Провал попыток Саудовской Аравии задушить американские компании, занимающие добычей сланцевой нефти, показывает живучесть и конкурентоспособность этой отрасли США на мировой арене, где действующим по законам рынка частным фирмам успешно удается конкурировать с государственными компаниями, пишет Самюэль Райнс в статье для The National Interest.

Latimes.com Добыча сланцевой нефти

Отчасти в сложных экономических условиях таким компаниям удалось выжить благодаря тому, что под давление Федеральной резервной системы (ФРС) США инвесторы были вынуждены держать «полуживые» компании на плаву. Однако сланцевая отрасль не вышла полностью незатронутой из экономического упадка, поэтому наступлению Эр-Рияда удалось выдавить с рынка менее прибыльных производителей.

Однако роль ФРС в установлении цен на нефть не ограничивалась исключительно тем, что инвесторы шли на большие риски. ФРС собственно и создала, в определенной степени, сланцевую отрасль США. Так, политика ФРС влияет на стоимость доллара, а сам он — на стоимость нефти, поэтому вкачивание денег в экономику привело к падению стоимости американской валюты.

Это, в свою очередь, сказалось на цене нефти. Более дешевая нефть стала привлекательной для иностранцев, которые увеличили объемы своего потребления, увеличив и стоимость энергоносителя. На фоне высоких цен на нефть была прибыльной и сланцевая отрасль США. При этом низкие ставки кредитования на бурение стали настоящим подарком для отрасли.

Однако все это обернулось настоящим проклятием, поскольку благоприятные условия дешевой валюты и высоких цен на нефть быстро сошли на нет, что привело к проблемам для производителей, набравших кредитов. ФРС, напрямую отвечающая за крепость доллара, стала снижать количественное смягчение и впоследствии стала повышать процентные ставки в середине 2014 года.

На фоне укрепления доллара, изобилия нефти, добытой

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

в США и странах ОПЕК, цены на нефть упали. Мало что можно было сделать для предотвращения падения, кто-то должен быть дать слабину. По всей видимости, соглашением о сокращении объемов добычи страны ОПЕК все-таки дали слабину.

Но можно ли поддержать возвращение американского сланца, задается вопросов автор. Эксперт считает такое развитие «возможным». Так, хотя благоприятных условий дешевого доллара ожидать в скором времени вряд ли приходится, однако и значительного укрепления валюты также последовать не должно. Таким образом, сланцевая отрасль США пережила низкие цены на нефть, тем не менее не была сломлена, вместо этого ОПЕК и Саудовская Аравия дали первыми слабину.