пойдут ли на поправку топливные дела WG».

Строительство новых энергоблоков

Пока премьер-министр Украины Владимир Гройсман подсчитывает, сколько электроэнергии дадут энергосистеме Украины 3-й и 4-й блоки Хмельницкой АЭС (их только предстоит построить), директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев обращает внимание, что на реализацию этих планов остаётся не так уж и много времени: «У нас приближается очень большая проблема — Украине после 2025 года угрожает неслабый энергетический голод, поскольку у нас большинству блоков тепловой генерации уже 50 лет. Что касается блоков атомных электростанций, можно, конечно, продлевать их до действующих сейчас в Соединенных Штатах, где-то в Латинской Америке блоков АЭС, которым сейчас 45−47 лет, можем и мы продлить, но это время уже заканчивается. Поэтому если до 2020 года не будет заложена программа обновления энергетических мощностей — замещения тех блоков, которые у нас сейчас работают на атомных электростанциях, в тепловой генерации, то в 2025 году в Украине наступит не только голод по теплу, но и голод по электрической энергии. И нас не спасут сотни или даже тысячи отдельных ветровых или солнечных блоков. Поскольку можно построить действительно 100 энергетических блоков солнечной генерации или ветрогенераторов, но они не заменят одного блока на атомной электростанции, тем более что они выполняют разные функции».

К тому же достраивать ХАЭС пока никто не рвётся, зато Минэкологии на конец февраля получило 44 заявки на постройку СЭС в Чернобыльской зоне отчуждения. Приём заявок теперь окончен, и министерству предстоит выбирать подходящий проект. Какова причина такого количества заявок? Рискнём предположить, что подрядчики рассчитывают на гранты ЕС и прочие дополнительные бонусы: строительство СЭС в зоне отчуждения — весьма имиджевый проект.

«Строительство СЭС украинский бизнес уже давно освоил. К тому же, их до сих пор выгодно строить — помогает «зелёный тариф». Однако энергетику страны СЭС не спасут просто в силу объективных причин — климат и коэффициент использования установленной мощности не позволяют рассматривать СЭС как генерацию, позволяющую дешево и массово производить электрическую энергию. Так что СЭС в условиях Украины — не более чем локальный бизнес-проект», — считает Иван Лизан.

Топливо

В Минэнерго Украины заявили, что ожидают в 2017 году увеличения производства уранового концентрата сразу на 21,5% (+215,9 тонн) — до 1221 тонн. В планах министерства довести добычу до 2490 тонн к 2019 году и сохранять её на таком уровне. В конце прошлого года директор Восточного ГОКа Александр Сорокин, прогнозируя добычу на 2017 год, утверждал, что его предприятие сохранит её на текущем уровне — около 1000 тонн в год. Увеличение добычи возможно только при условии инвестиций, но увеличения добычи придётся придётся ждать 1,5−2 года.

Каким же образом тогда вырастет добыча урана? Впервые на Украине к ней допущена частная компания. Государственная служба геологии и недр 28 февраля выдала ООО «Атомные энергетические системы Украины» спецразрешения на разработку 4 месторождений урановых руд в Николаевской и Днепропетровской областях. По словам сотрудников НТЦ «Психея», ранее сооснователем компании, которая будет добывать урановую руду, значился некий Роман Дружбин, экс-партнёр Александра Павлюченко. О последнем известно, что он имеет отношение к криминальным кругам, а также значится помощником депутата фракции «Народный фронт» Игоря Котвицкого (стандартная схема предоставления «крыши» от внимания полиции, прокуратуры и т.п.). Котвицкий же является бизнес-партнёром министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Говорить о том, что глава МВД теперь ещё и занялся производством урановой руды и концентрата, разумеется, рано, связь слишком неочевидна. Однако хватает уже и того, что уран будет добывать компания, к прошлому которой имеются вопросы. Кто является конечным собственником компании «Атомные энергетические системы Украины», выяснить не удастся, поскольку она, в свою очередь, оформлена на компанию, зарегистрированную в штате Делавэр. «Теперь половина этого полезного ископаемого страны будет в частных руках», — комментирует решение Госслужбы лидер партии «Успешная страна» Александр Клименко в своём Facebook.

Посол Украины в Австралии Николай Кулинич в очередной раз рекламирует Австралию как потенциального поставщика не менее 30% ядерного топлива (по всей видимости речь об обогащённом уране для производства ядерного топлива; о топливных сборках для советских водо-водяных реакторов, произведённых в Австралии, до сегодня слышать не доводилось).

«Речь идёт даже не об обогащённом уране, а о просто добыче урановой руды — я не слышал об австралийской обогатительной промышленности. Обогащать придётся на мощностях Areva или Urenco», — уточняет Иван Лизан.

Между тем на рынке ядерного топлива на Украине грядёт революция почище сдачи половины месторождений криминальным авторитетам. В государственном концерне «Ядерное топливо», который и закупает топливные сборки для АЭС, вскоре сменится глава, а вместе с ним и теневой куратор. Контроль над закупками вновь переходит к Давиду Жвании, а Николай Мартыненко этот контроль теряет. Оба политика/бизнесмена попеременно контролируют эти закупки вот уже более 15 лет, ещё со времён президентства Леонида Кучмы и успели за это время побыть и партнёрами, и конкурентами. Сегодня они как раз конкуренты, поэтому не исключены аппаратные войны за пост председателя «Ядерного топлива».

Хранилище отработанного ядерного топлива

Как сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Борис Столярчук информагентству УНИАН, ХОЯТ-2 начнёт принимать отработанное топливо уже в конце 2017 года. «Работы идут по графику, практически все документы нами уже согласованы. Где-то в следующем году, может, в конце этого года это хранилище будет готово принимать отработанное ядерное топливо из мокрого хранилища ХОЯТ-1. Сейчас в ХОЯТ-1 содержится все отработанное ядерное топливо с трех блоков ЧАЭС, в том числе и поврежденное». Напомним, в ХОЯТ-2 применяется сухой метод хранения топлива.

Компания «Укрэнергомонтаж» в скором времени начнёт строительство ж/д ветки протяжённостью около 6 км, которая будет использоваться для транспортировки отработанного топлива к новому месту хранения (в настоящее время отработавшие своё сборки хранятся на пристанционных хранилищах, практически полностью заполненных). Гендиректор компании Михаил Бородавко уточнил, что на строительство ветки «Энергоатом» отвёл 14 месяцев.

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